Nueva medida tras el terremoto en Colombia permitirá a afectados acceder a créditos sin estar asociados

La amplia presencia de las cooperativas en zonas alejadas permite llevar recursos a municipios donde la banca tradicional no opera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los afectados por el terremoto del 10 de agosto podrán acceder a créditos y abrir cuentas en cooperativas de ahorro y crédito sin necesidad de estar asociados. La medida busca facilitar el acceso a recursos y subsidios durante la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo.

La medida quedó consignada en el Decreto Legislativo 1416 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia. La norma responde a la magnitud de los daños: según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas, además de 466.345 personas afectadas en 16 departamentos y 497 municipios.

Ese panorama llevó a las autoridades a considerar el acceso a financiación como una herramienta central para la etapa de reconstrucción, una vez superada la fase de atención inmediata a la emergencia.

María Elena Grueso, directora de Fogacoop, detalló el alcance de la medida para los damnificados. (Fogacoop)

¿Qué cambia para las personas afectadas por el terremoto?

En condiciones normales, las cooperativas de ahorro y crédito sólo atienden a sus asociados, quienes son propietarios de la entidad y deben realizar un aporte para pertenecer a ella. El decreto rompe esa regla de forma temporal para los damnificados del sismo.

La nueva disposición permite que estas organizaciones otorguen créditos y presten servicios de depósito a personas naturales y jurídicas no asociadas que estén cobijadas por las medidas de emergencia. La excepción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

De acuerdo con Fogacoop, la medida podrá ser aplicada por las 176 cooperativas de ahorro y crédito inscritas en el Fondo, bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Un total de 176 cooperativas de ahorro y crédito inscritas en Fogacoop pueden aplicar la nueva normativa de emergencia. (Fogacoop)

María Elena Grueso, directora de Fogacoop, explicó a Infobae que la medida permitirá a las personas afectadas acceder a servicios que antes estaban reservados para los asociados. “Podrán otorgar créditos o prestar los servicios de depósito [...] para recibir subsidios, por ejemplo, o hacer transferencias a la cooperativa de ahorro y crédito que tengan cerca de su casa o de su trabajo”, señaló.

La medida busca aprovechar la presencia de las cooperativas en regiones donde la banca tradicional tiene menor cobertura, una característica que, según Grueso, puede facilitar el acceso a servicios financieros durante la emergencia. “Las regiones conocen sus comunidades, están donde normalmente no está la banca tradicional y son las mejores para hacer educación e inclusión financiera”, afirmó.

Fogacoop participó en la articulación de la medida

La habilitación para atender a personas no asociadas surgió de un trabajo conjunto entre Fogacoop, la Unidad de Regulación Financiera y el Ministerio de Hacienda. Grueso detalló el proceso: “Logramos desde el Gobierno nacional incluir dentro del decreto de emergencia para las víctimas del terremoto, un artículo para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan prestar sus servicios a personas no asociadas”.

Fogacoop capacitó a más de 600 integrantes del sector cooperativo durante una gira realizada en cinco ciudades del país. (Fogacoop)

La flexibilización no elimina los controles habituales del sector. Las cooperativas deberán mantener los análisis de riesgo y las condiciones aplicables a su actividad financiera, pese a la ampliación temporal de su base de clientes.

El desafío inmediato, según Grueso, es que las entidades adapten sus productos para llegar a las comunidades que necesitan estos servicios. Por eso el Fondo invita a las cooperativas a diseñar nuevas alternativas y ofrece acompañamiento para su implementación, así como para la articulación con la banca de segundo piso y el Fondo Nacional de Garantías.

Capacitaciones regionales de Fogacoop

La emergencia sísmica coincidió con una agenda que Fogacoop había programado desde comienzos de 2026 para septiembre: una gira de capacitaciones dirigida a representantes del sector cooperativo. Aunque el terremoto llevó a evaluar un posible aplazamiento, la entidad decidió mantener el cronograma.

Durante la gira nacional, el Fondo presentó los nueve verbos rectores para fortalecer la gobernanza cooperativa. (Fogacoop)

Las jornadas se realizaron en Medellín, Bucaramanga, Pereira, Cali y Bogotá, con la participación de aproximadamente 600 a 650 personas entre funcionarios de cooperativas, integrantes de consejos de administración, gerentes y otros actores del sector.

Bajo el lema “Cooperativas que perduran, regiones que avanzan”, uno de los ejes centrales de la gira fue el fortalecimiento de la gobernanza. Durante las jornadas, Fogacoop presentó un proyecto estructurado alrededor de nueve principios que la entidad denomina “verbos rectores”, orientados a promover prácticas de gobernanza dentro de las cooperativas.

“Creemos que las cooperativas que tengan mejor gobernanza, como cualquier empresa, son las que perduran en el tiempo”, afirmó Grueso.

La respuesta de las cooperativas fue positiva, según la directora del Fondo. Más allá del interés en fortalecer sus propias capacidades, las entidades manifestaron disposición para participar en la atención de las comunidades afectadas por el terremoto, en un momento en que el sector cooperativo combina la ampliación temporal de sus servicios con el fortalecimiento de su gestión interna.