EEUU celebra por primera vez el “Dolly Parton Day” este 25 de septiembre: qué ciudades tendrán homenajes y eventos

La conmemoración del 25 de septiembre rinde tributo a 9 to 5, la canción que Dolly Parton lanzó en 1980. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

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Este viernes 25 de septiembre, California celebrará por primera vez el Dolly Parton Day como fecha anual establecida por ley, mientras Nashville, Nueva Orleans, San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos realizarán actos públicos, campañas de donaciones y homenajes vinculados a la trayectoria musical y filantrópica de la cantante. La conmemoración coincide con el juego numérico 9/25, en alusión a “9 to 5”, uno de sus temas más conocidos. Según el gobierno de California, la norma SB 931 fue firmada el 20 de septiembre por el gobernador Gavin Newsom.

La jornada combinará decisiones institucionales y actividades organizadas por gobiernos locales, entidades culturales y organizaciones sin fines de lucro. En Nashville, el alcalde Freddie O’Connell proclamará el 25 de septiembre como Dolly Day y la ciudad tendrá actuaciones musicales, iluminación rosa en edificios, distribución de artículos conmemorativos y un espectáculo de fuegos artificiales. De acuerdo con la Nashville Convention & Visitors Corp y la oficina del alcalde, las actividades buscarán recaudar fondos para iniciativas sociales y de lectura infantil.

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El 25 de septiembre llega un mes después de la muerte de Dolly Parton, ocurrida el 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La familia y los representantes de la artista informaron que murió en Nashville tras una breve batalla contra el cáncer. Reuters, Associated Press, NPR y ABC News confirmaron el fallecimiento a partir de comunicaciones de la familia, de su equipo y de su publicista.

¿Por qué California celebra hoy el Dolly Parton Day?

California será el primer estado que observará el 25 de septiembre como Dolly Parton Day de forma anual a partir de una ley estatal. La SB 931 fue promovida por los senadores Shannon Grove, republicana de Bakersfield, y John Laird, demócrata de Santa Cruz, y quedó promulgada el 20 de septiembre. Según la oficina del gobernador Newsom, la fecha reconoce a Parton como cantante, compositora, actriz y filántropa.

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El texto legal no establece un feriado laboral ni exige el cierre de oficinas, escuelas o comercios. La norma incorpora una jornada de reconocimiento que permite a las instituciones públicas, comunidades y organizaciones realizar actividades relacionadas con la música, la lectura y el trabajo comunitario. De acuerdo con la oficina del senador Laird, el 25 de septiembre fue elegido por la referencia a “9 to 5”, canción publicada en 1980.

La ley también destaca el alcance de Dolly Parton’s Imagination Library, el programa de distribución de libros infantiles que la cantante fundó en 1995. La legislación aprobada en California menciona su trabajo de promoción de la alfabetización temprana. Según el gobierno estatal, la conmemoración anual tendrá como uno de sus ejes la difusión de esa iniciativa.

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El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley SB 931 que establece el Dolly Parton Day de forma anual en California. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué actividades habrá hoy en Nashville por el Dolly Day?

Nashville celebrará este viernes su primer Dolly Day con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La programación fue anunciada por la Community Foundation of Middle Tennessee, la Nashville Convention & Visitors Corp, la Music Community Foundation, la oficina del alcalde O’Connell y la Cámara de Comercio del área de Nashville. Según esas entidades, el evento incluirá música, donaciones y acciones comunitarias.

A las 17, locales y escenarios participantes interpretarán “9 to 5”. La agenda también prevé que edificios como el Korean War Veterans Memorial Bridge, el Historic Metro Courthouse y City Hall se iluminen de rosa. De acuerdo con Visit Music City, los centros de información para visitantes de Bridgestone Arena y Fifth + Broadway entregarán botones, pegatinas y marcadores hasta agotar existencias.

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La jornada terminará con un espectáculo de fuegos artificiales en el centro de Nashville a las 21:25. Según la organización, el horario busca mantener la referencia al 9/25. Restaurantes, bares y cafeterías participantes ofrecerán productos temáticos y parte de esos ingresos será destinada a organizaciones benéficas.

