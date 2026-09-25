La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una leve suba y llegó al 21,9% en el segundo trimestre del año

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó al 21,9% de las personas en el segundo trimestre de 2026 y al 17,3% de los hogares, mientras la indigencia llegó al 6,3% y al 4,5%, respectivamente, según el informe Condiciones de vida en CABA del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

Las cifras registraron un deterioro frente a los primeros tres meses del año, cuando la pobreza había llegado al 21,1% de las personas y al 17,2% de los hogares. En el caso de la indigencia, esta había ascendido al 8,9% y al 6,8%, respectivamente, por lo que se registró una mejora intertrimestral del indicador.

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“Esta evolución resulta de una variación en los ingresos de los hogares más vulnerables cercana a la dinámica de la canasta básica total”, precisó el informe y agregó respecto de los ingresos laborales: “Se observa una pérdida del poder adquisitivo para todos los conceptos. A su vez, dentro de los ingresos no laborales, solo las jubilaciones y pensiones tienen una dinámica interanual que supera a la de los precios”.

En valores absolutos, la pobreza afecta a 239.000 hogares y a 675.000 personas de la Ciudad. La indigencia impacta sobre el 4,5% de los hogares (63.000 hogares) y el 6,3% de las personas (193.000 personas).

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Así, durante el primer semestre, la pobreza en la Ciudad alcanzó al 17,3% de los hogares y al 21,5% de las personas. En la comparación interanual, el indicador mostró un incremento de 1,3 puntos porcentuales entre los hogares y de 1 punto entre las personas, impulsado principalmente por el avance de la indigencia.

En valores absolutos, la pobreza afecta a 239.000 hogares y a 675.000 personas de la Ciudad. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /ARCHIVO

En paralelo, se redujo la proporción de hogares y personas que no se encuentran en situación de pobreza. El mayor retroceso se registró entre los sectores medios frágiles, cuya participación cayó 1,3 puntos porcentuales en el caso de los hogares y 1,6 puntos entre las personas.

El Idecba señaló que “una revisión de las mediciones de pobreza de períodos anteriores muestra que, en el último trimestre de 2024, comienza un descenso en la incidencia de la pobreza desde valores que habían sido máximos dentro la serie histórica iniciada en 2015. Esa disminución se interrumpe en el primer trimestre de 2026 cuando la pobreza crece”.

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“De esta manera, la vuelta en el segundo trimestre de 2026 a una incidencia en torno a la de un año atrás se inscribe en una trayectoria reciente de desmejora. Incluso si la comparación se hace contra el trimestre comparable inmediato anterior -cuarto trimestre de 2025-, se observa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares en condición de pobreza y de 0,8 en personas”.

El informe oficial indicó que los hogares ubicados en la zona sur registraron una incidencia de la pobreza de 24,9% en el segundo trimestre del año, mientras que aquellos con niños y niñas menores de 14 años alcanzaron el 28,2%. En cambio, entre los hogares con adultos mayores la pobreza se ubicó en 13,5%, por debajo del promedio del conjunto de los hogares porteños.

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La evolución también fue diferente según la composición familiar. En los hogares con niños y niñas menores de 14 años, la incidencia de la pobreza aumentó frente al mismo trimestre de 2025, cuando alcanzaba el 27%. Por el contrario, entre los hogares con adultos mayores se produjo una reducción: un año atrás, la pobreza afectaba al 16,3% de este grupo.

En cuanto a los ingresos, el ingreso per cápita familiar promedio de los hogares en situación de indigencia se ubicó en $147.659, mientras que entre aquellos en condición de pobreza no indigente alcanzó los $373.129.

La brecha de ingresos —es decir, la diferencia entre los ingresos del hogar y el valor de la Canasta Básica Total (CBT)— fue de $424.597 en promedio. Esto implica que ese sería el monto promedio adicional que necesitaría cada hogar pobre para superar el umbral de pobreza.

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La brecha de ingresos —es decir, la diferencia entre los ingresos del hogar y el valor de la Canasta Básica Total (CBT)— fue de $424.597 en promedio. REUTERS/Agustin Marcarian

La brecha de ingresos representó, además, el 34% del valor de la Canasta Básica Total. Los hogares en situación de pobreza estuvieron conformados, en promedio, por 2,8 integrantes, frente a los 2,2 miembros del conjunto de los hogares porteños. Esta diferencia está vinculada con una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes en los hogares que atraviesan esa condición.

El 35,5% de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de la Ciudad vive en hogares en condición de pobreza, lo que equivale a unas 239.500 personas. La proporción aumentó frente al mismo período del año anterior, cuando alcanzaba el 32,5%.

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Por otra parte, los hogares en situación de vulnerabilidad representan el 10,2% del total, unos 141.000 hogares, y concentran al 10,9% de la población, alrededor de 337.000 personas. Si se suman a los hogares en condición de pobreza, el conjunto de hogares vulnerables alcanza al 27,5%, unos 380.000 hogares, donde reside el 32,8% de la población porteña, aproximadamente 1.012.000 personas. Este porcentaje también se incrementó en el último año, desde el 31,6%, lo que implica una suba de 1,2 puntos porcentuales.

Por encima de este grupo se encuentra el sector medio frágil, que reúne al 8,4% de los hogares y al 8,9% de las personas, unas 116.000 familias y 276.000 habitantes. A su vez, los sectores medios asociados a la denominada “clase media” constituyen el segmento más numeroso: representan el 53,5% de los hogares y el 49,6% de la población de la Ciudad, con unos 737.000 hogares y 1.532.000 personas.

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Por último, los sectores acomodados concentran el 10,6% de los hogares y el 8,7% de la población, equivalentes a unos 146.000 hogares y 267.000 personas. En comparación con el trimestre anterior, no se registraron cambios significativos en la incidencia de la pobreza.

Cabe mencionar que a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el primer semestre del año la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, esto equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

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