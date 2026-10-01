America Inhouse

“La minería y el medio ambiente pueden coexistir”: universidad peruana debate los desafíos de la minería sostenible

La Universidad César Vallejo reunió en SOSTEMIN 2026 a representantes del sector público, especialistas nacionales e internacionales y estudiantes para abordar la relación entre actividad minera, biodiversidad y sostenibilidad

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú
SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú
Guardar

La Universidad César Vallejo (UCV) planteó fortalecer la articulación entre la academia, el Estado y las empresas frente a los desafíos vinculados con la actividad minera, durante SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible, realizado este 30 de septiembre en su campus Ate.

Nelson Zarzosa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCV, reconoció que todavía existe una brecha entre estos sectores y sostuvo que la universidad busca asumir un papel activo para acercarlos.

Sí, falta ese engranaje, falta el engranaje público, privado y desde la academia queremos tomar la batuta”, afirmó.

El encuentro reunió a representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), especialistas nacionales e internacionales y estudiantes para abordar temas como desarrollo sostenible de la actividad minera, normativa ambiental, biodiversidad, recuperación de ecosistemas, licencia social, diálogo preventivo, conservación de suelos y adaptación al cambio climático.

Nelson Zarzosa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCV. Foto: Infobae Perú
Nelson Zarzosa, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UCV. Foto: Infobae Perú

SOSTEMIN incorporó además un Reto Universitario. La iniciativa convocó a equipos de entre dos y cinco estudiantes para trabajar propuestas relacionadas con desarrollo sostenible, normativa ambiental minera y la relación entre minería y biodiversidad.

Zarzosa explicó que el encuentro surgió meses atrás después de coincidir con representantes del MINEM en una actividad similar. Según señaló, uno de sus objetivos es proporcionar información sobre la actividad minera y abordar su relación con el ambiente.

Minería, biodiversidad y recuperación de ecosistemas

Uno de los principales ejes del encuentro fue la posibilidad de compatibilizar el aprovechamiento de los recursos minerales con la protección ambiental. Zarzosa sostuvo que ese es también uno de los mensajes que la universidad busca transmitir a sus estudiantes.

Sobre todo y principalmente, nosotros queremos que nuestros estudiantes sean totalmente conscientes de que la minería y el medio ambiente pueden coexistir”, señaló.

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú
SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú

El decano diferenció en ese contexto la minería formal de las actividades informales e ilegales. Sostuvo que los proyectos que considera responsables pueden generar efectos positivos sobre el ambiente y atribuyó a la minería informal parte de los impactos negativos asociados con la actividad. También señaló que la formación universitaria debe procurar que los futuros profesionales no se vinculen con este tipo de operaciones.

La discusión incorporó la perspectiva de Eric van den Berghe, ecólogo e investigador internacional especializado en biodiversidad y conservación de la Universidad Zamorano, en Honduras, quien planteó que el uso productivo de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad no necesariamente deben entenderse como objetivos contrapuestos.

Para el especialista, una actividad sostenible debe considerar no solo el beneficio inmediato, sino también las condiciones que recibirán las siguientes generaciones. Bajo esa perspectiva, sostuvo que la recuperación de las áreas intervenidas debería avanzar junto con el aprovechamiento de los recursos.

El investigador mencionó además tecnologías emergentes que, según indicó, permiten enfrentar algunos efectos de antiguas prácticas mineras, entre ellas el empleo de bacterias para tratar aguas contaminadas y procesos biológicos aplicados a la extracción de metales como el cobre.

Eric van den Berghe, ecólogo e investigador internacional especializado en biodiversidad y conservación de la Universidad Zamorano, en Honduras. Foto: Infobae Perú
Eric van den Berghe, ecólogo e investigador internacional especializado en biodiversidad y conservación de la Universidad Zamorano, en Honduras. Foto: Infobae Perú

Hay muchas cosas que en el pasado eran muy dañinas, que ahora podemos revertir y mejorar. Y esas son tecnologías todavía emergentes”, afirmó.

Van den Berghe consideró también “crítico” que estos enfoques formen parte de la preparación de los jóvenes. Señaló que históricamente existieron prácticas mineras dañinas y no sostenibles, mientras que actualmente existen otros estándares, tecnologías y formas de abordar la explotación de los recursos.

El papel del Estado y la academia

La minería informal e ilegal también formó parte de las declaraciones recogidas durante el encuentro. Zarzosa reconoció que la capacidad de actuación de las universidades frente a este fenómeno es limitada, aunque sostuvo que pueden contribuir mediante la formación de profesionales y la generación de conocimiento.

