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“Este evento no es el final, es el comienzo”: buscan que empresas peruanas abran sus retos a universidades y emprendedores

Misión 3 - Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCV organizó el Open Innovation Roadshow Perú 2026, como parte de su objetivo de unir desafíos empresariales con actores capaces de plantear soluciones

Open Innovation Roadshow Perú 2026. Foto: Difusión
Open Innovation Roadshow Perú 2026. Foto: Difusión
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El Open Innovation Roadshow Perú 2026 reunió el 24 de septiembre a representantes de empresas, universidades, el sector público y el ecosistema de innovación con un objetivo que busca extenderse más allá del encuentro: identificar problemas del sector productivo que puedan ser abordados con capacidades externas, desde startups y emprendedores hasta investigadores y centros académicos.

La cita, denominada “Encuentro universidad-empresa: conectando el ecosistema EU-LAC Digital Accelerator”, fue organizado por Misión 3 - Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad César Vallejo (UCV) en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Este evento no es el final, es el comienzo”, afirmó Javier Salinas, director de Misión 3, al explicar que la siguiente etapa consiste en invitar al sector empresarial peruano a identificar y presentar necesidades o desafíos que puedan ser abordados por actores del ecosistema de innovación.

Para el primer año, Salinas señaló que esperan filtrar alrededor de 100 retos de innovación abierta provenientes del sector empresarial y conseguir que al menos cinco sean atendidos. El proceso contempla distintas etapas: no todos los problemas presentados necesariamente calificarán como retos de innovación abierta y aquellos que sí lo hagan deberán encontrar posibles soluciones con las cuales establecer una vinculación.

Javier Salinas, director de Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCV. Foto: Infobae Perú
Javier Salinas, director de Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación de la UCV. Foto: Infobae Perú

Parte de ese trabajo se desarrollará mediante la participación de la UCV en EU-LAC Digital Accelerator, que, según Salinas, permite conectar necesidades corporativas con investigadores, emprendedores y startups de Perú, América Latina, el Caribe y Europa.

Salinas indicó que esta red puede financiar entre 10.000 y 40.000 euros para facilitar la conexión entre las partes. Precisó, sin embargo, que se trata de un instrumento para impulsar el proceso y no de una solución que sustituya la inversión del sector privado.

Qué significa abrir un reto empresarial

La propuesta se sustenta en el concepto de innovación abierta, un modelo mediante el cual las compañías recurren a capacidades externas para buscar soluciones a determinados desafíos, en lugar de depender únicamente de sus propios recursos.

Gonzalo Villarán Elías, experto en innovación abierta y dinamización de ecosistemas de innovación, explicó que en estos procesos pueden intervenir startups, universidades, centros de investigación y mipymes innovadoras.

La innovación abierta, justamente, trata de no solamente depender de los recursos internos de las empresas para poder innovar, sino hacerlo de forma colaborativa con distintos actores del ecosistema”, señaló.

Gonzalo Villarán Elías, experto en innovación abierta y dinamización de ecosistemas de innovación. Foto: Infobae Perú
Gonzalo Villarán Elías, experto en innovación abierta y dinamización de ecosistemas de innovación. Foto: Infobae Perú

Uno de los obstáculos es la resistencia que puede existir dentro de algunas compañías a compartir sus problemas o desafíos con actores externos. Villarán sostuvo que identificar, dimensionar y abrir esos retos al ecosistema permite ampliar la cantidad de posibles respuestas y recurrir a una “inteligencia colectiva”.

Según el especialista, esta dinámica puede acelerar la búsqueda de soluciones y su llegada al mercado. Como muestra de las capacidades disponibles, afirmó que en Perú existen más de 2.000 startups y más de 45 incubadoras y aceleradoras, además de redes de inversionistas ángeles y universidades con áreas de innovación.

Sí es posible colaborar y sí hay actores muy calificados para poder justamente ayudar a las empresas a innovar y a llegar con mejores productos al mercado”, sostuvo.

El desafío de conectar universidades y empresas

La disponibilidad de esos actores plantea un segundo desafío: convertir el vínculo entre las necesidades de las empresas y las capacidades de las universidades en proyectos concretos.

Salinas definió ese objetivo como la necesidad de pasar del contacto a la acción. Según explicó, las empresas conocen las necesidades del mercado, mientras las universidades cuentan con talento, conocimiento, investigación y capacidad para desarrollar posibles soluciones.

César Acuña, fundador de la UCV, estuvo presente en el evento. Foto: Infobae Perú
César Acuña, fundador de la UCV, estuvo presente en el evento. Foto: Infobae Perú

Para la UCV, el valor de la relación universidad-empresa está precisamente en pasar del contacto a la acción y convertir esas alianzas en soluciones que generen impacto económico y social”, afirmó.

Para Sergio Rodríguez, director ejecutivo de ProInnóvate, una de las dificultades de esa articulación está en los diferentes ritmos con los que operan ambos sectores. Las empresas, explicó, trabajan bajo la velocidad que les exige el mercado para atender a sus clientes, mejorar sus operaciones y elevar su eficiencia, mientras que las universidades pueden desenvolverse bajo tiempos académicos distintos.

El gran reto es un poco llegar a un equilibrio, que la academia pueda responder a esas necesidades empresariales con agilidad”, señaló.

Rodríguez consideró que las incubadoras y aceleradoras vinculadas a universidades pueden contribuir a acercar ambos espacios. También sostuvo que la búsqueda de respuestas empresariales debe extenderse hacia otros participantes del ecosistema.

No todas las soluciones están adentro, muchas de ellas están afuera”, afirmó.

Sergio Rodríguez, director ejecutivo de ProInnóvate. Foto: Infobae Perú
Sergio Rodríguez, director ejecutivo de ProInnóvate. Foto: Infobae Perú

Villarán coincidió en situar a la academia como un actor relevante en ese proceso y señaló que las universidades pueden aportar capacidades frente a problemáticas del sector privado y productivo.

Justamente la innovación abierta trata de colaborar y la principal colaboración que se da es entre la academia y la empresa”, indicó.

Desde el sector público, Rodríguez señaló que ProInnóvate ya ha financiado proyectos de innovación abierta que vinculan a corporaciones con startups y pequeñas empresas. Además, adelantó que en 2027 prevén lanzar un nuevo programa de innovación que incluirá líneas de innovación abierta.

El funcionario consideró que encuentros como el Roadshow también pueden contribuir a esa articulación al permitir que representantes de empresas y universidades establezcan contactos que posteriormente puedan derivar en proyectos.

Tras el encuentro, el siguiente paso planteado por Misión 3 será trasladar esas conexiones a necesidades concretas del sector empresarial. La primera referencia para medir ese avance será la meta expuesta por Salinas: filtrar alrededor de 100 retos de innovación abierta durante el primer año y conseguir que al menos cinco sean atendidos.

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