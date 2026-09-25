Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone: quiénes pueden pedir un resarcimiento monetario y cómo reclamarlo

Apple creará un fondo de compensación de USD 3 millones para usuarios residentes en Argentina afectados por la reducción del rendimiento en sus iPhone. (REUTERS/Jeenah Moon)

Guardar

Apple deberá destinar USD 3 millones a un fondo de compensación para personas residentes en Argentina que usaron determinados modelos de iPhone y registraron una baja de rendimiento vinculada con actualizaciones de iOS. El acuerdo alcanzó a la asociación Acción del Consumidor (ADELCO) y quedó homologado por la Justicia comercial. Cada equipo validado podrá recibir hasta USD 40, aunque la cifra final dependerá de la cantidad de solicitudes aprobadas.

El mecanismo deriva de la causa colectiva “Acción del Consumidor - ADELCO c/ Apple Inc. s/ ordinario”, expediente COM 285/2020. La demanda se presentó el 4 de febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº 42. El convenio cerró el litigio con alcance para el colectivo comprendido, pero Apple no reconoció falta, culpa ni responsabilidad.

PUBLICIDAD

El acuerdo abarca a usuarios de siete variantes de iPhone

Los teléfonos incluidos son iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. La sola tenencia de uno de esos aparatos no alcanza para cobrar: cada solicitante deberá cumplir, además, las condiciones que fija el acuerdo homologado.

Para los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el equipo debió ejecutar iOS 10.2.1 o una versión posterior antes del 21 de diciembre de 2017. En los iPhone 7 y 7 Plus, la exigencia corresponde a iOS 11.2 o una versión posterior, también antes de esa fecha.

PUBLICIDAD

El requisito central es que el aparato registrara una disminución de rendimiento mientras utilizaba esas versiones del sistema operativo. ADELCO sostuvo en la demanda que las actualizaciones provocaron impactos sobre el funcionamiento de los teléfonos sin información suficiente sobre sus efectos. Apple rechazó las alegaciones y aceptó el convenio para evitar la continuidad de un litigio.

La administración del rendimiento buscó evitar apagados inesperados en dispositivos con baterías degradadas, según la explicación atribuida a la empresa. Entre los efectos que podían percibir los usuarios figuraron una apertura más lenta de aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, menor brillo y menor volumen del parlante.

PUBLICIDAD

La asociación Acción del Consumidor promovió la demanda colectiva contra Apple que finalizó mediante un convenio sin reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa. (REUTERS/Jeenah Moon)

La residencia en Argentina al inicio de la demanda es una condición obligatoria

El acuerdo define como Usuarios Argentinos a las personas físicas o jurídicas que residían en el país el 4 de febrero de 2020, fecha de presentación de la acción colectiva, y que adquirieron un Dispositivo Elegible. La condición se aplica sin diferencias por nacionalidad o situación migratoria.

Pueden participar usuarios actuales y anteriores. Por eso, una persona no necesita conservar el celular para iniciar el trámite, aunque deberá informar el número de serie del equipo, IMEI o MEID. Ese dato puede figurar en registros personales o en la sección Dispositivos del perfil de Apple ID con el que se utilizó el teléfono.

PUBLICIDAD

El acuerdo excluye a quienes residían fuera de Argentina, a los directores, representantes legales, funcionarios y empleados de Apple, y a las personas cuyos reclamos ya tuvieron una sentencia firme. Tampoco integra el grupo alcanzado quien recibió el dispositivo por medio de su empleador.

Quienes opten expresamente por quedar fuera del convenio tampoco podrán pedir el beneficio mediante este proceso. La exclusión permite conservar la posibilidad de promover un reclamo individual, pero debe comunicarse al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación del último aviso judicial sobre la homologación.

Cada teléfono requiere una solicitud digital separada

El sitio acuerdosmartphones.com.ar será el único canal para recibir y procesar los formularios. Al momento de la información disponible, la Fecha de Implementación del Acuerdo todavía no estaba determinada y el portal no habilitó la carga de solicitudes. Esa fecha definirá el inicio formal del trámite.

PUBLICIDAD

Desde la Fecha de Implementación, los Beneficiarios tendrán seis meses corridos para completar el formulario de cada dispositivo. Una persona con más de un iPhone incluido podrá pedir compensación por todos, siempre que presente una solicitud separada por aparato y que cada uno cumpla las condiciones.

El formulario pedirá nombre, DNI o CUIT, domicilio, correo electrónico, modelo, número de serie y una opción de pago. También requerirá una declaración jurada con firma digital. El trámite no tendrá costo y no se admitirán pedidos enviados por correo electrónico, correo postal ni otras vías.

Los modelos alcanzados por el reclamo comprenden las familias de iPhone 6, 6s, 7 y la primera generación de iPhone SE. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El administrador independiente del acuerdo revisará cada presentación. Podrá objetarla si está incompleta, parece fraudulenta, duplica otra solicitud o no reúne los requisitos. La notificación deberá informar el motivo de la objeción y abrirá un plazo de 20 días hábiles para corregir los datos o aportar lo necesario.

PUBLICIDAD

Si la persona no subsana el problema dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada. Si el administrador rechazara la presentación corregida, el solicitante contará con 10 días hábiles desde la notificación para pedir una reconsideración, que resolverá Apple según el procedimiento establecido.

El valor individual depende de las solicitudes que superen la revisión

Apple se comprometió a transferir un monto global de USD 3.000.000. El límite por cada Dispositivo Elegible aprobado será de USD 40. No existe una cifra fija garantizada para todos los casos: el monto individual surgirá de la distribución del fondo entre los reclamos que resulten válidos y de la aprobación judicial de ese cálculo.

PUBLICIDAD

Tras el cierre del plazo de inscripción, Apple entregará al administrador el listado de números de serie de los dispositivos elegibles dentro de los 10 días hábiles siguientes. El administrador deberá informar las objeciones a los solicitantes dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de ese listado.

Los pagos comenzarán cuando finalice la revisión, el juzgado apruebe el Monto Final de Beneficio por equipo y esa decisión quede firme e inapelable. A partir de ese momento, el acuerdo fija un plazo máximo de 90 días hábiles para acreditar el dinero en la cuenta elegida por cada beneficiario.

PUBLICIDAD

Si quedara una porción del fondo luego de los pagos, el remanente se asignará de acuerdo con la cláusula 5 del convenio. La información suministrada sobre el acuerdo indicó que, si sobrara dinero por una menor cantidad de inscriptos, se donará al Hospital Garrahan.

La homologación judicial quedó firme en agosto de 2026

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21 homologó el Acuerdo Transaccional el 11 de agosto de 2026. Una resolución del 24 de agosto aclaró sus términos. El portal del convenio informó que ambas decisiones quedaron firmes e inapelables.

Quien no presente un formulario y tampoco comunique su exclusión no recibirá dinero de este acuerdo. Para consultas durante la etapa de implementación, el administrador dispuso el correo consultas@acuerdosmartphones.com.ar. El formulario se publicará en el portal oficial cuando se informe la Fecha de Implementación.