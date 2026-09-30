Elena Rose llevó su música y sus raíces a Le Défilé en París

Elena Rose interpretó "Cosita Linda" al inicio del desfile Le Défilé de L’Oréal Paris 2026 en la Semana de la Moda de París. (L’Oréal Paris)

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Elena Rose llegó a la pasarela más importante de la moda europea sin renunciar a lo que la define: su acento, sus raíces y una historia musical construida durante años lejos de los reflectores. La artista venezolana participó en Le Défilé de L’Oréal Paris 2026, donde llevó su música al escenario con una presentación de “Cosita Linda”.

La cantante interpretó la canción al inicio del desfile, en un momento dedicado a celebrar la presencia y diversidad de las mujeres latinas. En esta puesta en escena estuvo acompañada por Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Taís Araújo, seis mujeres con diferentes trayectorias dentro del entretenimiento y la cultura.

Mientras que Céline Dion fue la encargada de cerrarlo con su propia interpretación, el encuentro hizo parte de la nueva edición de Le Défilé de L’Oréal Paris, desfile anual abierto al público que la marca realiza como socio oficial de la Semana de la Moda de París.

La edición de Le Défilé de L’Oréal Paris 2026 tuvo como concepto central la propuesta "Express Your Worth". (L’Oréal Paris)

Este año, la propuesta llevó por concepto “Express Your Worth”, con un enfoque en la confianza, la libertad, la inclusión, la hermandad y el empoderamiento femenino.

Elena Rose, de escribir para otros a contar su propia historia

La llegada de Elena Rose a este escenario también representa un momento importante dentro de su carrera. Antes de consolidarse como intérprete, la artista venezolana trabajó durante años como compositora para algunos de los nombres más reconocidos de la música latina.

Ese recorrido le permitió construir una carrera desde la composición y, posteriormente, llevar sus propias historias al escenario como cantante.

La cantante Elena Rose tras bambalinas durante Le Défilé (L’Oréal Paris)

“Este momento significó muchísimo para mí porque pude llegar a París siendo completamente yo: con mis raíces, mi música y todo lo que he construido hasta hoy”, expresó Elena Rose.

La artista también destacó el significado de compartir este espacio con otras mujeres latinas y la posibilidad de representar, a través de su participación, las historias de quienes buscan llegar lejos y abrirse camino en la industria.

Su aparición en Le Défilé conecta además con uno de los mensajes que ha acompañado a L’Oréal Paris durante décadas: “Porque tú lo vales”. Para Elena Rose, esta idea se relaciona con el proceso de reconocer su talento, tomar decisiones sobre su carrera y atreverse a ocupar nuevos espacios.

La artista venezolana recibió el premio Latin GRAMMY a Canción del Año en 2025 por su labor en la composición. (L’Oréal Paris)

Una carrera que comenzó detrás de escena

El escenario parisino es otro capítulo de una trayectoria que comenzó lejos de los grandes reflectores. Elena Rose suma 15 nominaciones entre los premios GRAMMY y Latin GRAMMY, y en 2025 recibió el Latin GRAMMY a Canción del Año por su trabajo como compositora.

En 2026, además, se convirtió en la primera mujer latina en recibir el BMI Impact Award, reconocimiento a su trayectoria y contribución a la industria musical.

Estos reconocimientos acompañan una carrera en la que la composición continúa siendo uno de sus principales pilares, incluso mientras consolida su faceta como intérprete.

Elena Rose trabajó durante años como compositora para reconocidos artistas latinos antes de lanzar su carrera como intérprete. (L’Oréal Paris)

Un desfile con múltiples generaciones de mujeres

Como socio oficial de la Semana de la Moda de París, L’Oréal Paris utilizó Le Défilé para reunir a un grupo amplio de mujeres provenientes de distintas disciplinas: moda, cine, música, deporte y activismo.

Elena Rose compartió pasarela con las embajadoras globales de la marca Simone Ashley, Marie Bochet, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Bebe Vio Grandis, Luma Grothe, Kendall Jenner, Aja Naomi King, Andie MacDowell y Aishwarya Rai, además de Kristen Bell, quien se sumó este año como nueva embajadora de la marca.