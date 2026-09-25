Crimen y Justicia

Los pesados antecedentes del ladrón reducido por los clientes del banco de La Matanza durante un intento de robo

Se trata de Owen Michel Maldonado, el delincuente de 42 años que intentó asaltar a los tiros a un hombre dentro de una entidad financiera de Lomas del Mirador. Tenía en su poder una pistola calibre .380

Las cámaras de seguridad del banco en La Matanza, captaron el intento de robo y cómo Maldonado fue reducido
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Owen Michel Maldonado Buera, de 42 años, es el delincuente que el miércoles pasado protagonizó el violento intento de robo a un hombre dentro de la sucursal del Banco Galicia de la localidad de Lomas del Mirador, partido bonaerense de La Matanza, donde luego de ingresar con un arma y disparar algunos tiros, fue reducido por varios de los clientes. Pocos minutos después, fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, esta no será la primera vez que Maldonado tenga que enfrentar a la Justicia. Según confirmaron fuentes penitenciarias a Infobae, el sospechoso cuenta ya con una dura condena por un robo.

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Se trata de una sentencia emitida en el año 2013 por formar parte de un grupo delictivo que cometió “un robo calificado en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra”. Su condena quedó bajo la intervención del Juzgado de Ejecución N° 1 de Lomas de Zamora y estuvo casi nueve años preso.

Salió en libertad el pasado 19 de enero de 2022, luego de permanecer alojado en su último tiempo en la Unidad 42 de Florencio Varela. De acuerdo con lo que trascendió, Maldonado fue un reo que se mostró conflictivo en los lugares de detención y por eso transitó un importante número de penales bonaerenses. Al parecer, no se llevaba bien con sus compañeros y en varios de los lugares de detención tenía cuentas pendientes.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el ladrón tuvo un paso por al menos 15 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Antes de su alojamiento en Florencio Varela, el registro consignó alojamientos en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, la Unidad 30 de General Alvear y la Unidad 17 de Urdampilleta.

También estuvo en las Unidades 2 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 3 de San Nicolás y las Unidades 13, 16 y 49 de Junín, según la información brindada por las fuentes a Infobae.

El listado incluye además la Unidad 6 de Dolores, la Unidad 19 de Saavedra, la Unidad 4 de Bahía Blanca, la Unidad 15 de Batán y la Unidad 11 de Baradero.

Ahora, Maldonado, con domicilio fiscal registrado en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, deberá afrontar un nuevo expediente. En esta oportunidad será por el delito de tentativa de robo agravado a banco.

robo en un banco la matanza

El intento de robo

Según los videos a los que tuvo acceso Infobae, eran las 11:27 de la mañana del miércoles cuando la víctima, de 52 años, que vestía una campera negra y pantalones claros, salía del banco -situado en la esquina de San Martín y Villegas- con un bolso negro colgado de su espalda.

Pero al dar unos pocos pasos sobre la vereda, un delincuente encapuchado y armado se abalanzó sobre él para quitarle sus pertenencias.

La víctima llegó a retroceder sobre sus pasos y alcanzó a ingresar nuevamente al sector de cajeros automáticos del banco. En medio de la desesperación, tropezó y logró arrojar la mochila hacia el ingreso al salón de la sucursal, pero el ladrón pasó por encima suyo y llegó al botín.

Así fue el violento intento de robo en un banco de La Matanza
Así reducían al ladrón

No obstante, el hombre se resistió al robo y comenzó a forcejear con el delincuente. Primero lo sujetó de una de sus piernas y luego se tiró encima suyo. Esa maniobra fue clave para que otro cliente, que aguardaba ser atendido dentro de la sucursal, pudiera salir en ayuda de la víctima.

Así, la víctima y el otro cliente lograron reducir al asaltante contra uno de los cajeros automáticos, lugar donde lo retuvieron hasta la llegada del personal policial.

Los investigadores buscan establecer la mecánica completa del hecho y determinar si una camioneta Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con la fuga de los presuntos cómplices de Maldonado.

Rosa, la mamá de uno de los hombres de los que participó en el forcejeo con el sospechoso, habló con la prensa y relató: “Mi hijo se baja y va al cajero. En eso que mi hijo va al cajero, viene entrando un muchacho con una mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes. Uno se tira encima del muchacho que tenía la mochila. El otro, cuando, cuando mi hijo ve eso, que empezaron a los gritos, empezó el forcejeo. El otro se va, lo deja solo y ahí empezaron a forcejear entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo. De acá yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros, porque tiró como cuatro o cinco tiros. Entonces, en un momento, cuando se terminaron los tiros, yo atino a bajar y a ver qué pasaba. Lo habían reducido y por lo menos mi hijo y el otro muchacho estaban bien”.

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