Así es WOMA, el proyecto con el que una firma ecuatoriana desembarca en Miami

Las unidades de WOMA incluirán micro apartamentos, estudios y departamentos de una a tres habitaciones, con precios desde 366.000 dólares hasta 1,47 millones y ateliers para artistas y creativos. (Uribe Schwarzkopf)

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La firma ecuatoriana de arquitectura y desarrollo inmobiliario Uribe Schwarzkopf, con más de cinco décadas de trayectoria en Ecuador, dio su primer paso en el mercado inmobiliario de Estados Unidos con WOMA, un proyecto residencial de uso mixto ubicado en Wynwood Norte, en Miami. El costo del proyecto supera los 100 millones de dólares.

El desarrollo contempla 163 residencias, además de oficinas, locales comerciales y una plaza central de acceso público. Para la compañía, el proyecto representa la oportunidad de trasladar a otro mercado parte de la experiencia acumulada en sus desarrollos en Ecuador, con adaptaciones al contexto estadounidense.

En diálogo con Infobae, Joseph Schwarzkopf, director ejecutivo de Uribe Schwarzkopf, explicó que la decisión de llegar a Miami respondió al dinamismo de la ciudad, la llegada de capital de inversión, empresas de tecnología y nuevos residentes. Al mismo tiempo, reconoció que se trata de un mercado inmobiliario altamente competitivo.

La elección de Wynwood Norte se apoyó en su identidad residencial, su oferta cultural, comercial y de entretenimiento, y su conexión con distintos puntos de Miami y el aeropuerto. (Uribe Schwarzkopf)

“Entramos a Miami no a competir por lo mismo, sino a ofrecer algo diferente: lujo accesible en el corazón creativo de la ciudad”, afirmó Schwarzkopf.

¿Por qué eligieron Wynwood Norte?

La elección de Wynwood Norte está vinculada al proceso de transformación que atraviesa el sector. El barrio conserva una identidad residencial, a pocos pasos de una importante oferta cultural, comercial y de entretenimiento. Además de contar con acceso a distintos puntos de Miami y al aeropuerto.

Para Schwarzkopf, esa combinación de identidad y potencial de crecimiento y transformación fue determinante. “Vimos un barrio con alma y con futuro: la ecuación que buscamos en cada proyecto”, explicó.

WOMA incluirá 163 residencias, oficinas, locales comerciales y una plaza central de acceso público en Wynwood Norte, uno de los sectores en transformación de Miami. (Uribe Schwarzkopf)

Esa relación con el entorno también se trasladó al diseño de WOMA. La desarrolladora buscó que el edificio tuviera un vínculo directo con la historia de Wynwood, un antiguo distrito industrial asociado a la manufactura y la moda que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales polos culturales de Miami.

Diseño y modelo de negocio

El diseño arquitectónico estuvo a cargo del estudio holandés MVRDV, en colaboración con Kobi Karp Architecture and Interior Design, firma con experiencia local. La fachada de WOMA incorpora una composición de colores y texturas inspirada en la historia industrial del barrio.

Uno de los elementos centrales del proyecto será una plazoleta de acceso público rodeada de locales comerciales, que conectará el edificio con la calle. A esto se suman oficinas y distintas amenidades para los residentes.

Uribe Schwarzkopf definió a WOMA como una propuesta de lujo accesible en Wynwood Norte, dentro de un mercado inmobiliario competitivo en Miami. (Uribe Schwarzkopf)

Las 163 unidades incluyen micro apartamentos, estudios y departamentos de una, dos y tres habitaciones. Los precios parten de 366.000 dólares y alcanzan 1,47 millones de dólares para las unidades de tres dormitorios. También habrá una oferta limitada de ateliers destinados a artistas y creativos.

La propuesta busca que WOMA tenga una relación con el barrio que vaya más allá de sus espacios residenciales. “No queremos construir solo un edificio, sino crear un lugar donde la gente viva, se encuentre y sea parte de una comunidad”, afirmó Schwarzkopf.

El perfil de compradores identificado por la compañía incluye profesionales y familias que se trasladan a Miami desde otros estados, así como inversionistas internacionales. La empresa apunta tanto a quienes buscan una vivienda como a compradores interesados en mantener las propiedades como inversiones de largo plazo y destinarlas al alquiler.

Uribe Schwarzkopf ingresó al mercado inmobiliario de Estados Unidos con WOMA, un proyecto residencial de uso mixto en Wynwood Norte, Miami, con una inversión superior a 100 millones de dólares. (Uribe Schwarzkopf)

Detrás de esta propuesta existe también un modelo que Uribe Schwarzkopf ya ha aplicado en Ecuador: departamentos compactos y funcionales en ubicaciones centrales, con amenidades, locales comerciales y espacios de acceso público, que buscan integrar los edificios con el entorno urbano.

Llevar ese concepto a Estados Unidos implicó, sin embargo, adaptarse a las particularidades del mercado local. Según Joseph, la compañía tuvo que familiarizarse con el ecosistema de financiamiento, mercadeo y comercialización inmobiliaria del país. “Tuvimos que adaptarnos sin perder identidad”, afirmó.

El proyecto también tendrá un impacto en términos de empleo. Según las estimaciones de la compañía, la construcción de WOMA generará más de 500 empleos directos.

El diseño de WOMA quedó a cargo de MVRDV junto con Kobi Karp Architecture and Interior Design, con una fachada inspirada en la historia industrial de Wynwood. (Uribe Schwarzkopf)

El primer paso de una expansión internacional

La llegada a Miami representa el primer proyecto de Uribe Schwarzkopf fuera de Ecuador. La compañía cuenta con más de 140 desarrollos y ha trabajado con firmas internacionales como Bjarke Ingels Group (BIG), Safdie Architects, Kengo Kuma & Associates, Ateliers Jean Nouvel, MAD Architects y MVRDV.

Ahora, la apuesta está en consolidar WOMA antes de definir nuevos destinos internacionales. Schwarzkopf no ha adelantado cuál podría ser el próximo mercado de la compañía, pero sostiene que el proyecto en Miami servirá para demostrar que el modelo desarrollado durante décadas en Ecuador puede competir fuera del país.

“Ecuador también exporta talento, conocimiento, arquitectura”, afirmó el ejecutivo. “Una firma ecuatoriana también puede jugar en las grandes ligas”.