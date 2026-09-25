Costa Rica fija precios máximos para 517 medicamentos: Gobierno prevé rebajas cercanas al 30 % a partir de diciembre

Costa Rica estableció precios máximos de venta al consumidor para 517 productos farmacéuticos mediante un decreto que comenzará a aplicarse el 23 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Costa Rica estableció precios máximos de venta al consumidor para 517 productos farmacéuticos comercializados en el país, con una reducción promedio estimada del 30 % en aquellos medicamentos cuyo precio actual supera los nuevos límites establecidos, según informó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45934-MEIC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 179, como parte de una intervención temporal dirigida a corregir distorsiones identificadas en la formación de precios dentro del mercado farmacéutico costarricense.

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Aunque el decreto ya fue publicado, los consumidores deberán esperar tres meses para que comiencen a aplicarse los nuevos límites. La regulación entrará en vigor el 23 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de hasta seis meses, período durante el cual las autoridades analizarán el comportamiento de los precios y las condiciones de abastecimiento.

La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, explicó que la intervención responde a la necesidad de proteger el gasto de las familias frente al costo de determinados tratamientos médicos.

“Intervenimos donde el mercado no logra corregirse por sí solo. Es una medida temporal, técnica y focalizada, con un objetivo claro: que las personas paguen menos por los medicamentos de mayor relevancia para su salud”, manifestó la jerarca.

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La decisión se fundamenta en los estudios realizados por la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC) del ministerio, que identificó problemas en la formación de precios dentro de la cadena de comercialización de medicamentos.

¿Cuáles medicamentos tendrán precios máximos en Costa Rica?

La regulación contempla una canasta de medicamentos seleccionados por su relevancia económica y terapéutica, tomando en consideración tanto las necesidades de salud de la población como el gasto que representan para las familias.

De acuerdo con el MEIC, la medida comprende 68 principios activos o combinaciones de estos, distribuidos en 142 agrupaciones farmacéuticas.

Estas categorías incluyen 356 medicamentos identificados según su concentración y presentación. Al considerar las diferentes marcas comerciales disponibles en el mercado nacional, el alcance final asciende a 517 productos.

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Entre los principios activos contemplados en el decreto se encuentran atorvastatina, enalapril, levotiroxina, pregabalina, rivaroxabán, rosuvastatina, salbutamol y valsartán, entre otros.

Estos componentes se utilizan en medicamentos destinados al tratamiento de distintas enfermedades, incluidos padecimientos cardiovasculares, alteraciones de la tiroides y problemas respiratorios.

Sin embargo, la inclusión de un principio activo no significa que todas sus concentraciones, presentaciones o marcas estén necesariamente sujetas a regulación. Los consumidores deberán consultar el listado oficial para identificar los productos específicos que forman parte de la canasta.

La selección se efectuó mediante una metodología que consideró el peso de los medicamentos dentro del gasto privado, su importancia terapéutica, el gasto de bolsillo de las personas, el perfil epidemiológico nacional y las condiciones de competencia y concentración del mercado.

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¿Cómo se aplicarán las rebajas de hasta un 30 %?

Uno de los aspectos centrales del decreto es que no establece un precio único para todos los medicamentos incluidos en la canasta, sino un límite máximo que los establecimientos deberán respetar.

Esto significa que una farmacia podrá vender un producto por debajo del monto fijado, pero no podrá superar el tope correspondiente una vez que la regulación entre en vigor.

Según las estimaciones del MEIC, los medicamentos que actualmente se comercializan por encima de los nuevos precios máximos experimentarían una reducción promedio cercana al 30 %.

El porcentaje no constituye una rebaja generalizada ni garantiza que cada uno de los 517 productos disminuya exactamente en esa proporción.

Para comprender cómo funcionaría el mecanismo, si un medicamento se comercializa actualmente en ¢10,000 (USD 22) y su nuevo precio máximo se establece en ¢7,000 (uso 15), el establecimiento tendría que ajustar su precio para respetar ese límite.

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La institución también espera que la competencia entre establecimientos y marcas provoque ajustes adicionales en otros productos de las agrupaciones consideradas.

El Gobierno sostiene que este mecanismo permitirá mantener alternativas para las personas consumidoras, tanto entre medicamentos genéricos como innovadores.

El Gobierno estima reducciones promedio cercanas al 30 % en aquellos medicamentos cuyo precio actual supera los límites establecidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Precios máximos por tableta, cápsula o frasco

El decreto establece un precio máximo por unidad para cada una de las 142 agrupaciones farmacéuticas.

Dependiendo del producto, el límite puede expresarse por tableta, cápsula, frasco, tubo, dispositivo u otra unidad equivalente.

Cuando un medicamento se comercialice en empaques que contienen varias unidades, el precio máximo de la presentación completa deberá calcularse proporcionalmente.

Por ejemplo, si una tableta tuviera un precio máximo hipotético de ¢500 (USD 1.09), una presentación de 20 unidades tendría un límite de ¢10,000 (USD 21.8)

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De esta manera, la regulación busca evitar que las diferencias en el tamaño de los empaques impidan la aplicación de los precios establecidos.

El decreto también contempla límites en otros eslabones de la cadena de comercialización, incluidos los procesos de adquisición mayorista y compra minorista, con el propósito de intervenir en la formación del precio antes de que el medicamento llegue al consumidor final.

¿Por qué los nuevos precios no se aplicarán inmediatamente?

El MEIC explicó que los tres meses transcurridos entre la publicación del decreto y su entrada en vigor permitirán que las empresas realicen los ajustes necesarios antes de implementar la regulación.

Durante ese período, los participantes del mercado deberán revisar sus inventarios, procesos administrativos, sistemas de información y mecanismos de comercialización.

La propuesta fue desarrollada después de un proceso de consulta pública efectuado entre el 27 de abril y el 12 de mayo de 2026, en el que participaron actores del sector farmacéutico.

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Posteriormente, las autoridades realizaron mesas de trabajo para revisar las observaciones recibidas y completar los ajustes técnicos.

Como parte de la validación final, la Dirección de Análisis Económico y Comercial verificó individualmente los más de 500 productos incluidos, tomando directamente información sobre sus precios en el mercado costarricense.

El último monitoreo previo a la aprobación del decreto se realizó en agosto de 2026.

La regulación comprende 68 principios activos o combinaciones, distribuidos en 142 agrupaciones farmacéuticas que abarcan 517 productos de diferentes marcas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MEIC vigilará farmacias y abastecimiento durante seis meses

Una vez que comience a aplicarse la regulación, los nuevos precios serán obligatorios para todos los agentes económicos que participen en la comercialización de los medicamentos incluidos en la canasta.

El MEIC tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los límites establecidos.

Además, la Dirección de Análisis Económico y Comercial mantendrá un monitoreo permanente sobre la evolución de los precios y la disponibilidad de los productos farmacéuticos.

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Los resultados servirán para determinar si la medida debe mantenerse, modificarse, prorrogarse o finalizar una vez concluido el período inicialmente establecido.