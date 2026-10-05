Crimen y Justicia

Inquietante hallazgo en Neuquén: encontraron un dedo humano frente a un bar

La Fiscalía de Homicidios ordenó pericias para determinar a quién pertenece, mientras que la Policía consultó a hospitales de la zona por posibles pacientes con heridas compatibles. Los detalles

NEUQUÉN HALLAZO DE DEDO
El insólito y macabro hallazgo se produjo en la calle Illia al 220, en inmediaciones de Santorini Coffee Store
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Un dedo humano fue encontrado frente a un bar de la ciudad de Neuquén. El hallazgo quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio: las imágenes muestran el paso de una persona vestida con ropa oscura a la que se le cayó el resto, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio ocurrió este sábado en la calle Illia al 220, en inmediaciones de Santorini Coffee Store. Ante la situación, los trabajadores del establecimiento dieron aviso a la Policía y rápidamente se desplegó un operativo en el sector.

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De acuerdo con lo publicado por ADNSUR, el dedo estaba atado con un alambre.

Tras el episodio, tomó intervención la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, que dispuso el secuestro de la pieza para que sea sometida a los análisis correspondientes. En las tareas intervienen el Cuerpo Médico Forense Judicial, Criminalística y la Policía Científica de la Policía de Neuquén.

Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a la Policía y rápidamente se desplegó un operativo en el sector
Los trabajadores del establecimiento dieron aviso a la Policía y rápidamente se desplegó un operativo en el sector

Según pudo saber este medio, el objetivo de las pericias será, en primer lugar, confirmar de qué parte del cuerpo se trata y luego intentar establecer a quién pertenece.

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En paralelo, los investigadores comenzaron a realizar averiguaciones en hospitales y otros centros de salud para determinar si alguna persona fue atendida recientemente por una lesión compatible con la pieza encontrada.

“Por el momento no tenemos ninguna identificación fehaciente ni comunicación de los nosocomios que nos pueda dar luz sobre de quién podría tratarse”, señalaron fuentes policiales a Infobae.

Por ahora, tampoco pudo determinarse quién es la persona que aparece en las cámaras ni por qué tenía el resto humano en su poder. La investigación continúa para reconstruir su recorrido y establecer las circunstancias en las que la pieza terminó frente al bar.

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