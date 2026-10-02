Fenómeno El Niño: conoce qué operador está reforzando su infraestructura para afrontar la temporada de lluvias

Frente al riesgo de lluvias e inundaciones en el norte del país, Movistar refuerza su red e infraestructura. Foto: Difusión

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Ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado al Fenómeno El Niño, Movistar informó que activó un plan preventivo para reforzar su infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en el norte del Perú.

La estrategia contempla acciones en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash, regiones donde este tipo de eventos climáticos suele generar afectaciones en carreteras e infraestructura.

Como parte del despliegue, la empresa aumentó en 50% sus cuadrillas técnicas de respuesta rápida en campo. Además, respaldó la autonomía energética de sus nodos críticos en el norte con 126 grupos electrógenos estacionarios, y duplicó la disponibilidad de equipos portátiles y bancos de baterías reforzados.

La conectividad adquiere especial relevancia durante estas situaciones por su utilización por parte de personas, empresas y servicios esenciales, además de facilitar las comunicaciones relacionadas con la seguridad y la respuesta ante emergencias.

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Protección de la red y respaldo energético

En cuanto a la red de fibra óptica, entre las medidas adoptadas figura la reubicación de tramos considerados vulnerables a inundaciones, con el objetivo de reducir su exposición frente a posibles afectaciones provocadas por las lluvias.

La compañía informó además que incrementó los respaldos y la capacidad de su red para redirigir el tráfico de voz y datos en caso de que determinados puntos de la infraestructura resulten afectados.

A esta capacidad de respuesta se suma la supervisión permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, desde el Centro de Operaciones de Red de Movistar, encargado del monitoreo de la infraestructura, resaltó la empresa.