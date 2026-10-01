Super Prime de Caminos del Inca 2026: fecha, horarios, entradas y qué se define en el Kartodromo La Chutana

Foto: Caminos del Inca 2026

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La edición 54 de Caminos del Inca tendrá el jueves 8 de octubre una de sus primeras definiciones deportivas en el Kartódromo La Chutana, donde los pilotos disputarán el Super Prime antes del inicio de la primera etapa rumbo a Huancayo.

Los cinco pilotos que registren los mejores tiempos podrán elegir su orden de partida para esa primera etapa, por lo que cada registro obtenido durante la prueba tendrá incidencia en la posición desde la que comenzarán el siguiente tramo de la competencia.

El programa del jueves contempla el reconocimiento de pista a pie a las 8:00 a. m., la reunión de pilotos a las 10:30 a. m. y el desarrollo del Super Prime desde las 11:00 a. m., con una duración aproximada de cuatro horas.

Caminos del Inca 2026 se desarrollará del 7 al 18 de octubre y llega a su edición 54 a 60 años de su primera largada.

Entradas, precios y acceso a La Chutana

Para el sector general, el precio normal será de S/45 y está disponible del 1 y el 8 de octubre, mientras que la entrada adquirida en puerta el día del evento tendrá un costo de S/50.

En el sector VIP, los precios son de S/100 durante la venta normal y S/110 en puerta. Esta modalidad permite acceder a los jardines ubicados frente a la largada, en una zona preferencial.

La venta de entradas se realiza en línea y en centros de experiencia a través de Ticketmaster, con un máximo de diez boletos por persona. Los precios informados incluyen la comisión de la ticketera.

El Kartódromo La Chutana está ubicado en el kilómetro 50.5 de la carretera Panamericana Sur, en Chilca/San Bartolo, Lima. Según las condiciones difundidas para el evento, está recomendado para público infantil y familiar. Los menores pagan entrada desde los 0 años, deben asistir acompañados por un adulto responsable de su seguridad y cada persona necesita un boleto en el mismo sector.

Las personas con discapacidad debidamente acreditadas pueden acceder a un descuento para la compra de una entrada, de carácter personal e intransferible, de acuerdo con las condiciones informadas para el evento y la Ley N.º 29973.

Imagen: Difusión

Una prueba con antecedentes desde 1989

El Super Prime forma parte de la historia de Caminos del Inca desde 1989, cuando, según los registros del Automóvil Club Peruano (ACP), se disputó por primera vez en el Autódromo Henry Bradley Barnett, en el balneario de Santa Rosa. En aquella época, el escenario todavía no había sido asfaltado y esa condición fue aprovechada para desarrollar la prueba.

Desde entonces, el Super Prime ha pasado por distintos puntos de Lima y ha utilizado diferentes superficies y formatos. En 1994 se disputó sobre asfalto en Miraflores y posteriormente tuvo como escenarios Marbella y Armendáriz. Ya en la década siguiente pasó por La Herradura y Agua Dulce, en Chorrillos; el Estadio Nacional; y la explanada de Plaza Norte.

A lo largo de esas ediciones también se realizaron pruebas diurnas y nocturnas. En La Herradura se utilizó un formato con dos vehículos compitiendo simultáneamente, mientras que el Super Prime realizado en el Estadio Nacional en 2008 se desarrolló bajo un formato de persecución.

La Chutana comenzó a recibir el Super Prime desde 2010, con diferentes trazados y configuraciones, incluidas algunas mixtas. El Kartódromo La Chutana fue elegido específicamente como escenario en 2023 y 2024, ambas veces para pruebas nocturnas.

En 2025, el Super Prime se trasladó al Chaski Rally. Para la edición 54 de Caminos del Inca, la prueba regresa al Kartódromo La Chutana este 8 de octubre, antes de que la competencia continúe con su recorrido por las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa.