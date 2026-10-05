Crimen y Justicia

Mataron a un hombre de una puñalada en medio de una pelea en Salta y hay dos detenidos

La víctima fue herida con un arma blanca en el barrio Alto Verde y murió durante su traslado al hospital de Tartagal. Los sospechosos serán imputados este lunes. Es el segundo homicidio en un fin de semana

La vivienda de barrio Alto Verde donde se produjo el enfrentamiento que investiga la Fiscalía (Gentileza)
La vivienda de barrio Alto Verde donde se produjo el enfrentamiento que investiga la Fiscalía (Gentileza)
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En medio de una pelea durante la mañana del domingo, un hombre fue asesinado con un arma blanca en el barrio Alto Verde de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La víctima fue identificada como Nicolás Guzmán y por su homicidio hay dos hombres detenidos, quienes serán imputados este lunes.

El informe preliminar de la autopsia indicó que la víctima murió a causa de un shock hipovolémico, producto de la pérdida de sangre ocasionada por la herida. De acuerdo con la información oficial, Guzmán sufrió una lesión con un elemento cortante en circunstancias que todavía son materia de investigación.

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Fue asistido y trasladado inicialmente al hospital de Salvador Mazza, pero debido a la gravedad de su cuadro se ordenó una derivación al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La derivación de la víctima se realizó ante la gravedad de la herida, aunque Guzmán murió durante el traslado. El joven falleció antes de llegar al centro asistencial.

El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, adonde Nicolás Guzmán fue derivado de urgencia tras ser herido durante una pelea en Salvador Mazza
El hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, adonde Nicolás Guzmán fue derivado de urgencia tras ser herido durante una pelea en Salvador Mazza

El caso es investigado por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Ariel Vega, quien dispuso las primeras medidas tras tomar conocimiento del fallecimiento. El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en Orán, para la realización de la autopsia.

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Mientras avanzaban las primeras diligencias, los investigadores detuvieron a dos sospechosos por el hecho. En ese marco, secuestraron un automóvil y otros elementos que serán analizados. La Fiscalía deberá determinar qué intervención tuvo cada uno de los involucrados y quién provocó la herida que causó la muerte de Guzmán.

Qué se sabe de la secuencia previa

Según publicó El Tribuno, una reconstrucción inicial basada en fuentes cercanas a la investigación sitúa el comienzo del conflicto durante la madrugada, en un local bailable de la localidad. Allí se habría producido una discusión entre personas que se conocían del barrio.

De acuerdo con la versión preliminar, después de salir del local un grupo se trasladó en un vehículo hasta la casa de Guzmán, donde continuó el encuentro. En ese lugar, el consumo de bebidas alcohólicas habría precedido a una nueva discusión, que derivó en un enfrentamiento físico.

Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura un incidente vinculado con la pareja de la víctima. Esa línea sostiene que uno de los presentes habría intentado besarla, lo que habría desencadenado el enojo de Guzmán. Sin embargo, esa reconstrucción aún debe ser corroborada mediante testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

Nicolás Guzmán murió tras recibir una herida de arma blanca durante una pelea en Salvador Mazza (Gentileza)
Nicolás Guzmán murió tras recibir una herida de arma blanca durante una pelea en Salvador Mazza (Gentileza)

Durante la pelea uno de los hombres habría sufrido una herida en la zona de los glúteos. Luego, uno de los involucrados habría salido de la vivienda, se habría dirigido al automóvil y habría regresado con otro cuchillo. En ese contexto se habría producido la lesión abdominal que resultó fatal para Guzmán.

La investigación se encuentra en una instancia inicial y la Fiscalía no confirmó públicamente esa secuencia. Las declaraciones de quienes estuvieron en el lugar, el análisis de los elementos secuestrados y las pericias forenses serán centrales para establecer cómo ocurrió la agresión y definir las responsabilidades penales de los detenidos.

Quién era la víctima

La víctima fue identificada como Nicolás Guzmán, un vecino de Salvador Mazza cuya muerte generó pesar entre familiares, amigos y allegados. Su identidad se conoció durante las horas posteriores al crimen, mientras continuaban las actuaciones judiciales y policiales en torno al caso.

Sus seres queridos difundieron una tarjeta de despedida en la que lo recordaron como “una gran persona, un primo, un amigo, un ser querido”. En el mensaje, la familia destacó “su alegría, su buena energía y su gran corazón”, además de expresar el dolor por su muerte.

“Con mucho dolor y tristeza despedimos a mi primo Nicolás Guzmán”, señalaron sus familiares, según recogió El Tribuno. El mensaje concluyó con una despedida: “Siempre en nuestros corazones”.

La causa permanece bajo investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Este lunes se realizarán las imputaciones de los dos detenidos, mientras continúan las pericias y la toma de testimonios para establecer la secuencia del ataque.

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