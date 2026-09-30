Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

La investigación aplicó 2.400 encuestas en ciudades de Colombia y empleó un método estadístico de ecuaciones estructurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si alguien le pidiera mencionar una marca de alimentos, una de tecnología, un restaurante o incluso una de maletas, probablemente tendría una respuesta casi inmediata.

Pero hay una diferencia entre recordar una marca, elegirla y sentir que forma parte de su vida. Ese vínculo, mucho más difícil de construir, es el que busca medir el Brand Love Index 2026. El estudio de Cluster Research identificó 23 marcas que lograron los niveles más altos de conexión emocional con los consumidores colombianos.

Estas son las 23 marcas del Brand Love Index

La lista reúne a Alpina, Arroz Diana, Natura, Coca-Cola, Águila, Haceb, Ramo, Crepes & Waffles, Nequi, Nubank, Seguros Sura, Frisby, Totto, Jabón Rey, D1, Kalley, Chocolatina Jumbo, Samsung, Cine Colombia, Arturo Calle, Mercado Libre, Juan Valdez y Colsubsidio.

La investigación aplicó 2.400 encuestas en ciudades de Colombia y empleó un método estadístico de ecuaciones estructurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no establece un primero, segundo o tercer lugar. Las 23 marcas superaron el umbral de 80 puntos definido por la investigación para identificar los niveles más altos de conexión emocional.

El resultado también muestra un cambio frente a la primera edición del estudio, publicada en 2025 con un listado de 20 marcas. Para 2026, el grupo aumentó a 23, con tres nuevas incorporaciones. Para Cluster Research, este crecimiento refleja que más compañías consiguen construir relaciones emocionales estables con sus consumidores.

Un modelo que busca medir más que la recordación

El Brand Love Index no parte únicamente de qué marcas recuerda un consumidor o cuáles prefiere frente a sus competidoras. El índice retoma investigaciones académicas desarrolladas durante más de una década alrededor del concepto de Brand Love, entre ellas el trabajo de Richard Bagozzi, profesor de la Universidad de Míchigan y coautor del modelo. Cluster Research adaptó este marco teórico al contexto latinoamericano para desarrollar la metodología aplicada en Colombia.

El grupo de empresas seleccionadas pasó de 20 en la edición de 2025 a 23 en 2026 sin definir un orden de posiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Brand Love Index no nació para hacer un ranking de marcas queridas. Nació para comprender científicamente cómo una marca pasa de ser elegida a convertirse en parte significativa de la vida de una persona”, afirmó Elsa María González, CEO de Cluster Research, en declaraciones recogidas por Revista P&M.

La premisa ayuda a entender por qué aparecen en la lista marcas de sectores tan distintos. El estudio busca identificar qué tan profunda es la relación que una persona construye con una compañía, más allá de la compra.

Así se midió el Brand Love Index 2026

La investigación se apoyó en 2.400 encuestas realizadas en las principales ciudades de Colombia, mediante una combinación de medición presencial y online, junto con más de cien exploraciones cualitativas. La metodología aplica ecuaciones estructurales, un método estadístico que permite analizar de manera simultánea las variables que intervienen en la construcción del vínculo entre una persona y una marca.

La confianza del público supera el 80 % en las marcas con alto vínculo emocional frente a menos del 30 % en la medición general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo se desarrolla en tres etapas. La primera evalúa si una marca es mentalmente disponible, pertinente y preferida frente a sus competidoras. La segunda incorpora dimensiones como deseo, emoción, autoidentidad, presencia en la vida cotidiana, valor social, humanización y apego. La tercera observa las señales que puede generar ese vínculo, lealtad, recomendación, defensa de la marca y disposición a pagar un precio mayor.

El resultado se sintetiza en el indicador Top of Self, que busca identificar el momento en que una marca deja de ser únicamente una elección funcional y adquiere un significado personal para el consumidor.

La confianza aparece como uno de los factores clave

El estudio también incluyó un diagnóstico sobre las categorías que generan mayor decepción entre los consumidores colombianos, especialmente aquellas con altos niveles de interacción, fricción o dependencia del servicio.

Las categorías de alimentos y bebidas construyen conexiones vinculadas con rituales familiares y momentos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, los resultados muestran una diferencia significativa en materia de confianza. Menos del 30% de los consumidores confía en las marcas de manera general. Entre las compañías que alcanzan los niveles más altos de vínculo emocional, esa proporción supera el 80%.

El contraste permite entender por qué el reconocimiento no es suficiente para construir una relación sólida. Según la lógica del Brand Love Index, el vínculo se fortalece cuando el consumidor incorpora la marca a su rutina y le atribuye un significado que va más allá de la función del producto o servicio que ofrece.

Entre los hallazgos generales, el estudio también señala la capacidad de categorías como alimentos y bebidas para generar conexiones asociadas con rituales familiares y experiencias compartidas, mientras que la tecnología y algunos servicios también muestran capacidad para construir vínculos relevantes.