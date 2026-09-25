El cometa interestelar 3I/ATLAS podría darnos pistas sobre la vida fuera de la Tierra

Cómo es el cometa 3I/Atlas que sigue la NASA

Guardar

El visitante interestelar no aporta pruebas de organismos extraterrestres, pero su composición ofrece una muestra poco frecuente de los ingredientes químicos que circulan en otros sistemas planetarios y de la historia temprana de la galaxia

Un cometa que cruzó el sistema solar desde una estrella desconocida no resolvió la pregunta sobre la vida extraterrestre, pero sí dejó una pista relevante para responderla.

PUBLICIDAD

El análisis de 3I/ATLAS confirmó la presencia de moléculas orgánicas y compuestos ligados a la química prebiótica en un objeto nacido fuera del entorno del Sol.

Una infografía de Infobae detalla las características del cometa interestelar 3I/ATLAS y su formación en entornos con temperaturas inferiores a los -240 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese resultado no prueba la existencia de seres vivos en otros mundos ni convierte al cometa en una señal de tecnología alienígena. Sin embargo, permite examinar de cerca materiales que podrían haber participado en el origen de la vida dentro de otro sistema planetario.

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov. La letra I en su nombre indica su origen interestelar, mientras que ATLAS alude al sistema de vigilancia Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, financiado por la NASA. El observatorio de Río Hurtado, en Chile, informó las primeras observaciones del cuerpo el 1 de julio de 2025, aunque los archivos de otros telescopios permitieron localizar imágenes desde el 14 de junio de ese año.

PUBLICIDAD

Su órbita resolvió pronto una duda fundamental. A diferencia de los planetas, asteroides y cometas que pertenecen al sistema solar, 3I/ATLAS siguió una trayectoria hiperbólica. Es decir, el Sol alteró su recorrido durante el paso, pero no puede retenerlo en una órbita cerrada. Si se prolonga ese movimiento hacia atrás en el tiempo, el objeto llega desde fuera del sistema solar; si se proyecta hacia adelante, continuará su viaje por el espacio interestelar.

Desde su descubrimiento, en julio de 2025, 3I/ATLAS ha sido estudiado por múltiples observatorios. (Composición Infobae)

El visitante tampoco supuso un riesgo para la Tierra. Su máxima aproximación al planeta fue de 1,8 unidades astronómicas, equivalentes a unos 270 millones de kilómetros. Alcanzó el punto más cercano al Sol cerca del 30 de octubre de 2025, a unos 210 millones de kilómetros, apenas dentro de la órbita de Marte. Esa distancia frustró cualquier posibilidad de obtener muestras directas, aunque varios telescopios terrestres y espaciales siguieron su actividad durante meses.

PUBLICIDAD

El paso por las cercanías solares calentó el hielo del núcleo y liberó gas y polvo. Así se formó la coma, la nube difusa que rodea al cometa y que funciona como una ventana hacia sus materiales. El telescopio espacial Hubble observó el 21 de julio de 2025 una envoltura de polvo con forma de lágrima. Las mediciones fijaron un límite superior de 5,6 kilómetros para el diámetro del núcleo, aunque este podría medir apenas 440 metros.

La atención pública alrededor de 3I/ATLAS también creció por conjeturas sobre un posible origen artificial. Los datos disponibles no respaldan esa hipótesis. La emisión de polvo y gas, la evolución de la coma y la trayectoria del objeto corresponden al comportamiento esperado de un cometa natural. Su relevancia científica no depende de una explicación extraordinaria: reside en la posibilidad de estudiar un fragmento de materia preservada fuera del sistema solar.

PUBLICIDAD

Las moléculas del cometa muestran que los ingredientes de la vida no son exclusivos del Sistema Solar

Los datos del cometa no prueban vida extraterrestre, pero muestran que los ingredientes químicos de la vida existen más allá del sistema solar - Crédito: NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

La vida, tal como se conoce en la Tierra, requiere una cadena larga de procesos químicos. El primer eslabón no son los organismos, sino moléculas capaces de aportar elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

A esos componentes se los denomina precursores prebióticos porque intervienen en reacciones que pueden producir sustancias más complejas, entre ellas aminoácidos, azúcares, bases nitrogenadas y, en ciertas condiciones, estructuras relacionadas con proteínas y ácidos nucleicos.

Las observaciones de 3I/ATLAS detectaron varias de esas materias primas. El radiotelescopio ALMA identificó cianuro de hidrógeno, formaldehído y grandes cantidades de metanol en la coma. El telescopio espacial James Webb registró metano, mientras que el observatorio SPHEREx de la NASA detectó una abundancia de compuestos orgánicos a comienzos de 2026.

PUBLICIDAD

El cometa 3I ATLAS aportó moléculas orgánicas y compuestos prebióticos, una muestra de materiales de otro sistema planetario llegó al sistema solar (International Gemini Observatory)

El inventario reúne carbono y nitrógeno en formas que la química considera relevantes para la síntesis de moléculas prebióticas.

El cianuro de hidrógeno resulta un caso ilustrativo. Se trata de un gas tóxico, pero los experimentos de laboratorio muestran desde la década de 1950 que, bajo determinadas condiciones, puede participar en reacciones que dan lugar a aminoácidos y otros compuestos de mayor complejidad.

El hallazgo dentro de un cometa interestelar no implica que ese proceso haya ocurrido en su sistema de origen. Sí indica que los reactivos básicos existieron allí y pudieron quedar atrapados en hielo durante miles de millones de años.

PUBLICIDAD

Esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS fue capturada por la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025. - NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE (STSCI)

El metanol y el formaldehído también interesan por su papel dentro de la química del carbono. Ambos aparecen en nubes interestelares, discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes y cuerpos helados del sistema solar. Cuando reciben radiación o experimentan cambios de temperatura, pueden participar en reacciones que forman compuestos orgánicos más elaborados. El metano, por su parte, puede influir en la retención de calor dentro de una atmósfera planetaria, una condición que favorece la estabilidad del agua líquida.

