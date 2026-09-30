America Inhouse

Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

El estudio de Cluster Research identificó 23 marcas que lograron los niveles más altos de conexión emocional con los consumidores

Una mujer lava ropa con un jabón azul, un hombre come pollo frito en una mesa y un joven sostiene palomitas de maíz en un cine.
La investigación aplicó 2.400 encuestas en ciudades de Colombia y empleó un método estadístico de ecuaciones estructurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Si alguien le pidiera mencionar una marca de alimentos, una de tecnología, un restaurante o incluso una de maletas, probablemente tendría una respuesta casi inmediata.

Pero hay una diferencia entre recordar una marca, elegirla y sentir que forma parte de su vida. Ese vínculo, mucho más difícil de construir, es el que busca medir el Brand Love Index 2026. El estudio de Cluster Research identificó 23 marcas que lograron los niveles más altos de conexión emocional con los consumidores colombianos.

Estas son las 23 marcas del Brand Love Index

La lista reúne a Alpina, Arroz Diana, Natura, Coca-Cola, Águila, Haceb, Ramo, Crepes & Waffles, Nequi, Nubank, Seguros Sura, Frisby, Totto, Jabón Rey, D1, Kalley, Chocolatina Jumbo, Samsung, Cine Colombia, Arturo Calle, Mercado Libre, Juan Valdez y Colsubsidio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación aplicó 2.400 encuestas en ciudades de Colombia y empleó un método estadístico de ecuaciones estructurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no establece un primero, segundo o tercer lugar. Las 23 marcas superaron el umbral de 80 puntos definido por la investigación para identificar los niveles más altos de conexión emocional.

El resultado también muestra un cambio frente a la primera edición del estudio, publicada en 2025 con un listado de 20 marcas. Para 2026, el grupo aumentó a 23, con tres nuevas incorporaciones. Para Cluster Research, este crecimiento refleja que más compañías consiguen construir relaciones emocionales estables con sus consumidores.

Un modelo que busca medir más que la recordación

El Brand Love Index no parte únicamente de qué marcas recuerda un consumidor o cuáles prefiere frente a sus competidoras. El índice retoma investigaciones académicas desarrolladas durante más de una década alrededor del concepto de Brand Love, entre ellas el trabajo de Richard Bagozzi, profesor de la Universidad de Míchigan y coautor del modelo. Cluster Research adaptó este marco teórico al contexto latinoamericano para desarrollar la metodología aplicada en Colombia.

Una mujer sostiene un tenedor frente a un plato con volcanes de tinga, recipientes con guacamole y salsa, y un vaso con agua.
El grupo de empresas seleccionadas pasó de 20 en la edición de 2025 a 23 en 2026 sin definir un orden de posiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Brand Love Index no nació para hacer un ranking de marcas queridas. Nació para comprender científicamente cómo una marca pasa de ser elegida a convertirse en parte significativa de la vida de una persona”, afirmó Elsa María González, CEO de Cluster Research, en declaraciones recogidas por Revista P&M.

La premisa ayuda a entender por qué aparecen en la lista marcas de sectores tan distintos. El estudio busca identificar qué tan profunda es la relación que una persona construye con una compañía, más allá de la compra.

Así se midió el Brand Love Index 2026

La investigación se apoyó en 2.400 encuestas realizadas en las principales ciudades de Colombia, mediante una combinación de medición presencial y online, junto con más de cien exploraciones cualitativas. La metodología aplica ecuaciones estructurales, un método estadístico que permite analizar de manera simultánea las variables que intervienen en la construcción del vínculo entre una persona y una marca.

Siete personas al aire libre, tres hombres y cuatro mujeres. Varios llevan portapapeles y bolígrafos. Al fondo, edificios de colores y palmeras.
La confianza del público supera el 80 % en las marcas con alto vínculo emocional frente a menos del 30 % en la medición general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo se desarrolla en tres etapas. La primera evalúa si una marca es mentalmente disponible, pertinente y preferida frente a sus competidoras. La segunda incorpora dimensiones como deseo, emoción, autoidentidad, presencia en la vida cotidiana, valor social, humanización y apego. La tercera observa las señales que puede generar ese vínculo, lealtad, recomendación, defensa de la marca y disposición a pagar un precio mayor.

El resultado se sintetiza en el indicador Top of Self, que busca identificar el momento en que una marca deja de ser únicamente una elección funcional y adquiere un significado personal para el consumidor.

