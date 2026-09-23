America Inhouse

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

La Cámara de Comercio de Bogotá fue elegida por unanimidad para liderar la nueva organización, que reúne a 36 cámaras de comercio de 16 países

La Cámara de Comercio de Bogotá fue elegida por unanimidad para presidir el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas.
La Cámara de Comercio de Bogotá fue elegida por unanimidad para presidir el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas. (CCB)
Guardar

Bogotá acaba de ganar un nuevo espacio en el mapa empresarial de las Américas. La capital colombiana será la sede permanente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM) y, además, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) asumirá la presidencia de esta organización continental.

La decisión se tomó por unanimidad durante la primera Asamblea General del organismo, realizada en la capital colombiana tras el lanzamiento oficial de la red.

En la reunión participaron 36 cámaras de comercio de 16 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur. Con 33 miembros con derecho a voto presentes en la sesión constitutiva, los representantes respaldaron la designación de Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB, para liderar la primera etapa del nuevo organismo.

Varias manos unidas en el centro, algunas con pulseras de banderas de colores, con un paisaje de montañas y edificios al fondo.
El Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas reúne a 36 organizaciones procedentes de 16 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas?

El CCCAM es una asociación privada internacional creada para integrar a las cámaras de comercio del continente y facilitar el intercambio comercial entre sus países. Su estructura contempla que las organizaciones participantes cuenten con una representación equilibrada, independientemente de su tamaño o capacidad económica.

La sede permanente del Consejo estará en Bogotá, lo que convierte a la capital colombiana en el punto de coordinación de la red empresarial. La iniciativa responde a la necesidad que enfrentan las empresas de la región para aprovechar los mercados cercanos en un escenario internacional marcado por cambios tecnológicos y nuevas cadenas de suministro.

36 cámaras de comercio de 16 países hacen parte de la red

La nueva organización comenzó sus operaciones con cámaras provenientes de diferentes zonas del continente. Para coordinar el trabajo regional, fueron elegidas diez vicepresidencias distribuidas en cinco regiones.

Edificios altos y modernos en una zona urbana junto a una avenida con tráfico, plazas con árboles y montañas al fondo.
La capital colombiana albergará la sede permanente de la nueva red continental de negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Norteamérica, la representación quedó en manos de Federico Batlle, de la Cámara de Comercio de Salvadoreños en Miami (Salcham), y Cameron Mackenzie, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

En el Caribe, las vicepresidencias estarán a cargo de Lucille Houellemont, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y Raoul Behr, de la Cámara de Comercio de Curazao.

La Región Andina estará representada por Mónica Heller, de la Cámara de Comercio de Quito, y Eduardo Olivo, de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia.

Para el Cono Sur, fueron designados Miguel Carrizosa, de la Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana (Capacol), y Padarath Jayant, de la Cámara de Comercio e Industrias de Surinam.

La iniciativa creará una Mesa de Cadenas de Valor Regionales y un Barómetro del Clima de Negocios en las Américas.
La iniciativa creará una Mesa de Cadenas de Valor Regionales y un Barómetro del Clima de Negocios en las Américas. (CCB)

Finalmente, Centroamérica contará con Karim Qubain, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y Leticia Escobar, de la Cámara de Comercio de El Salvador.

¿Qué viene para las empresas de la región?

El plan de trabajo para 2026 y 2027 prevé la realización de la Cumbre CCCAM, misiones comerciales y ruedas de negocios orientadas a aumentar las operaciones entre pequeñas y medianas empresas de los países participantes. El propósito es que la integración empresarial se extienda más allá de los encuentros entre cámaras.

El Consejo también creará una Mesa de Cadenas de Valor Regionales para identificar oportunidades de integración entre compañías de distintos mercados. La agenda incorpora herramientas de inteligencia de mercados y un Barómetro del Clima de Negocios en las Américas.

El plan de trabajo para 2026 y 2027 prevé misiones comerciales y ruedas de negocios para pequeñas y medianas empresas.
El plan de trabajo para 2026 y 2027 prevé misiones comerciales y ruedas de negocios para pequeñas y medianas empresas. (CCB)

Otra línea de trabajo estará dedicada al empoderamiento femenino, con el propósito de ampliar la participación de mujeres en puestos de liderazgo empresarial en el continente. Estas iniciativas apuntan a fortalecer el aprovechamiento de mercados cercanos ante las transformaciones del comercio internacional.