El decano atribuyó al Estado la responsabilidad principal de enfrentar las actividades ilegales y mencionó específicamente a la Policía y al Ejército peruano. Durante su intervención utilizó los conceptos de minería informal e ilegal al referirse a estas actividades y sostuvo que desde la universidad se busca evitar que los estudiantes se vinculen profesionalmente con ellas.

Van den Berghe también identificó las explotaciones clandestinas y no autorizadas de pequeña escala como un problema ambiental y social. Según explicó, estas operaciones pueden desarrollarse sin planes posteriores de recuperación y, al mismo tiempo, exponer a quienes trabajan en ellas a condiciones sin mecanismos adecuados de protección.

Tanto producen los impactos, pero también son víctimas”, sostuvo el investigador.

SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú
SOSTEMIN 2026 - Encuentro de Minería Sostenible. Foto: Infobae Perú

Frente a este escenario, Zarzosa señaló que encuentros como SOSTEMIN buscan generar mayores vínculos entre el sector público, el privado y la academia. La programación reflejó ese propósito mediante un bloque académico del MINEM, conferencias de especialistas y espacios de participación universitaria.

El decano anunció finalmente que la universidad pretende mantener este tipo de encuentros sobre minería, sostenibilidad y medio ambiente.

Este es el primero, pero no es el único. Todos los años se van a organizar eventos similares”, afirmó.

Temas Relacionados

Universidad César VallejoUCVSOSTEMIN 2026Encuentro de Minería Sostenible

Más Noticias

Avianca fortalece su experiencia premium en más de 80 destinos de América y Europa

La propuesta Business Class se divide en dos experiencias según la ruta: INSIGNIA by Avianca y Business Class Américas, con servicios adaptados a cada tipo de vuelo y avión

Avianca fortalece su experiencia premium en más de 80 destinos de América y Europa

Descubre la experiencia culinaria que invita a vivir los sabores mexicanos

Exploradores del Sabor es la propuesta invita a combinar ingredientes cotidianos y descubrir recetas que reinventan los sabores tradicionales de México

Descubre la experiencia culinaria que invita a vivir los sabores mexicanos

Créditos de hasta S/ 600 mil para negocios de todos los tamaños: ¿cómo solicitarlos?

Culqi y BCP anunciaron una nueva alternativa de capital de trabajo. El financiamiento podrá utilizarse para necesidades operativas, así como para proyectos de ampliación

Créditos de hasta S/ 600 mil para negocios de todos los tamaños: ¿cómo solicitarlos?

Nueva medida tras el terremoto en Colombia permitirá a afectados acceder a créditos sin estar asociados

La excepción estará vigente hasta diciembre de 2027 y podrá ser aplicada por 176 cooperativas inscritas en Fogacoop

Nueva medida tras el terremoto en Colombia permitirá a afectados acceder a créditos sin estar asociados

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

Ovidio Claros Polanco, fue elegido por unanimidad para liderar la nueva organización, que reúne a 36 cámaras de comercio de 16 países

Bogotá queda al frente del nuevo Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas: qué es y cómo funcionará

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”

Jairo Guzmán, el diputado libertario que se enfrentó a Grabois: “Si no estuviera haciendo un acting, habría que hacerle un control psicológico”

Cuáles son los 10 mejores tipos de café del mundo, según un ranking

Allanamiento y tragedia: se asustó ante la irrupción de la Policía, tragó una bolsa con cocaína y murió

La soja trae alivio al Gobierno: liquidó USD 3.200 millones en septiembre y aportará otros USD 11.000 millones hasta el verano

Allanaron tres supermercados chinos por utilizar un sistema de software para evadir impuestos

INFOBAE AMÉRICA

Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

Más de 12 mil citas de pacientes reprogramadas por conflicto médico en Honduras

Tragedia en Panamá: hallan muertos a dos participantes de un curso de rescate en montaña

Benjamin Netanyahu: “Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista”

Ricardo Ordóñez, el prodigio guatemalteco de 12 años que desafió a los grandes maestros del mundo en las Olimpiadas de Ajedrez

Conoce a Lilian, la ambientalista salvadoreña que promueve el cuidado del agua a sus cinco años

ETRETENIMIENTO

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck sobrevivió a un asalto con un cuchillo: años después, uno de los atacantes terminó en prisión por asesinato

Ben Affleck habla por primera vez sobre la muerte de sus padres: “Me ha hecho pensar en mi infancia de una manera distinta”

Sharon Stone habló del aborto que tuvo en su adolescencia: “Podría haber sido la chica que dio a luz en el baño de un bar”

Jim Carrey se casó con Min Ah siete meses después de su primera aparición pública en los premios César

Ben Affleck, defensor de la inteligencia artificial en el cine: “La he utilizado mucho en mi última película, pero no diré en qué partes”