La relevancia del cometa se entiende mejor al comparar esos resultados con lo que ya se conoce cerca de la Tierra. La misión OSIRIS-REx recuperó muestras del asteroide Bennu y encontró las cinco bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos, además de 14 de los 20 aminoácidos que se producen de forma natural en nuestro planeta.

PUBLICIDAD

Esos resultados refuerzan la idea de que los cuerpos pequeños pudieron transportar compuestos orgánicos a mundos jóvenes durante la formación de los sistemas planetarios.

El visitante pasó a 270 millones de kilómetros de la Tierra y no representó una amenaza, su máxima aproximación al Sol ocurrió en octubre de 2025 (VLT)

Los cometas y asteroides funcionan como archivos químicos porque nacen dentro del mismo disco de gas y polvo que origina planetas, lunas y otros cuerpos. Sus zonas interiores pueden conservar material con pocas modificaciones desde sus primeras etapas. En ese sentido, un cometa interestelar permite observar una muestra de otro sistema sin enviar una nave a una estrella distante.

La astrónoma Cyrielle Opitom, de la Universidad de Edimburgo, definió el valor de estos objetos de esta manera: “una especie de fósiles de un proceso de formación planetaria que tuvo lugar muy lejos, pero que tenemos la oportunidad de estudiar desde mucho más cerca”.

PUBLICIDAD

La metáfora resume una ventaja excepcional: 3I/ATLAS llegó hasta el vecindario solar con una parte de su historia física y química todavía accesible para los instrumentos actuales.

Las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno sugieren que 3I ATLAS nació junto a una estrella antigua, pobre en elementos pesados (VLT)

Aun así, el alcance de los resultados tiene límites claros. Las moléculas detectadas en la coma son relativamente simples. Los telescopios no identificaron aminoácidos, ácidos nucleicos ni una firma química que pueda asociarse de manera directa con actividad biológica.

Además, la materia expulsada procede sobre todo de las capas externas del cometa, expuestas a radiación cósmica e interestelar durante períodos muy extensos. Esa superficie puede no reflejar con precisión la composición original de las regiones más profundas.

Por eso, 3I/ATLAS no permite afirmar que exista vida en el sistema estelar del que procede. La conclusión más prudente es otra: los compuestos que podrían alimentar una química prebiótica no parecen exclusivos del sistema solar. Esa constatación amplía el mapa de lugares donde los ingredientes básicos estuvieron disponibles, aunque no resuelve cuántos de ellos reunieron las condiciones necesarias para que surgieran organismos.

Sus isótopos apuntan a un sistema estelar más antiguo que el Sol

El calor del Sol liberó gas y polvo del núcleo de 3I ATLAS y formó una coma, que permitió medir su composición con varios telescopios (NASA)

Además de las moléculas, 3I/ATLAS conservó otra clase de información: la proporción entre isótopos. Los isótopos son versiones de un mismo elemento con igual número de protones y diferente cantidad de neutrones. Sus proporciones relativas se modifican según la temperatura, la radiación y el ambiente químico donde se forman los compuestos. Por esa razón, actúan como una suerte de registro de origen.

Un equipo encabezado por Opitom, Jean Manfroid y Damien Hutsemékers analizó el gas del cometa con el instrumento UVES del Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral. El estudio midió isótopos de carbono y nitrógeno en moléculas de cianuro. Aravind Krishnakumar, investigador de la Universidad de Lieja y coautor del trabajo, señaló: “A diferencia de los cometas de nuestro sistema solar, este visitante interestelar presenta proporciones isotópicas de carbono y nitrógeno inusualmente altas”.

Otro trabajo, dirigido por Martin Cordiner, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, llegó a una señal compatible por medio de observaciones del James Webb. Además de una proporción particular de isótopos de carbono, detectó niveles elevados de deuterio, una forma pesada del hidrógeno. La combinación de carbono, nitrógeno y deuterio apunta a un origen en las regiones exteriores de una estrella antigua y con baja metalicidad.

3I ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido y ofreció más tiempo de estudio que Oumuamua y Borisov, los dos visitantes detectados antes (Gianluca Masi via AP)

El contraste con los dos visitantes anteriores también explica el interés de los astrónomos. ʻOumuamua solo estuvo disponible durante unas semanas y no presentó una emisión gaseosa detectable. Borisov ofreció más información y mostró cianuro de hidrógeno, pero su menor brillo limitó los análisis.

3I/ATLAS permaneció al alcance de los instrumentos durante un período mayor, salvo entre septiembre y comienzos de diciembre de 2025, cuando pasó demasiado cerca del Sol para observaciones desde la Tierra.

El cometa ya pierde brillo mientras se aleja, por lo que la ventana para obtener nuevas mediciones se reduce. Sin embargo, los datos reunidos seguirán bajo análisis y servirán de referencia para futuros objetos interestelares.

El objeto interestelar 3I/ATLAS cruza el cielo nocturno sobre las cúpulas del observatorio astronómico VLT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, y el Telescopio Extremadamente Grande del Observatorio Europeo Austral podrían ampliar de forma marcada el número de detecciones y la precisión de los estudios químicos.

Opitom advirtió que la disciplina todavía cuenta con muy pocos casos: “El campo de los objetos interestelares es todavía muy reciente y realmente no sabemos qué esperar. Cada vez que se descubre uno nuevo, nos llevamos nuevas sorpresas”. Las próximas visitas permitirán comparar composiciones, isótopos y edades para determinar si 3I/ATLAS representa una rareza o una muestra de procesos comunes en la galaxia.