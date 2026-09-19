Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

La II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca reunirá a más de 600 empresas y 90 compradores internacionales el 23 y 24 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. (CCB)

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El mundo de los negocios atraviesa una transformación profunda y las empresas de Bogotá-Cundinamarca enfrentan el reto de adaptarse a nuevas reglas. La inteligencia artificial (IA), los cambios en el consumo y la llegada de nuevas formas de inversión y colaboración abren oportunidades, pero también plantean desafíos concretos para las compañías de la región.

En ese escenario, más de 600 empresas y 90 compradores internacionales se reunirán el 23 y 24 de septiembre en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca, un encuentro que busca generar conexiones comerciales, atraer inversión y acercar a las empresas de la región a nuevos mercados.

Bajo el concepto “Dinámicas Globales: Negocios en Transformación para la competitividad”, la Cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reunirá durante dos días espacios de negocios, inversión y conocimiento para analizar cómo las compañías pueden responder a un escenario internacional que cambia con rapidez.

La rueda de negocios y el Encuentro de Inversionistas pondrán en contacto a las empresas de Bogotá-Cundinamarca con compradores, inversionistas y aliados estratégicos internacionales. (CCB)

Una cita para impulsar negocios e inversión internacional

Bogotá-Cundinamarca llega a este encuentro con una base exportadora en crecimiento. De acuerdo con el Observatorio de la Región de la CCB, con información del DANE y la DIAN, las exportaciones de la región alcanzaron US$7.887 millones en 2025, un aumento del 11,3% frente a 2024 que la ubicó como la segunda región exportadora del país. Para las empresas, el reto está en ampliar esa presencia internacional y encontrar nuevos compradores, inversionistas y aliados estratégicos.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, señaló que la región cuenta con empresas, talento y capacidades para competir en los mercados internacionales, y que el desafío está en conectar ese potencial con oportunidades concretas de negocio e inversión.

Uno de los principales espacios para lograrlo será la rueda de negocios, que pondrá en contacto a las empresas participantes con compradores internacionales. A esto se sumará un Encuentro de Inversionistas, en el que se presentarán oportunidades de inversión y expansión empresarial de Bogotá-Cundinamarca ante actores internacionales. La agenda completa puede consultarse en el sitio oficial de la Cumbre.

Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca alcanzaron US$7.887 millones en 2025 y ubicaron a la región como la segunda exportadora del país. (CCB)

Clústeres y sectores estratégicos buscan conexión con el mundo

La internacionalización tendrá también una mirada sectorial durante el III Encuentro Anual de Clústeres 2026, espacio que mostrará cómo sectores estratégicos de Bogotá y Cundinamarca pueden fortalecer su competitividad y conectarse con cadenas globales de valor.

La estrategia de Clústeres de la CCB articula actualmente 20 iniciativas sectoriales y en 2025 vinculó a 39.905 empresas y emprendedores a servicios, proyectos e instancias de articulación. El objetivo es facilitar conexiones entre compañías de sectores relacionados y ampliar sus posibilidades de llegar a otros mercados mediante una oferta empresarial más especializada y competitiva.

La programación incluirá una agenda académica sobre IA, tecnologías emergentes, sostenibilidad, comercio e inversión, con expertos e invitados nacionales e internacionales.

El III Encuentro Anual de Clústeres 2026 mostrará cómo los sectores estratégicos de Bogotá y Cundinamarca pueden conectarse con cadenas globales de valor. (CCB)

Uno de los hitos del encuentro será el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre cámaras de comercio del continente y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión e internacionalización.

IA y nuevos consumidores, entre los retos para las empresas

La agenda académica abordará dos transformaciones que redefinen los negocios. Neil Redding, tecnólogo con más de 30 años de trayectoria y conocido como “The Near Futurist”, analizará cómo la inteligencia artificial pasó de ser una herramienta de apoyo a intervenir en procesos como la búsqueda de proveedores, la negociación y las transacciones internacionales.

Redding también abordará el concepto de “Clock Drift”, que plantea la brecha entre la velocidad de avance de estas tecnologías y la capacidad de las empresas para adaptarse: un desafío que, a su juicio, definirá la competitividad de las organizaciones en los próximos años.

La Cumbre de la Cámara de Comercio de Bogotá busca generar conexiones comerciales, atraer inversión y abrir nuevos mercados para las empresas de Bogotá-Cundinamarca. (CCB)

Camilo Herrera, fundador y presidente de Raddar Consumer Knowledge Group, hablará sobre la evolución de los hábitos de consumo y las oportunidades para las empresas que logren anticiparse a consumidores cada vez más informados, exigentes y conectados.

Una agenda que conecta empresas, capital y conocimiento

Con sus diferentes espacios, la Cumbre reúne en un mismo escenario a quienes forman parte de distintas etapas de la internacionalización empresarial: compañías que quieren crecer, compradores que buscan nuevos proveedores, inversionistas que identifican oportunidades y expertos que analizan hacia dónde se mueven los mercados.

La apuesta va más allá de aumentar las exportaciones. También contempla la internacionalización de servicios, conocimiento, creatividad, tecnología y talento, áreas en las que Bogotá-Cundinamarca cuenta con capacidades que pueden encontrar oportunidades en otros mercados.

La estrategia de Clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá articula 20 iniciativas sectoriales y vinculó a 39.905 empresas y emprendedores en 2025. (CCB)

Los interesados en participar en la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca pueden asegurar su lugar a través del formulario de registro oficial.