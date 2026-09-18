Pantalla con tecnología NXTPAPER y batería de 10.000 mAh: así es la nueva tablet de 12,2 pulgadas que llega a Perú

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TCL anunció la llegada a Perú de la TAB A1 Plus NXTPAPER, una tablet de 12,2 pulgadas y resolución 2.4K que incorpora una pantalla diseñada para ofrecer una visualización más cercana al papel, junto con un procesador Snapdragon 4 Gen 2, 256 GB de almacenamiento y una batería de 10.000 mAh.

El dispositivo encabeza la nueva serie TAB A1 que la compañía incorpora al mercado peruano, integrada también por la TAB A1 NXTPAPER, de 11 pulgadas, y la TAB A1 Plus, de 12,2 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Los tres modelos presentan diferencias en tecnología de pantalla, procesamiento, almacenamiento y capacidad de batería.

Una pantalla con tres modos de visualización

Uno de los principales diferenciales de la TAB A1 Plus NXTPAPER es su tecnología de pantalla. El panel, integrado en un diseño metálico unibody, cuenta con cristal nanograbado antirreflejos y antihuellas, desarrollado para reducir los reflejos y aproximar la experiencia de lectura a la del papel, según TCL.

La tablet incorpora además un chip de purificación de luz azul a nivel de hardware, respaldado por certificaciones de TÜV Rheinland de acuerdo con la información proporcionada por la compañía. TCL sostiene que esta solución está diseñada para reducir la emisión de luz azul manteniendo la precisión cromática, sin recurrir a filtros convencionales que pueden modificar la apariencia de los colores.

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“Con este modelo buscamos ofrecer una alternativa que reúna una pantalla amplia, buen desempeño y la tecnología NXTPAPER, diseñada para reducir la emisión de luz azul y ofrecer una experiencia de visualización más cercana al papel, sin comprometer la reproducción de colores”, señaló Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics.

La tecnología se complementa con VersaView 3 en 1, que permite alternar entre tres configuraciones mediante el botón físico NXTPAPER Key. Además de la vista estándar, el Modo Papel Tinta ofrece una visualización en blanco y negro orientada a la lectura de libros electrónicos, mientras que el Modo Papel Color está pensado para revistas, cómics y documentos con gráficos en tonos suaves.

Snapdragon, batería de 10.000 mAh y carga de 33 W

En rendimiento, la TAB A1 Plus NXTPAPER utiliza el procesador Snapdragon 4 Gen 2 y dispone de 256 GB de almacenamiento interno. Su configuración permite ejecutar distintas aplicaciones de manera simultánea y utilizar funciones como la pantalla dividida.

El equipo incorpora una batería de 10.000 mAh compatible con carga rápida de 33 W, además de cuatro altavoces estéreo y cámaras de 8 megapíxeles. También viene con el Smart Keyboard Gen 2 y el lápiz óptico T-Pen, que amplían las posibilidades de escritura de documentos y toma de apuntes.

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Dos modelos completan la nueva serie

La TCL TAB A1 NXTPAPER ofrece una alternativa de menor tamaño, con pantalla de 11 pulgadas y resolución 2.1K, manteniendo la tecnología NXTPAPER. Integra un procesador MediaTek Helio G100, 128 GB de almacenamiento y una batería de 8.000 mAh con carga de 20 W, además de cuatro altavoces y cámaras de 8 megapíxeles. Es compatible con Smart Keyboard, T-Pen y Magnetic Case.

La TCL TAB A1 Plus, en cambio, mantiene una pantalla de 12,2 pulgadas con resolución 2.4K, pero incorpora como diferencial una tasa de refresco de 120 Hz, orientada a ofrecer mayor fluidez al desplazarse por contenidos, revisar presentaciones o reproducir material multimedia. Cuenta con Snapdragon 4 Gen 2, 128 GB de almacenamiento, batería de 8.000 mAh con carga de 20 W y compatibilidad con Smart Keyboard Gen 2 y T-Pen.

De esta manera, la nueva familia combina dos modelos con tecnología NXTPAPER —en formatos de 12,2 y 11 pulgadas— y una tercera alternativa de 12,2 pulgadas con pantalla de 120 Hz. Según TCL, las tres tablets ya se encuentran disponibles a nivel nacional a través de retailers y distribuidores autorizados.