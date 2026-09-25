Créditos de hasta S/ 600 mil para negocios de todos los tamaños: ¿cómo solicitarlos?

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Culqi y BCP anunciaron el lanzamiento de Crédito Capital de Trabajo, una alternativa que permitirá a negocios de todos los tamaños solicitar financiamiento de hasta S/ 600 mil, siempre que sean clientes de ambas compañías.

Los recursos podrán destinarse a necesidades operativas de corto plazo, adquisición de mercadería, compra de equipamiento o proyectos de ampliación de infraestructura, de acuerdo con la información proporcionada sobre el lanzamiento.

¿Cómo solicitar el crédito?

Los comercios interesados deberán ingresar a la plataforma Mi Negocio BCP e identificarse mediante DNI, carné de extranjería (CE) o RUC. Posteriormente, tendrán que seleccionar la opción “Préstamo Capital de Trabajo” y completar la información requerida para iniciar el proceso de evaluación.

El acceso al financiamiento y el monto que pueda obtener cada negocio estarán sujetos a la evaluación previa del BCP.

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Para el primer año de operación, Culqi y BCP estiman desembolsar más de S/ 318 millones mediante más de 2.000 créditos. Estas cifras corresponden a una proyección de ambas compañías y no a financiamientos ya otorgados.

“Sabemos que acceder a financiamiento oportuno es uno de los principales desafíos para los negocios que buscan sostener su operación y seguir desarrollándose. En Culqi queremos ser un aliado en ese camino, por lo que complementamos nuestras soluciones de gestión de pagos con acceso a financiamiento, beneficios comerciales y herramientas que ayuden a los comercios a vender más y gestionar mejor su negocio”, señaló Spencer Friedman, CEO de Culqi.

El lanzamiento forma parte de la integración entre Culqi y BCP. Además del acceso a financiamiento, esta alianza permite poner a disposición de los negocios servicios asociados a la acumulación y el canje directo de Puntos QORE a través de los POS Culqi. Asimismo, abonos el mismo día, atención especializada las 24 horas, los siete días de la semana, y herramientas de gestión.