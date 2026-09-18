“Que nunca piensen que es un imposible”: feria universitaria reúne opciones de becas, intercambios y movilidad internacional

Foto: Difusión

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Becas, intercambios, programas de movilidad y opciones de doble titulación formaron parte de UCV Global 2026, una feria realizada en el campus Los Olivos de la Universidad César Vallejo (UCV) que reunió a 19 universidades socias de ocho países, además de embajadas y organizaciones internacionales.

Entre las universidades participantes estuvieron la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador; la Universidad Nacional del Litoral, de Argentina; la Universidad ECCI, de Colombia; la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), de Brasil; la Universidad de Concepción, de Chile; y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de México. También participaron representaciones diplomáticas e instituciones internacionales.

La propuesta contempla distintas formas de acceder a una experiencia internacional. Además de la movilidad académica presencial, incluye programas COIL y Espejo, misiones, voluntariados y alternativas virtuales.

Liselotte Diehl, directora nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UCV, señaló que el objetivo es ampliar progresivamente el acceso de los alumnos a estas modalidades. “Yo cuento con que todos los alumnos de la UCV, de aquí a un par de años, hayan tenido al menos una experiencia internacional”, afirmó.

Liselotte Diehl, directora nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales de la UCV. Foto: Infobae Perú

Hungría ofrece 25 becas al año para peruanos

Una de las alternativas presentadas durante la feria correspondió a Hungría. Su embajador en el Perú, András Beck, informó que su país ofrece 25 becas integrales al año para ciudadanos peruanos, destinadas a estudios de pregrado, posgrado y doctorado, con programas impartidos en inglés o húngaro.

La próxima convocatoria, según explicó el diplomático, abrirá a finales de noviembre de 2026 y cerrará el 15 de enero de 2027. La postulación se realizará mediante una plataforma digital y los exámenes de admisión serán exclusivamente en línea.

Entre los requisitos mencionados por Beck figuran tener nacionalidad peruana, haber cumplido 18 años y haber concluido el nivel educativo anterior al programa solicitado. Por ejemplo, quien postule a un posgrado deberá haber culminado previamente el pregrado.

András Beck, embajador de Hungría en el Perú. Foto: Infobae Perú

El programa permite también realizar intercambios académicos de uno, dos o tres semestres, tras los cuales los participantes pueden regresar al Perú para continuar sus estudios.

Beck destacó que una feria de este tipo permite conocer alternativas internacionales sin necesidad de haber viajado previamente. “Es una oportunidad muy buena para los estudiantes porque no tienen que salir del país, es el mundo que viene acá y sin un tiquete de avión pueden conocer personas de diferentes países, diferentes culturas y oportunidades educativas”, señaló.

El idioma y los costos, entre las barreras

La disponibilidad de becas y programas de movilidad no implica, sin embargo, que todos los estudiantes puedan acceder a ellos. El dominio de otros idiomas y los gastos que determinadas becas dejan fuera de su cobertura aparecen entre las dificultades señaladas durante el encuentro.

Tania Ruiz Gómez, directora general de la UCV campus Los Olivos, afirmó que la universidad cuenta con más de 200 convenios con universidades en el mundo, pero indicó que los intercambios de sus estudiantes se han concentrado principalmente en países de habla hispana, como España, Colombia, México, Argentina y Chile.

Ruiz Gómez relacionó esa situación con el idioma y señaló que la institución identificó el inglés como un aspecto por reforzar ante oportunidades que requieren, por ejemplo, un nivel B2. Según explicó, la universidad decidió incorporar su enseñanza desde el primer hasta el último ciclo.

El componente económico constituye otra dificultad. La directora sostuvo que algunos estudiantes han ganado becas, pero finalmente no han podido viajar porque los programas no cubrían determinados gastos, como el pasaje o la alimentación.

Dra. Tania Ruiz Gómez, directora general de la UCV campus Los Olivos. Foto: Infobae Perú

Ante esos casos, indicó que la Dirección de Bienestar prepara una propuesta para que la universidad pueda cubrir determinados costos de estudiantes destacados que obtengan una beca, pero carezcan de recursos para aprovecharla.

“Si tú eres el mejor estudiante y de repente tienes una beca donde no puedes pagar el pasaje y esta beca te exige pagar el pasaje, la universidad debería cubrir ese pasaje”, explicó Ruiz Gómez.

La iniciativa todavía se encuentra en evaluación por la alta dirección. De acuerdo con Ruiz Gómez, aún se analiza el presupuesto y la cantidad de alumnos que podrían acceder al eventual beneficio, así como su distribución entre las diferentes modalidades y campus.

De los intercambios a la doble titulación

Una de las experiencias de movilidad desarrolladas por la universidad corresponde al programa de doble titulación en Enfermería con Humanitas University, en Italia.

Durante el semestre 2025-II, 29 estudiantes de Enfermería de los campus Trujillo, Los Olivos y Piura viajaron a Italia mediante una beca integral. Para 2026-II se había previsto la movilidad de otros 60 estudiantes y, durante UCV Global, Diehl afirmó que ese segundo grupo ya había viajado.

“Justo ahora, este 26/2, se han ido sesenta estudiantes, sesenta estudiantes, los cuales van a obtener una doble titulación”, declaró la directora. Según explicó, los participantes podrán egresar tanto de la UCV como de Humanitas.

La experiencia también ha proporcionado información para comparar aspectos de la formación académica. Ruiz Gómez relató que conversó con estudiantes vinculados con la estancia en Italia y que estos identificaron áreas en las que consideraban tener una buena preparación y otras en las que observaron diferencias.

Entre estas últimas mencionó cuidados intensivos, ámbito en el que, según el testimonio que recibió de los estudiantes, Humanitas presenta una formación más desarrollada. Ruiz Gómez sostuvo que esa información permite evaluar el currículo y determinar las áreas en las que puede ser necesario incrementar el énfasis académico.

Foto: Infobae Perú

Una búsqueda que también depende del estudiante

Además de las opciones presentadas por universidades, embajadas y organizaciones, Beck señaló que los propios estudiantes deben mantener una búsqueda activa de alternativas académicas.

“Oportunidades hay muchas, pero a veces no llegan hasta los estudiantes”, afirmó. El embajador recomendó incorporar esa búsqueda a la agenda personal y dedicar una hora a la semana a revisar posibilidades para fortalecer el perfil profesional, tanto dentro del Perú como en el extranjero.

Diehl, por su parte, sostuvo que la internacionalización no tiene que comenzar necesariamente con un viaje. Los programas COIL y Espejo permiten, según explicó, desarrollar una primera experiencia desde el país, mientras que otras alternativas incluyen movilidad regular, misiones y voluntariados.

La dirección prevé medir el impacto de UCV Global mediante preguntas específicas y un sistema de recopilación de respuestas a través de códigos QR. Diehl señaló que estas métricas permitirán evaluar la respuesta de los estudiantes y determinar si es necesario continuar ajustando la estrategia de internacionalización.

Para la directora, uno de los objetivos es que las condiciones económicas no sean asumidas de antemano como un impedimento para explorar estas alternativas. Durante la feria resumió ese planteamiento en una frase: “Que nunca piensen que es un imposible”.