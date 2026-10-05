Crimen y Justicia

Recapturaron al acusado de matar a un policía de la Federal para robarle la moto en Lanús: estaba en la casa de una amiga

Dylan Ezequiel Santillán se había fugado en agosto de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana. Fue localizado mientras participaba de un evento privado en Villa Jardín. Está señalado como el autor de los disparos que mataron Matías Ceballos

El momento en que personal policial recaptura a Dylan Ezequiel Santillán, acusado por el crimen del agente de la PFA Matías Nahuel Ceballos

Guardar

Dylan Ezequiel Santillán, acusado de ser el autor material del crimen del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Matías Nahuel Ceballos, fue recapturado este domingo en Lanús, luego de permanecer prófugo desde agosto pasado, cuando se escapó de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana junto a otro interno y utilizando una cuerda para sortear uno de los muros del penal.

El sospechoso, de 20 años, fue localizado mientras participaba del cumpleaños de una amiga en una vivienda del barrio Villa Jardín, la misma zona donde había sido detenido por primera vez en mayo pasado.

PUBLICIDAD

Según informaron fuentes policiales a Infobae, personal de la DDI Avellaneda-Lanús llegó hasta el lugar luego de realizar una serie de tareas investigativas para establecer dónde se encontraba Santillán.

En ese contexto, los agentes se aproximaron a la propiedad y lograron divisarlo. Al advertir la presencia de los investigadores, Santillán corrió hacia el interior del lugar, por lo que los efectivos realizaron un allanamiento de urgencia y consiguieron capturarlo.

La actuación fue avalada por la la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milone, que interviene en el caso.

PUBLICIDAD

Cayó en Lanús el prófugo por el crimen de un policía
Dylan Ezequiel Santillán estaba prófugo desde agosto cuando se escapó de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana

Santillán era buscado desde el 20 de agosto pasado, cuando se conoció que se había evadido de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana. La fuga había sido detectada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense durante un recuento de internos.

Para entonces llevaba poco más de tres meses detenido por el homicidio de Ceballos. Había sido capturado el 16 de mayo, luego de que los investigadores obtuvieran información de que se encontraba escondido en la casa de una tía en Villa Jardín. En aquella oportunidad también se realizó un allanamiento de urgencia.

Santillán está acusado por el crimen ocurrido el 26 de marzo pasado en Lanús. Ceballos, de 34 años, cabo de la División Talleres de la PFA y padre de una nena de 10 años, circulaba en su moto Honda XR 150 junto a su pareja cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en otras dos motos.

Matías Ceballos, la víctima
Matías Ceballos, la víctima

El ataque ocurrió en la zona de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada. Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes abordaron a la pareja con la intención de robarle la moto al policía y efectuaron dos disparos.

Ceballos recibió un balazo en el tórax y otro en la pierna derecha. Los atacantes escaparon con su moto y su arma de fuego en dirección a Villa Diamante.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde murió pese a la asistencia médica.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y diferentes tareas de campo, los investigadores avanzaron en la identificación de los sospechosos.

Video: el asalto que terminó con la muerte de Matías Ceballos

El primero en quedar detenido fue Tiziano Stefano Quiroga, quien el 28 de abril se presentó junto a su abogado ante la Justicia luego de que se ordenara su captura.

Semanas después cayó Santillán. De acuerdo con la investigación, fue identificado como el autor material del homicidio.

La pesquisa continuó y, a partir del análisis de comunicaciones y teléfonos celulares secuestrados, los investigadores determinaron la participación de Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, señalado como conductor de una de las motos utilizadas durante el ataque.

Motochorros Lanús Policía
Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, señalado como conductor de una de las motos utilizadas durante el ataque. Dylan Ezequiel Santillán, en tanto, como el autor material del crimen

Finalmente, el 20 de agosto fueron detenidos Salazar y Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, los dos sospechosos que permanecían prófugos hasta ese momento.

Durante los procedimientos se secuestró una moto Bajaj Rouser roja que, según la investigación, había sido utilizada en el hecho, además de cargadores de armas de fuego, municiones de distintos calibres, una réplica de un revólver, un estuche de una pistola Bersa y tres teléfonos celulares.

Con esas capturas, los investigadores dieron por esclarecido el homicidio. Sin embargo, ese mismo 20 de agosto se conoció la evasión de Santillán de la cárcel de Campana, por lo que comenzó una nueva búsqueda para dar con él.

Dylan Santillán, uno de los acusados de matar a un policía en Lanús
Dylan Ezequiel Santillán

Las tareas volvieron a conducir a los policías hasta Villa Jardín. Esta vez, la información indicaba que el acusado estaría participando de un encuentro en la casa de una amiga.

