Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre, según cada categoría

La nueva escala incorpora una suba del 1,7% sobre los básicos de septiembre y parte de la suma no remunerativa otorgada durante agosto

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El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial a partir del próximo mes, cuando entre en vigencia el tercer incremento dispuesto por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La modificación alcanzará tanto a quienes trabajan por hora como a quienes reciben una remuneración mensual y establecerá nuevos valores de acuerdo con el tipo de tarea y la modalidad de prestación.

La actualización prevista establece una suba del 1,7% en los salarios básicos respecto de los valores vigentes durante septiembre. Al incremento porcentual se sumará otro cambio en la composición de las remuneraciones: se incorporará al básico el 50% de la suma no remunerativa que se otorgó durante agosto.

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Ese pago adicional varió entre $8.000 y $20.000, según la cantidad de horas semanales trabajadas por cada empleado o empleada. De esta manera, la escala que comenzará a regir contemplará tanto la suba porcentual como la incorporación de una parte de aquel monto.

Los salarios mínimos dependerán de la categoría en la que se encuentre encuadrado cada trabajador y también de si presta tareas con retiro o sin retiro.

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La escala salarial contempla cinco categorías. Los valores por hora y mensuales serán los siguientes:

Personal para tareas generales: esta categoría incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, otras tareas típicas del hogar. Con retiro, el valor será de $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes . Sin retiro, ascenderá a $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales .

Asistencia y cuidado de personas: quienes trabajen con retiro cobrarán $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes . En el caso del personal sin retiro, los montos llegarán a $4.801,52 por hora y $605.050 mensuales .

Caseros: esta categoría comprende al personal que realiza tareas relacionadas con el cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habita por el contrato de trabajo. La única modalidad prevista es sin retiro y tendrá una remuneración de $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes .

Personal para tareas específicas: incluye a cocineros y cocineras contratados exclusivamente para esa función, además de otras tareas del hogar que requieran especial idoneidad. Con retiro, el salario será de $4.580,80 por hora y $560.776,33 mensuales . Sin retiro, llegará a $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes .

Supervisor/a: comprende la coordinación y el control de las tareas realizadas por dos o más personas a cargo y registra los montos más elevados de la escala. Con retiro, la remuneración será de $4.805,82 por hora y $599.514,52 por mes. Sin retiro, llegará a $5.215,59 por hora y $661.702,46 mensuales.

El personal de tareas generales cobrará desde octubre $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro crédito Freepik

La resolución también establece qué ocurre cuando una misma persona desarrolla funciones que podrían corresponder a más de una categoría. En esos casos, el trabajador quedará comprendido en aquella categoría que resulte principal, de acuerdo con la tarea que desempeñe habitualmente.

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Cómo y cuándo se deben pagar los salarios

Además de fijar los valores correspondientes a cada categoría, la normativa determina las condiciones para el pago de las remuneraciones.

Los salarios deben abonarse mediante la acreditación en una cuenta sueldo abierta a nombre del trabajador en una entidad bancaria. Existe, sin embargo, la posibilidad de recibir el dinero de otra manera: si el trabajador solicita el pago en efectivo, el empleador deberá hacerlo bajo esa modalidad.

En esos casos, el pago en efectivo deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios.

Los plazos también varían según la forma de contratación. Para el personal mensualizado, el salario debe abonarse dentro del cuarto día hábil posterior al vencimiento de cada mes calendario.

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Para quienes reciben una remuneración por día o por hora, en tanto, el pago debe concretarse al finalizar cada jornada o cada semana, según el esquema acordado entre las partes.

Cuánto se paga por las horas extra

La escala también contempla diferencias cuando el personal de casas particulares trabaja fuera de su jornada habitual.

Cuando se realicen horas extra durante días comunes, corresponde aplicar un recargo del 50% sobre el salario habitual.

El adicional sube al 100% cuando las horas extraordinarias se realicen los sábados después de las 13 horas, los domingos o los feriados.

Estos porcentajes se calculan sobre la remuneración habitual que corresponda al trabajador según su categoría y modalidad de contratación.

Los adicionales por zona y antigüedad

Además de los valores mínimos establecidos para cada una de las cinco categorías, determinados trabajadores tienen derecho a percibir otros conceptos que incrementan la remuneración.

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Uno de ellos es el adicional por zona desfavorable, equivalente al 31% de la remuneración informada por el empleador.

Este adicional corresponde a las relaciones laborales cuyo domicilio de explotación se encuentre en las provincias patagónicas o en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. La normativa alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones.

A su vez, el personal de casas particulares tiene derecho a cobrar un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

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Para determinar el monto de este concepto se toman en cuenta exclusivamente los años de servicio correspondientes a esa relación laboral. El adicional se suma al salario que corresponda de acuerdo con la categoría, la modalidad de trabajo y los demás conceptos aplicables en cada caso.