Los músicos Garth Brooks y Trisha Yearwood anunciaron que los ingresos de este viernes de su local Friends in Low Places Bar & Honky-Tonk serán donados a la Nashville Public Library y a Imagination Library. The Tennessean informó que la campaña Give Like Dolly — Middle Tennessee recibirá aportes hasta el 27 de septiembre para entidades dedicadas a niños, salud, asistencia comunitaria y música.

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¿El Aeropuerto Internacional de Nashville ya cambió de nombre?

El Aeropuerto Internacional de Nashville todavía no cambió oficialmente de nombre. La Autoridad Metropolitana Aeroportuaria de Nashville aprobó iniciar el procedimiento para incorporar el nombre de Dolly Parton, pero la denominación final, el presupuesto, el calendario y las autorizaciones necesarias siguen pendientes. Según la resolución aprobada por el organismo, el proceso debe incluir consultas con el patrimonio de la artista.

La Metropolitan Nashville Airport Authority votó el 11 de septiembre a favor de comenzar el trámite. La entidad señaló que la decisión constituye el primer paso de un proceso de varias etapas y que dará a conocer nuevos detalles en los próximos meses. De acuerdo con la autoridad aeroportuaria, aún no existe una fecha para implementar el eventual cambio.

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El gobernador Bill Lee y la administración del aeropuerto habían anunciado el 28 de agosto una intención conjunta de homenajear a Parton mediante una nueva denominación para BNA. Según el comunicado oficial difundido entonces, la iniciativa debía ajustarse a la política de nombres de la autoridad aeroportuaria y a los procesos de aprobación correspondientes.

La cantante Dolly Parton falleció el 25 de agosto de 2026 a los 80 años en la ciudad de Nashville. (Foto AP/Carlos Osorio, archivo)

¿Qué ciudades de Estados Unidos también homenajearán a Dolly Parton hoy?

En Nueva Orleans, la alcaldesa Helena Moreno y el Concejo Municipal reconocerán el 25 de septiembre como Dolly Day. La ciudad informó que Krewe of Dolly encabezará una marcha desde Armstrong Park, atravesará el French Quarter y finalizará en el New Orleans Jazz Museum. Según el museo, el grupo se reunirá a las 16 y comenzará el recorrido a las 17.

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La celebración en Nueva Orleans había sido programada inicialmente para el 5 de septiembre, pero fue postergada debido a restricciones vinculadas a otro evento autorizado en el French Quarter. De acuerdo con la alcaldía, el cambio de fecha permitió coordinar el desfile con las actividades municipales previstas para este viernes.

En San Francisco, Union Square será sede de un evento gratuito denominado Dolly Day. San Francisco Chronicle informó que el encuentro incluirá música en vivo, vendedores y actividades centradas en la carrera musical, el legado cultural y el trabajo de alfabetización de Parton. ABC7 indicó que la actividad se desarrollará entre el mediodía y las 15.

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Además de California, medios como ABC News y USA Today reportaron proclamaciones o actividades en Nashville, Manhattan, Portland, Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg, Pittman Center, Hays County y Montgomery County. La vigencia de cada reconocimiento no es uniforme: California instituyó una fecha anual por ley, mientras que otros gobiernos locales emitieron proclamaciones específicas para 2026 o anunciaron homenajes de alcance municipal.

¿Qué es “Give Like Dolly Day” y cómo funcionará la campaña de libros?

La Fundación Dollywood estableció el 25 de septiembre como Give Like Dolly Day, una campaña anual que busca reunir fondos para los programas locales de Imagination Library. Según la organización, las personas podrán hacer donaciones a socios comunitarios, colaborar con la creación de programas en zonas sin cobertura y difundir la iniciativa mediante la etiqueta #GiveLikeDolly.

Imagination Library envía un libro mensual sin costo a los niños inscritos desde el nacimiento hasta los cinco años. La fundación informó que el programa distribuyó más de 300 millones de libros desde 1995 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y la República de Irlanda. De acuerdo con sus datos institucionales, actualmente despacha más de tres millones de ejemplares por mes.

Para los residentes de California, el 25 de septiembre quedará incorporado como una fecha anual de reconocimiento estatal. En Nashville y Nueva Orleans, el día incluirá actos municipales y actividades culturales. En Tennessee, la propuesta para establecer un “9 to 5 Day” estatal será analizada cuando el período legislativo comience el 12 de enero de 2027, según el senador Jessie Seal y medios locales.