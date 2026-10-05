Cuba

Familia de pastor que protestó contra la dictadura en Cuba denuncia que sigue incomunicado en la prisión

Ariel Limias Leiva caminó con un cartel hasta la escalinata del Capitolio, el edificio más emblemático de Cuba. Minutos después, cuatro agentes lo arrestaron. Su familia lleva días sin poder verlo ni conocer los cargos

Un hombre fue detenido en la escalinata del Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la discriminación política. (Imagen retomada de Martí Noticias)
Un hombre fue detenido en la escalinata del Capitolio de La Habana tras exhibir un cartel contra la discriminación política. (Imagen retomada de Martí Noticias)
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El pastor pentecostal Ariel Limias Leiva permanece detenido e incomunicado en Villa Marista, en La Habana, luego de que fuera arrestado el viernes tras realizar una protesta con carteles contra la dictadura y la discriminación política frente al Capitolio Nacional, según publicaron medios como CiberCuba.

Limias, de 53 años, caminó desde la calle Monte hasta la escalinata del edificio con un cartel que llevaba las frases “Abajo la Dictadura” y “No más discriminación política absurda”. Cuatro agentes lo detuvieron pocos minutos después de su llegada al lugar, de acuerdo con el medio.

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Durante el arresto, el pastor gritó “Abajo la Dictadura”, según la publicación. Primero fue trasladado a la estación policial de Dragones, en La Habana Vieja, y luego a Villa Marista, una instalación vinculada al régimen cubano que interviene en investigaciones contra opositores y activistas.

La familia no pudo verlo ni conocer los cargos que le señalan

La esposa del detenido, Yulia Morales Zamora, acudió el sábado a Villa Marista junto con la madre y el hermano de Limias para entregarle artículos de aseo. Allí, un instructor les comunicó que el pastor seguía bajo investigación, aunque no precisó qué delitos podrían atribuirle.

“No nos dejan verlo, sigue incomunicado”, afirmó Morales Zamora en declaraciones recogidas por CiberCuba. Morales Zamora indicó que los familiares solo pudieron observarlo a distancia cuando fue retirado de la estación de Dragones.

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Ariel Limias Leyva fue trasladado a Villa Marista tras su detención en la escalinata del Capitolio, según informó su esposa./ (14ymedio)
Ariel Limias Leyva fue trasladado a Villa Marista tras su detención en la escalinata del Capitolio, según informó su esposa./ (14ymedio)

Las autoridades del régimen le dijeron a la familia que Limias se encontraba en buen estado de salud y que había recibido sus medicamentos. Sin embargo, sus allegados no pudieron comprobar esa información de forma directa ni hablar con él desde su traslado a la sede de Villa Marista.

La primera visita familiar fue fijada para el viernes 9 de octubre. “Esperemos en Dios su misericordia que el viernes podamos verlo y abrazarlo”, expresó Morales Zamora, también pastora de la congregación a la que pertenece su esposo.

Un arresto anterior en 2021 por protestar con un cartel

No es la primera vez que Limias Leiva, residente de La Habana Vieja, enfrenta una detención por protestar. En julio de 2021, pocos días después de las movilizaciones del 11J, salió a las calles de la capital cubana con un cartel que decía “Libertad”.

En aquella ocasión fue arrestado y recibió una multa, según relató su esposa. “No es la primera vez que sale a hacer una protesta pacífica. En 2021 él salió igual, lo metieron preso”, sostuvo Morales Zamora.

Banderas de Cuba y Estados Unidos ondean fuera de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Ley)
Banderas de Cuba y Estados Unidos ondean fuera de la embajada estadounidense en La Habana, Cuba, el martes 14 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Ley)

El pastor está vinculado a la Asamblea de Dios y trabaja como pintor en la feria de San José. Su esposa relacionó la manifestación del viernes con la situación que enfrentan sus vecinos y con la falta de libertades políticas en la isla.

La detención ocurrió un día después del arresto del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, quien se dirigía a un tribunal de La Habana del Este para asistir al juicio de la activista Anna Bensi. Según CiberCuba, se trató de su tercer arresto en lo que va de 2026.

La intelectual y activista Alina Bárbara López Hernández afirmó que las iglesias cristianas podrían adquirir mayor peso político si sus integrantes asumen la defensa de las personas perseguidas como parte de su compromiso religioso. Por ahora, la familia de Limias espera poder visitarlo el 9 de octubre y conocer formalmente los cargos en su contra.

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