Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

La Cámara de Comercio de Bogotá fue elegida por unanimidad para presidir el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas. (CCB)

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Bogotá acaba de ganar un nuevo espacio en el mapa empresarial de las Américas. La capital colombiana será la sede permanente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM) y, además, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) asumirá la presidencia de esta organización continental.

La decisión se tomó por unanimidad durante la primera Asamblea General del organismo, realizada en la capital colombiana tras el lanzamiento oficial de la red.

En la reunión participaron 36 cámaras de comercio de 16 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur. Con 33 miembros con derecho a voto presentes en la sesión constitutiva, los representantes respaldaron la designación de Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB, para liderar la primera etapa del nuevo organismo.

El Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas reúne a 36 organizaciones procedentes de 16 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas?

El CCCAM es una asociación privada internacional creada para integrar a las cámaras de comercio del continente y facilitar el intercambio comercial entre sus países. Su estructura contempla que las organizaciones participantes cuenten con una representación equilibrada, independientemente de su tamaño o capacidad económica.

La sede permanente del Consejo estará en Bogotá, lo que convierte a la capital colombiana en el punto de coordinación de la red empresarial. La iniciativa responde a la necesidad que enfrentan las empresas de la región para aprovechar los mercados cercanos en un escenario internacional marcado por cambios tecnológicos y nuevas cadenas de suministro.

36 cámaras de comercio de 16 países hacen parte de la red

La nueva organización comenzó sus operaciones con cámaras provenientes de diferentes zonas del continente. Para coordinar el trabajo regional, fueron elegidas diez vicepresidencias distribuidas en cinco regiones.

La capital colombiana albergará la sede permanente de la nueva red continental de negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Norteamérica, la representación quedó en manos de Federico Batlle, de la Cámara de Comercio de Salvadoreños en Miami (Salcham), y Cameron Mackenzie, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

En el Caribe, las vicepresidencias estarán a cargo de Lucille Houellemont, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y Raoul Behr, de la Cámara de Comercio de Curazao.

La Región Andina estará representada por Mónica Heller, de la Cámara de Comercio de Quito, y Eduardo Olivo, de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia.

Para el Cono Sur, fueron designados Miguel Carrizosa, de la Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana (Capacol), y Padarath Jayant, de la Cámara de Comercio e Industrias de Surinam.

La iniciativa creará una Mesa de Cadenas de Valor Regionales y un Barómetro del Clima de Negocios en las Américas. (CCB)

Finalmente, Centroamérica contará con Karim Qubain, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y Leticia Escobar, de la Cámara de Comercio de El Salvador.

¿Qué viene para las empresas de la región?

El plan de trabajo para 2026 y 2027 prevé la realización de la Cumbre CCCAM, misiones comerciales y ruedas de negocios orientadas a aumentar las operaciones entre pequeñas y medianas empresas de los países participantes. El propósito es que la integración empresarial se extienda más allá de los encuentros entre cámaras.

El Consejo también creará una Mesa de Cadenas de Valor Regionales para identificar oportunidades de integración entre compañías de distintos mercados. La agenda incorpora herramientas de inteligencia de mercados y un Barómetro del Clima de Negocios en las Américas.

El plan de trabajo para 2026 y 2027 prevé misiones comerciales y ruedas de negocios para pequeñas y medianas empresas. (CCB)

Otra línea de trabajo estará dedicada al empoderamiento femenino, con el propósito de ampliar la participación de mujeres en puestos de liderazgo empresarial en el continente. Estas iniciativas apuntan a fortalecer el aprovechamiento de mercados cercanos ante las transformaciones del comercio internacional.

Claros agradeció el apoyo recibido durante la Asamblea General y definió el propósito de su gestión al frente del CCCAM: “Agradezco a cada uno de los representantes de las cámaras miembro de CCCAM, por su confianza. Trabajaremos de manera conjunta para beneficio del tejido empresarial de cada una de nuestras regiones”, afirmó Ovidio Claros, presidente de la CCB.