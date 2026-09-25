Entretenimiento

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

ALERTA SPOILER: Dave Green explicó que el desenlace del filme busca que el público vuelva a los cortometrajes originales, manteniendo la esencia del personaje que persigue al Correcaminos desde hace décadas

La película llegó a los cines tras dudas sobre su distribución y obtuvo una respuesta favorable a nivel global (BF Distribution)
Guardar

[Atención: esta nota contiene spoilers] El desenlace de Coyote vs. ACME mantiene al Coyote sin una victoria judicial, pero transforma su derrota en una reafirmación de su propósito: continuar la persecución del Correcaminos. La decisión, que generó reacciones entre parte del público, fue explicada por el director Dave Green y por la actriz Lana Condor a partir del lugar que ocupa el personaje dentro del universo de los Looney Tunes.

La película llegó a los cines después de un prolongado período de incertidumbre sobre su distribución. Su recorrido fuera de la pantalla guarda, además, una relación directa con el conflicto de la trama: Wile E. Coyote demanda a ACME, la empresa cuyos productos fallidos han acompañado sus intentos de atrapar al Correcaminos.

PUBLICIDAD

Según informó SensaCine, el filme obtuvo una buena recepción a nivel global tras su estreno. Sin embargo, uno de los puntos que abrió debate fue que el personaje no logra imponerse en el juicio contra la compañía.

La historia plantea que el Correcaminos considera al Coyote un amigo a pesar de la persecución (IMDb)
La historia plantea que el Correcaminos considera al Coyote un amigo a pesar de la persecución (IMDb)

El juicio contra ACME termina sin la victoria que esperaba el Coyote

La historia presenta al Coyote como un cliente que busca responsabilizar a ACME por los reiterados accidentes provocados por sus artefactos. Durante el proceso judicial, el personaje queda expuesto como alguien marcado por fracasos continuos, una condición que remite a los cortometrajes clásicos en los que sus planes terminan con explosiones, caídas o golpes.

El desenlace conserva esa lógica. El Coyote pierde el juicio, pese a que la película también introduce consecuencias para otros personajes: el abogado vinculado a la empresa queda comprometido por las pruebas y el bufete de abogados logra mantenerse en funcionamiento gracias a la intervención de otros integrantes de los Looney Tunes.

PUBLICIDAD

La resolución no convierte al protagonista en un ganador en los términos habituales de una historia judicial. En cambio, plantea un cambio en el vínculo entre el Coyote y el Correcaminos. El personaje descubre que su rival lo considera un amigo y que existe alguien que se preocupa por él, incluso dentro de una relación definida desde hace décadas por la persecución.

Esa elección fue cuestionada por espectadores que esperaban que la demanda concluyera con una compensación o con una condena para ACME. La película opta por mantener al personaje en una situación reconocible para quienes conocen su trayectoria animada, aunque incorpora una dimensión afectiva que no suele ocupar el centro de los cortos.

Dave Green vincula el cierre con la esencia de los cortometrajes clásicos

Para Dave Green, la clave del final está en distinguir entre el objetivo aparente del juicio y la motivación central del Coyote. El director sostuvo que el personaje desea atrapar al Correcaminos y que esa meta es la que organiza sus días, más allá de los resultados de cada intento.

La película trata sobre lo que quiere el Coyote. Y lo que quiere es pillar al Correcaminos”, explicó Green en declaraciones recogidas por SensaCine. A su juicio, la persistencia del Coyote contiene una idea simple: el personaje conserva una meta y vuelve a intentarlo aun cuando sus planes fracasan.

La actriz Lana Condor interpretó el mensaje final como un símbolo de la esperanza de triunfar en el futuro (IMDb)
La actriz Lana Condor interpretó el mensaje final como un símbolo de la esperanza de triunfar en el futuro (IMDb)

El cineasta señaló que el recorrido del protagonista puede impulsar al público a volver a los materiales originales. “Te hace querer volver y ver algunos cortos clásicos”, afirmó al referirse al efecto que buscaba con el cierre de la película. Así, la derrota legal no cancela la dinámica conocida, sino que devuelve al Coyote a la persecución que define su identidad.

La decisión también permite que el filme conecte su argumento con la historia de su distribución. La producción atravesó años de incertidumbre antes de llegar a las salas, por lo que su estreno añadió otra capa a una narración sobre un personaje que persiste frente a obstáculos reiterados.

Lana Condor interpreta el “quizá mañana” como una idea de perseverancia

La actriz Lana Condor, una de las coprotagonistas, identificó en el tramo final un mensaje relacionado con la capacidad de volver a intentarlo. La frase “O quizá mañana”, presente cerca del cierre, condensa para ella la posición de un personaje que no abandona su objetivo aun después de una nueva derrota.

La esperanza es la que te mueve. Potencialmente, quizá mañana, triunfarás”, declaró Condor al medio especializado. La actriz vinculó esa lectura con la red de apoyo que encuentra el Coyote y con la posibilidad de sostener una meta incluso cuando los resultados inmediatos son adversos.

El final, por lo tanto, no modifica el rasgo central del personaje ni resuelve su rivalidad con el Correcaminos. El Coyote seguirá persiguiendo a su objetivo, con la diferencia de que ahora conoce el afecto que existe detrás de esa rutina. La última idea queda abierta bajo la misma promesa que atraviesa la película: quizá mañana.

Temas Relacionados

CinePelículasNewsroom BUECoyote vs. ACMECoyoteCorrecaminos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

El actor de ‘Piratas del Caribe’ da vida a un hombre con un trágico pasado y sin nada que perder que se alía con una camarera para vengarse contra sus viejos enemigos

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

El actor que dio vida a Luke Skywalker forjó, en silencio y lejos de los sets, una trayectoria que ningún guion hubiera imaginado. Esa reinvención llegó de la mano de un oficio nuevo que ejerció por décadas en series, películas y videojuegos

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

El aniversario de la banda irlandesa coincide con el estreno del sencillo “Silencio”, un disco previsto para noviembre y una serie de conciertos que comenzaría en México a finales de febrero

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

‘La bola negra’ comienza a planear su estrategia para los Oscar: Guitarricadelafuente y el resto del elenco aplicarán a los premios de reparto

Ninguno de sus protagonistas aspirará al Oscar a actor o actriz principal, en una táctica que le dio buenos resultados a otros títulos como ‘Spotlight’ o ‘Moonlight’ para ganar a Mejor película

‘La bola negra’ comienza a planear su estrategia para los Oscar: Guitarricadelafuente y el resto del elenco aplicarán a los premios de reparto

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

Documentos oficiales revelan que Reza Nabavi enfrentó dos arrestos relacionados con metanfetaminas en 2002

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía”

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

TELESHOW

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

Entre pelos y ecosistemas: así son las primeras arañas de mar descritas en Canadá tras casi un siglo

Entre pelos y ecosistemas: así son las primeras arañas de mar descritas en Canadá tras casi un siglo

Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Yemen advirtió ante la ONU que las ataques de los rebeldes hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb amenazan la economía mundial

Rodrigo Paz aseguró USD 10.000 millones de organismos multilaterales para Bolivia tras sus reuniones en Estados Unidos