Los investigadores fueron hasta el lugar y lo encontraron en pleno festejo de cumpleaños. Santillán intentó refugiarse dentro de la vivienda cuando vio a los policías, pero fue recapturado tras más de un mes prófugo.

Temas Relacionados

Dylan Ezequiel SantillánMatías Nahuel CeballosPFAÚltimas NoticiasVilla JardínLanús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le bajaron la pena de 19 a 17 años al personal trainer que intentó matar a su ex en Saavedra: el llamativo argumento

Julián Alberto Reina había sido condenado en junio de 2025 por el ataque contra Dana Pontoriero. La Cámara de Casación hizo lugar parcialmente al planteo de su defensa y modificó la pena. Qué dijeron los jueces y la reacción de la víctima tras conocer el fallo

Le bajaron la pena de 19 a 17 años al personal trainer que intentó matar a su ex en Saavedra: el llamativo argumento

Incidentes frente a la Embajada de Brasil durante las elecciones presidenciales: un hombre fue detenido

El hecho ocurrió mientras miles de ciudadanos brasileños acudían a votar en la sede diplomática de Cerrito al 1300. El acusado habría intervenido durante un operativo contra la venta ambulante y quedó detenido por atentado y resistencia a la autoridad

Incidentes frente a la Embajada de Brasil durante las elecciones presidenciales: un hombre fue detenido

La Justicia de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión para un exintendente por la matanza de 211 perros

El Tribunal Superior provincial ratificó el fallo contra el exjefe comunal de Deán Funes, condenado como instigador del envenenamiento masivo ocurrido en 2013. Permanecerá en libertad hasta que se agoten las vías de revisión judicial.

La Justicia de Córdoba confirmó la condena a cuatro años de prisión para un exintendente por la matanza de 211 perros

“No me pegues más”: el estremecedor video que se viralizó y derivó en una causa por violencia de género en Tapalqué

Rodrigo Daniel Carrica (37) fue denunciado por su pareja. En la grabación, la golpea mientras bloquea y elimina contactos de sus redes sociales. La Justicia dispuso medidas de restricción, pero el acusado no quedó detenido. IMÁGENES SENSIBLES

“No me pegues más”: el estremecedor video que se viralizó y derivó en una causa por violencia de género en Tapalqué

Misterioso crimen en el barrio porteño de Palermo: hay dos detenidos y no descartan un posible ajuste de cuentas narco

Hay un fuerte hermetismo en torno al caso. La Policía de la Ciudad secuestró dos armas: una en Avenida Bullrich y Santa Fe y otra dentro de un auto que habría sido utilizado para la fuga

Misterioso crimen en el barrio porteño de Palermo: hay dos detenidos y no descartan un posible ajuste de cuentas narco

DEPORTES

La selección que perdió 9-2 y desató un escándalo por una foto de sus jugadores en una discoteca: “Tomaremos medidas”

La selección que perdió 9-2 y desató un escándalo por una foto de sus jugadores en una discoteca: “Tomaremos medidas”

El mensaje de Enner Valencia por el inicio adverso de Marcelo Gallardo como técnico de Ecuador

La estremecedora confesión de Emiliano Vecchio sobre su adicción a los casinos: “Perdí más de medio palo, te lleva a la ruina”

Guido Justo campeón en Curitiba: logró el título 462 de Argentina en el Challenger Tour

Messi llegó al predio de Ezeiza para su última función con la selección argentina: las postales y el agasajo especial

TELESHOW

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento”

La sorpresa que Evelyn Botto le dio a Fede Bal en su cumpleaños: “Confío en que se va a poner contento”

La sorpresa que Marcos Giles le dio a Ángela Torres en la cancha y la reacción de la artista: “¡Es increíble!”

Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

Roberto Pettinato canceló su show en Málaga por problemas de salud: “No hubo caso”

Una fanática de Santiago del Moro celebró su cumpleaños inspirado en el conductor de Gran Hermano: “La próxima ahí estaré”

INFOBAE AMÉRICA

En poco más de dos años Panamá cuadriplica su cantidad de guardabosques para vigilar sus 124 áreas protegidas

En poco más de dos años Panamá cuadriplica su cantidad de guardabosques para vigilar sus 124 áreas protegidas

Las autoridades desmontaron más de 70 estructuras ilegales en área protegida de República Dominicana

Golpe al narcotráfico: interceptan dos lanchas con 749 paquetes de cocaína y recuperan a mono exótico en República Dominicana

El Salvador decreta su segunda veda nacional del año para la extracción de camarón marino

Una bodega de La Habana inició octubre sin mercancías tras recibir solo cigarros y frijoles en dos meses