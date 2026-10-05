Rescataron a un salvadoreño que permaneció nueve horas atrapado en una alcantarilla de ocho metros en un bulevar capitalino

Integrantes de los Comandos de Salvamento de El Salvador realizan labores de rescate en San Salvador. William Alexander Hernández Martínez cayó durante la noche en el bulevar del Ejército, en El Salvador, y fue rescatado por equipos de socorro tras sufrir traumas por el impacto de la caída.

Guardar

Un hombre de 37 años permaneció más de nueve horas en el fondo de una alcantarilla de unos ocho metros de profundidad, tras caer durante la noche en una estructura sin tapadera del bulevar del Ejército, en El Salvador.

La víctima fue identificada como William Alexander Hernández Martínez. Según el reporte de Comandos de Salvamento de El Salvador, que es una organización de rescate salvadoreña, el hombre caminaba por la zona, que conecta el Centro de San Salvador con el distrito de San Salvador Este, en estado de ebriedad cerca de las 22:00 cuando perdió el equilibrio y cayó al interior de la alcantarilla.

PUBLICIDAD

Una llamada matutina alertó sobre el hombre atrapado y herido

La emergencia se conoció en horas de la mañana, cuando una llamada notificó que había una persona atrapada en el fondo de la estructura. Hernández Martínez permaneció allí más de nueve horas, según la información difundida por los equipos de socorro. El reporte indicó que sufrió traumas a causa de la caída.

Integrantes de la Unidad de Rescate Vertical de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para extraer a la víctima. La operación contó también con el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Los cuerpos de rescate no detallaron si familiares o conocidos asistieron en búsqueda de la víctima.

La víctima cayó desde unos ocho metros de altura tras perder el equilibrio mientras caminaba por el bulevar del Ejército durante la noche (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Tras el rescate, los socorristas estabilizaron al hombre en el lugar. Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo trasladó a un centro asistencial para recibir atención médica. El hombre logró permanecer consiente hasta la hora de su rescate, tal como se observa en el material divulgado por los rescatistas y medios locales.

PUBLICIDAD

Casos semejantes han ocurrido recientemente

En agosto, un hombre falleció tras caer a un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad en el departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador. Según informaron socorristas de Comandos de Salvamento, equipos de esa institución y del Cuerpo de Bomberos de El Salvador acudieron al lugar para recuperar el cuerpo.

Los rescatistas localizaron a la víctima en el fondo de la estructura y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Después de completar la extracción, entregaron el cuerpo a las autoridades para las inspecciones y los procedimientos legales destinados a determinar las causas del hecho.

Las dos instituciones desplegaron equipos especializados para ejecutar maniobras mecánicas y de descenso. Las labores se concentraron en realizar una recuperación segura debido a las condiciones del pozo.

PUBLICIDAD

El hombre de 37 años caminaba en estado de ebriedad cuando perdió el equilibrio, según Comandos de Salvamento, y fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas a un centro asistencial (Composición fotográfica Infobae)

También, una mujer de aproximadamente 30 años murió en julio tras caer a un pozo mientras sacaba agua en el caserío La Magdalena, sector Los Reyes, esto en el distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz, informó Comandos de Salvamento. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y cómo se produjo la caída. Hasta ahora, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales al intentar auxiliar a la víctima de la zona paracentral de El Salvador.

PUBLICIDAD