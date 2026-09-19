Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

El mundo de los negocios atraviesa una transformación profunda y las empresas de Bogotá-Cundinamarca enfrentan el reto de adaptarse a nuevas reglas. La inteligencia artificial (IA), los cambios en el consumo y la llegada de nuevas formas de inversión y colaboración abren oportunidades, pero también plantean desafíos concretos para las compañías de la región.
En ese escenario, más de 600 empresas y 90 compradores internacionales se reunirán el 23 y 24 de septiembre en la sede Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca, un encuentro que busca generar conexiones comerciales, atraer inversión y acercar a las empresas de la región a nuevos mercados.
Bajo el concepto “Dinámicas Globales: Negocios en Transformación para la competitividad”, la Cumbre organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reunirá durante dos días espacios de negocios, inversión y conocimiento para analizar cómo las compañías pueden responder a un escenario internacional que cambia con rapidez.
Una cita para impulsar negocios e inversión internacional
Bogotá-Cundinamarca llega a este encuentro con una base exportadora en crecimiento. De acuerdo con el Observatorio de la Región de la CCB, con información del DANE y la DIAN, las exportaciones de la región alcanzaron US$7.887 millones en 2025, un aumento del 11,3% frente a 2024 que la ubicó como la segunda región exportadora del país. Para las empresas, el reto está en ampliar esa presencia internacional y encontrar nuevos compradores, inversionistas y aliados estratégicos.
Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, señaló que la región cuenta con empresas, talento y capacidades para competir en los mercados internacionales, y que el desafío está en conectar ese potencial con oportunidades concretas de negocio e inversión.
Uno de los principales espacios para lograrlo será la rueda de negocios, que pondrá en contacto a las empresas participantes con compradores internacionales. A esto se sumará un Encuentro de Inversionistas, en el que se presentarán oportunidades de inversión y expansión empresarial de Bogotá-Cundinamarca ante actores internacionales. La agenda completa puede consultarse en el sitio oficial de la Cumbre.
Clústeres y sectores estratégicos buscan conexión con el mundo
La internacionalización tendrá también una mirada sectorial durante el III Encuentro Anual de Clústeres 2026, espacio que mostrará cómo sectores estratégicos de Bogotá y Cundinamarca pueden fortalecer su competitividad y conectarse con cadenas globales de valor.
La estrategia de Clústeres de la CCB articula actualmente 20 iniciativas sectoriales y en 2025 vinculó a 39.905 empresas y emprendedores a servicios, proyectos e instancias de articulación. El objetivo es facilitar conexiones entre compañías de sectores relacionados y ampliar sus posibilidades de llegar a otros mercados mediante una oferta empresarial más especializada y competitiva.
La programación incluirá una agenda académica sobre IA, tecnologías emergentes, sostenibilidad, comercio e inversión, con expertos e invitados nacionales e internacionales.
Uno de los hitos del encuentro será el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación entre cámaras de comercio del continente y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión e internacionalización.
IA y nuevos consumidores, entre los retos para las empresas
La agenda académica abordará dos transformaciones que redefinen los negocios. Neil Redding, tecnólogo con más de 30 años de trayectoria y conocido como “The Near Futurist”, analizará cómo la inteligencia artificial pasó de ser una herramienta de apoyo a intervenir en procesos como la búsqueda de proveedores, la negociación y las transacciones internacionales.
Redding también abordará el concepto de “Clock Drift”, que plantea la brecha entre la velocidad de avance de estas tecnologías y la capacidad de las empresas para adaptarse: un desafío que, a su juicio, definirá la competitividad de las organizaciones en los próximos años.
Camilo Herrera, fundador y presidente de Raddar Consumer Knowledge Group, hablará sobre la evolución de los hábitos de consumo y las oportunidades para las empresas que logren anticiparse a consumidores cada vez más informados, exigentes y conectados.
Una agenda que conecta empresas, capital y conocimiento
Con sus diferentes espacios, la Cumbre reúne en un mismo escenario a quienes forman parte de distintas etapas de la internacionalización empresarial: compañías que quieren crecer, compradores que buscan nuevos proveedores, inversionistas que identifican oportunidades y expertos que analizan hacia dónde se mueven los mercados.
La apuesta va más allá de aumentar las exportaciones. También contempla la internacionalización de servicios, conocimiento, creatividad, tecnología y talento, áreas en las que Bogotá-Cundinamarca cuenta con capacidades que pueden encontrar oportunidades en otros mercados.
Los interesados en participar en la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca pueden asegurar su lugar a través del formulario de registro oficial.