La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

(Imagen ilustrativa Infobae)

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México no es solo un país de gamers: es el mercado de videojuegos número uno de América Latina y el décimo más relevante del mundo. De acuerdo con cifras de Endeavor México, existen más de 76 millones de gamers activos en el país, mismos que cada día buscan jugar mejor, con mayor fluidez, con mayor fidelidad visual y sin interrupciones.

Esto es importante cuando se elige un equipo orientado a los videojuegos, pues no todos los procesadores ni todas las tarjetas gráficas son iguales, y la diferencia entre una experiencia mediocre y una excepcional se construye capa por capa.

Los Intel Gamer Days y cómo aprovecharlos

Existen fechas que ningún gamer debe dejar pasar, pues se vuelven una excelente oportunidad para obtener todo lo necesario para mejorar la experiencia de juego.

Del 1 al 11 de octubre tendrán lugar los Intel® Gamer Days, que en su edición 2026 vienen con una propuesta atractiva: quienes adquieran un procesador Intel® Core™, Intel® Core™ Ultra o una tarjeta gráfica Intel® Arc™ - elegible a través de distribuidores autorizados- podrán obtener copias digitales de dos de los lanzamientos más esperados para los gamers:

STAR WARS: Galactic Racer™ , desarrollado por Fuse Games, con fecha de lanzamiento el 6 de octubre de 2026.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, a cargo de Crystal Dynamics, que llegará el 12 de febrero de 2027 como una reinvención de la primera aventura de Lara Croft.

Ambos títulos no son simples regalos promocionales: Intel es el socio oficial de lanzamiento de los dos, lo que implica una colaboración técnica profunda durante el desarrollo para garantizar que los jugadores con sistemas Intel obtengan la experiencia más optimizada posible desde el primer día.

“Sabemos que cada jugador tiene necesidades y formas de jugar distintas. Por eso, en Intel trabajamos para ofrecer productos y plataformas que se adapten a diferentes perfiles y experiencias de uso. De esta visión surgió Intel Gamer Days, una iniciativa que reúne a fabricantes de equipos, desarrolladores, minoristas y otros actores clave del ecosistema gaming para acercar beneficios y experiencias de valor a los gamers” destacó Rafael Escalante, líder de ventas técnicas en Intel.

Cómo acceder a los juegos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta aplica para una amplia gama de productos elegibles, tanto en equipos de escritorio como portátiles:

Equipos de escritorio:

Procesadores Intel Core Ultra 5 y 7 Plus (Serie 2)

Procesadores Intel Core Ultra 5, 7 y 9 (Serie 2)

Procesadores Intel Core de 14.ª generación

Procesadores Intel Core de 13.ª generación

Equipos portátiles:

Procesadores Intel Core Ultra 5, 7 y 9 (Serie 3)

Procesadores Intel Core Ultra 5 y 7 Plus (Serie 2)

Sistemas portátiles seleccionados con procesadores Intel Core Ultra 5, 7 y 9 (Serie 2)

Procesadores Intel Core (Serie 2)

Dispositivos portátiles (consolas handheld) equipados con gráficos Intel Arc serie G

Gráficos Intel Arc:

Tarjetas gráficas dedicadas Intel Arc serie B

Tarjetas gráficas dedicadas Intel Arc serie A

Al completar una compra elegible, los jugadores recibirán los enlaces de descarga de cada título en sus respectivas fechas de lanzamiento tras seguir los pasos de la promoción. El canje de la oferta debe realizarse antes del 30 de noviembre de 2026. La promoción está sujeta a productos, modelos, canales y mercados participantes, mismos que podrás consultar a partir del 1 de octubre de 2026 en el sitio oficial de Intel® Gamer Days 2026.

Qué debe tener un equipo para gaming

No todos los procesadores ni todas las tarjetas gráficas son iguales, y la diferencia entre una experiencia mediocre y una excepcional se construye componente por componente. Para quienes están evaluando un nuevo equipo, estos son los factores que más pesan.

El procesador es el cerebro del sistema. En títulos modernos de mundo abierto, simulación o combate en línea, su capacidad define cuántas ventanas, aplicaciones y procesos puede correr el equipo al mismo tiempo sin perder desempeño. Los procesadores Intel® Core™ Ultra de Serie 2 y Serie 3 están diseñados para distribuir esa carga de forma inteligente, lo que se traduce en sesiones más largas y estables.

(Cortesía Intel)

La tarjeta gráfica se encarga de lo que el jugador ve en pantalla, la clave aquí son los fotogramas por segundo (FPS): a mayor cantidad, mayor fluidez. Las tarjetas gráficas Intel® Arc™ de serie A y serie B están diseñadas para mantener tasas de fotogramas elevadas, y lo hacen apoyadas en la tecnología XeSS 3, que usa inteligencia artificial para generar fotogramas adicionales, reconstruir imágenes en alta resolución y reducir el tiempo de respuesta entre la acción del jugador y lo que aparece en pantalla.

La memoria RAM determina cuánta información puede manejar el sistema simultáneamente sin ralentizarse. En gaming, esto se nota en la velocidad con la que cargan los escenarios, los personajes y las texturas durante una partida.

Conocer estos factores ayuda a tomar mejores decisiones al momento de invertir en un equipo, y octubre de 2026 presenta una oportunidad poco común para hacerlo con dos juegos AAA incluidos.