La confianza aparece como uno de los factores clave

El estudio también incluyó un diagnóstico sobre las categorías que generan mayor decepción entre los consumidores colombianos, especialmente aquellas con altos niveles de interacción, fricción o dependencia del servicio.

Dos cafés helados en vasos transparentes sobre un mostrador oscuro, con un cartón de leche, jarras metálicas y una cafetera de fondo.
Las categorías de alimentos y bebidas construyen conexiones vinculadas con rituales familiares y momentos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, los resultados muestran una diferencia significativa en materia de confianza. Menos del 30% de los consumidores confía en las marcas de manera general. Entre las compañías que alcanzan los niveles más altos de vínculo emocional, esa proporción supera el 80%.

El contraste permite entender por qué el reconocimiento no es suficiente para construir una relación sólida. Según la lógica del Brand Love Index, el vínculo se fortalece cuando el consumidor incorpora la marca a su rutina y le atribuye un significado que va más allá de la función del producto o servicio que ofrece.

Entre los hallazgos generales, el estudio también señala la capacidad de categorías como alimentos y bebidas para generar conexiones asociadas con rituales familiares y experiencias compartidas, mientras que la tecnología y algunos servicios también muestran capacidad para construir vínculos relevantes.

Temas Relacionados

Cluster ResearchBrand Love IndexMarcas ColombianasConsumidores En ColombiaMarcas ReconocidasAlpinaArroz DianaTottoSamsungColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida tras el terremoto en Colombia permitirá a afectados acceder a créditos sin estar asociados

La excepción estará vigente hasta diciembre de 2027 y podrá ser aplicada por 176 cooperativas inscritas en Fogacoop

Nueva medida tras el terremoto en Colombia permitirá a afectados acceder a créditos sin estar asociados

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

Ovidio Claros Polanco, fue elegido por unanimidad para liderar la nueva organización, que reúne a 36 cámaras de comercio de 16 países

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

Los Intel Gamer Days 2026 arrancan con dos de los lanzamientos más anticipados del año, esto es todo lo que tienes que saber si quieres disfrutar de la mejor experiencia gamer

La mejor temporada para ser gamer en México viene con dos juegos AAA gratis

Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

Más de 600 empresas se reunirán el 23 y 24 de septiembre en la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca

Bogotá-Cundinamarca busca dar el salto hacia nuevos mercados: empresas, inversión e IA estarán en el centro

“Que nunca piensen que es un imposible”: feria universitaria reúne opciones de becas, intercambios y movilidad internacional

UCV Global 2026 reunió a 19 universidades de ocho países, además de embajadas y organizaciones internacionales. Entre las alternativas presentadas figuran becas para estudiar en el extranjero, intercambios, programas de movilidad, doble titulación y modalidades de internacionalización que pueden realizarse sin salir del país

“Que nunca piensen que es un imposible”: feria universitaria reúne opciones de becas, intercambios y movilidad internacional

ÚLTIMAS NOTICIAS

Presupuesto porteño 2027: el gobierno de la Ciudad prevé una baja de Patentes y una inversión récord en subte

Presupuesto porteño 2027: el gobierno de la Ciudad prevé una baja de Patentes y una inversión récord en subte

“No es normal que te falte el aire a ninguna edad”: los síntomas que pueden revelar una enfermedad pulmonar poco conocida

El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en dos meses, pero cerró septiembre con el menor volumen de 2026

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI por más de USD 1.300 millones para la fabricación de un vehículo eléctrico en el país

Detuvieron a un agente penitenciario por vender drogas de uso hospitalario con recetas truchas: lo hacía junto a su esposa e hijastro

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

La jueza María Elisa Hernández Portillo muere tras el choque múltiple registrado en la carretera Panamericana de El Salvador

Nuevas evidencias sugieren la existencia de cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón

Gobierno de Guatemala presenta a exportadores su programa para conservar agua ante la amenaza de sequía

Estados Unidos: cómo la IA podría ayudar a frenar el avance de las pitones birmanas en los Everglades

¿Dónde se están creando los nuevos empleos en Panamá? Las cifras muestran un crecimiento desigual

ETRETENIMIENTO

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

Más de 8 millones de dólares por un Pikachu: esta es la segunda carta Pokémon más cara de la historia

Los lujos de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión: masajes, fotos sexuales y coñac premium de contrabando

Taylor Swift eligió esta mansión para grabar “Patient Zero”: así es la residencia de más de USD 46 millones