“La minería y el medio ambiente pueden coexistir”: universidad peruana debate los desafíos de la minería sostenible

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú

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La Universidad César Vallejo (UCV) planteó fortalecer la articulación entre la academia, el Estado y las empresas frente a los desafíos vinculados con la actividad minera, durante SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible, realizado este 30 de septiembre en su campus Ate.

Nelson Zarzosa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCV, reconoció que todavía existe una brecha entre estos sectores y sostuvo que la universidad busca asumir un papel activo para acercarlos.

“Sí, falta ese engranaje, falta el engranaje público, privado y desde la academia queremos tomar la batuta”, afirmó.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), especialistas nacionales e internacionales y estudiantes para abordar temas como desarrollo sostenible de la actividad minera, normativa ambiental, biodiversidad, recuperación de ecosistemas, licencia social, diálogo preventivo, conservación de suelos y adaptación al cambio climático.

Nelson Zarzosa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCV. Foto: Infobae Perú

SOSTEMIN incorporó además un Reto Universitario. La iniciativa convocó a equipos de entre dos y cinco estudiantes para trabajar propuestas relacionadas con desarrollo sostenible, normativa ambiental minera y la relación entre minería y biodiversidad.

Zarzosa explicó que el encuentro surgió meses atrás después de coincidir con representantes del MINEM en una actividad similar. Según señaló, uno de sus objetivos es proporcionar información sobre la actividad minera y abordar su relación con el ambiente.

Minería, biodiversidad y recuperación de ecosistemas

Uno de los principales ejes del encuentro fue la posibilidad de compatibilizar el aprovechamiento de los recursos minerales con la protección ambiental. Zarzosa sostuvo que ese es también uno de los mensajes que la universidad busca transmitir a sus estudiantes.

“Sobre todo y principalmente, nosotros queremos que nuestros estudiantes sean totalmente conscientes de que la minería y el medio ambiente pueden coexistir”, señaló.

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú

El decano diferenció en ese contexto la minería formal de las actividades informales e ilegales. Sostuvo que los proyectos que considera responsables pueden generar efectos positivos sobre el ambiente y atribuyó a la minería informal parte de los impactos negativos asociados con la actividad. También señaló que la formación universitaria debe procurar que los futuros profesionales no se vinculen con este tipo de operaciones.

La discusión incorporó la perspectiva de Eric van den Berghe, ecólogo e investigador internacional especializado en biodiversidad y conservación de la Universidad Zamorano, en Honduras, quien planteó que el uso productivo de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad no necesariamente deben entenderse como objetivos contrapuestos.

Para el especialista, una actividad sostenible debe considerar no solo el beneficio inmediato, sino también las condiciones que recibirán las siguientes generaciones. Bajo esa perspectiva, sostuvo que la recuperación de las áreas intervenidas debería avanzar junto con el aprovechamiento de los recursos.

El investigador mencionó además tecnologías emergentes que, según indicó, permiten enfrentar algunos efectos de antiguas prácticas mineras, entre ellas el empleo de bacterias para tratar aguas contaminadas y procesos biológicos aplicados a la extracción de metales como el cobre.

Eric van den Berghe, ecólogo e investigador internacional especializado en biodiversidad y conservación de la Universidad Zamorano, en Honduras. Foto: Infobae Perú

“Hay muchas cosas que en el pasado eran muy dañinas, que ahora podemos revertir y mejorar. Y esas son tecnologías todavía emergentes”, afirmó.

Van den Berghe consideró también “crítico” que estos enfoques formen parte de la preparación de los jóvenes. Señaló que históricamente existieron prácticas mineras dañinas y no sostenibles, mientras que actualmente existen otros estándares, tecnologías y formas de abordar la explotación de los recursos.

El papel del Estado y la academia

La minería informal e ilegal también formó parte de las declaraciones recogidas durante el encuentro. Zarzosa reconoció que la capacidad de actuación de las universidades frente a este fenómeno es limitada, aunque sostuvo que pueden contribuir mediante la formación de profesionales y la generación de conocimiento.

El decano atribuyó al Estado la responsabilidad principal de enfrentar las actividades ilegales y mencionó específicamente a la Policía y al Ejército peruano. Durante su intervención utilizó los conceptos de minería informal e ilegal al referirse a estas actividades y sostuvo que desde la universidad se busca evitar que los estudiantes se vinculen profesionalmente con ellas.

Van den Berghe también identificó las explotaciones clandestinas y no autorizadas de pequeña escala como un problema ambiental y social. Según explicó, estas operaciones pueden desarrollarse sin planes posteriores de recuperación y, al mismo tiempo, exponer a quienes trabajan en ellas a condiciones sin mecanismos adecuados de protección.

“Tanto producen los impactos, pero también son víctimas”, sostuvo el investigador.

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú

Frente a este escenario, Zarzosa señaló que encuentros como SOSTEMIN buscan generar mayores vínculos entre el sector público, el privado y la academia. La programación reflejó ese propósito mediante un bloque académico del MINEM, conferencias de especialistas y espacios de participación universitaria.

El decano anunció finalmente que la universidad pretende mantener este tipo de encuentros sobre minería, sostenibilidad y medio ambiente.

“Este es el primero, pero no es el único. Todos los años se van a organizar eventos similares”, afirmó.