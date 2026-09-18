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Más de 850 universitarios ponen la inteligencia artificial a prueba frente a desafíos de las telecomunicaciones

La Hackathon AI Telecom Challenge convocó a estudiantes de distintas universidades del país para desarrollar propuestas basadas en inteligencia artificial frente a retos del sector. La competencia fue coorganizada por Movistar Perú, la Universidad de Lima y el Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima)

Movistar,la Universidad de Lima y su Centro de Emprendimiento e Innovación, conectaron el talento universitario con desafíos reales de las telecomunicaciones a través de la Hackathon AI Telecom Challenge. (Foto: Difusión)
Movistar,la Universidad de Lima y su Centro de Emprendimiento e Innovación, conectaron el talento universitario con desafíos reales de las telecomunicaciones a través de la Hackathon AI Telecom Challenge. (Foto: Difusión)
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Más de 850 estudiantes universitarios de distintas partes del Perú se inscribieron en la Hackathon AI Telecom Challenge, una iniciativa en la que los participantes desarrollaron propuestas basadas en inteligencia artificial para responder a desafíos vinculados con el sector de las telecomunicaciones.

Como parte del proceso, los estudiantes participaron en un bootcamp enfocado en inteligencia artificial y tecnología. Tras esta etapa, 90 equipos presentaron sus propuestas, de los cuales 20 avanzaron a la final y tres resultaron ganadores.

La competencia fue coorganizada por Movistar Perú, la Universidad de Lima y el Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima). La iniciativa contó además con NTT DATA, Google for Education, Lenovo y Cisco como aliados.

Equipo ganador del primer puesto de la Hackathon AI Telecom Challenge, cuya propuesta aplicó herramientas de inteligencia artificial para abordar desafíos del sector telecomunicaciones. El equipo fue seleccionado entre las propuestas presentadas por 90 equipos participantes. (Foto: Difusión)
Equipo ganador del primer puesto de la Hackathon AI Telecom Challenge, cuya propuesta aplicó herramientas de inteligencia artificial para abordar desafíos del sector telecomunicaciones. El equipo fue seleccionado entre las propuestas presentadas por 90 equipos participantes. (Foto: Difusión)

Mentoría para los 20 equipos finalistas

La etapa final concentró a 20 equipos, que continuaron desarrollando sus propuestas antes de la evaluación definitiva. Durante esta fase contaron con el acompañamiento de 11 mentores de Movistar.

La competencia planteó a los participantes desafíos vinculados con las telecomunicaciones para que desarrollaran propuestas mediante el uso de inteligencia artificial. El proceso avanzó así desde una convocatoria nacional con más de 850 inscritos hasta la presentación de 90 proyectos y la selección de los equipos que llegaron a la fase final.

Los equipos finalistas contaron con el acompañamiento de 11 mentores de Movistar, quienes compartieron su experiencia y los guiaron en el desarrollo de sus propuestas. (Foto: Difusión)
Los equipos finalistas contaron con el acompañamiento de 11 mentores de Movistar, quienes compartieron su experiencia y los guiaron en el desarrollo de sus propuestas. (Foto: Difusión)

De los 20 equipos finalistas, tres fueron seleccionados como ganadores, cerrando el proceso competitivo de la Hackathon AI Telecom Challenge.

Entre los integrantes de los equipos que alcanzaron la final, el 32% fueron mujeres, de acuerdo con la información proporcionada por la organización. El porcentaje corresponde específicamente a los miembros de los 20 equipos finalistas y no al conjunto de más de 850 universitarios inscritos.

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