Claros agradeció el apoyo recibido durante la Asamblea General y definió el propósito de su gestión al frente del CCCAM: “Agradezco a cada uno de los representantes de las cámaras miembro de CCCAM, por su confianza. Trabajaremos de manera conjunta para beneficio del tejido empresarial de cada una de nuestras regiones”, afirmó Ovidio Claros, presidente de la CCB.

Temas Relacionados

Consejo de Cámaras de Comercio de las AméricasCámara de Comercio BogotáCCCAMOvidio Claros PolancoBogotáNegocios Internacionales

Más Noticias

Pantalla con tecnología NXTPAPER y batería de 10.000 mAh: así es la nueva tablet de 12,2 pulgadas que llega a Perú

La TCL TAB A1 Plus NXTPAPER encabeza una nueva serie de tres tablets disponibles en el mercado peruano. El dispositivo combina una pantalla 2.4K con tecnología diseñada para reducir reflejos y la emisión de luz azul, procesador Snapdragon 4 Gen 2, 256 GB de almacenamiento y carga rápida de 33 W

Pantalla con tecnología NXTPAPER y batería de 10.000 mAh: así es la nueva tablet de 12,2 pulgadas que llega a Perú

Cámaras de Comercio reclaman a Keiko Fujimori ampliar el acceso al gas natural en las regiones

Las organizaciones empresariales de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho sostienen que persisten desigualdades en el acceso al gas natural y solicitan al Ejecutivo decisiones políticas, técnicas y regulatorias, además de metas, inversiones y plazos definidos

Cámaras de Comercio reclaman a Keiko Fujimori ampliar el acceso al gas natural en las regiones

Colombia se queda sin gas: importaciones ya cubren el 34% del suministro y Promigas advierte que el sistema opera “al límite”

Juan Manuel Rojas, presidente de la compañía, advirtió que el país opera sin suficiente respaldo ante la caída de la producción y las reservas nacionales

Colombia se queda sin gas: importaciones ya cubren el 34% del suministro y Promigas advierte que el sistema opera “al límite”

Empleo, formación y networking: nuevo ecosistema busca reconectar a los egresados y acompañarlos después de la universidad

UCV Alumni fue presentado como un nuevo modelo de vinculación con los graduados, organizado en cuatro ejes: empleabilidad, educación continua, networking y emprendimiento. La iniciativa surge después de que la universidad identificara que muchos egresados dejaban de mantener contacto con la institución tras obtener el título

Empleo, formación y networking: nuevo ecosistema busca reconectar a los egresados y acompañarlos después de la universidad

“No podemos esperar a que un joven esté en una situación límite”: programa universitario de salud mental supera las 28 mil atenciones en su primer año

“Blindaje para el Cora”, iniciativa de la Universidad César Vallejo (UCV), registró 28.645 atenciones individuales durante sus primeros doce meses. Ansiedad, depresión y estrés académico figuran entre las situaciones observadas por sus profesionales, mientras la institución busca reforzar la detección temprana y medir el impacto del acompañamiento

“No podemos esperar a que un joven esté en una situación límite”: programa universitario de salud mental supera las 28 mil atenciones en su primer año

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tras las críticas por la falta de coordinación, Karina Milei y Bullrich se reúnen con los senadores libertarios

Tras las críticas por la falta de coordinación, Karina Milei y Bullrich se reúnen con los senadores libertarios

Conmoción en Salta: un camionero fue aplastado por su vehículo cuando lo arreglaba en la banquina y murió

Preocupación en la cordillera: hay alerta roja por lluvias y fuertes ráfagas de viento en Neuquén y Río Negro

Alerta por El Niño en Corrientes: el río Paraná presentó los niveles más altos en los últimos doce meses

Un jubilado de 85 años murió tras una entradera en Bernal Oeste y buscan a cinco delincuentes

INFOBAE AMÉRICA

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El auge del fraude digital en Cuba y las grietas de un sistema que no logra proteger a sus usuarios

El Salvador: Asamblea Legislativa aprueba que el aguinaldo pueda pagarse desde el 1 de octubre

Nasry Asfura comparte con líderes del Escudo de las Américas en Nueva York

El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía

ETRETENIMIENTO

Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Brad Pitt habla del perro con el que protagonizó ‘Heart of the Beast’: “Sus expresiones todavía me conmueven”

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”