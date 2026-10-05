Recapturaron al acusado de matar a un policía de la Federal para robarle la moto en Lanús: estaba en la casa de una amiga

El momento en que personal policial recaptura a Dylan Ezequiel Santillán, acusado por el crimen del agente de la PFA Matías Nahuel Ceballos

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Dylan Ezequiel Santillán, acusado de ser el autor material del crimen del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Matías Nahuel Ceballos, fue recapturado este domingo en Lanús, luego de permanecer prófugo desde agosto pasado, cuando se escapó de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana junto a otro interno y utilizando una cuerda para sortear uno de los muros del penal.

El sospechoso, de 20 años, fue localizado mientras participaba del cumpleaños de una amiga en una vivienda del barrio Villa Jardín, la misma zona donde había sido detenido por primera vez en mayo pasado.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, personal de la DDI Avellaneda-Lanús llegó hasta el lugar luego de realizar una serie de tareas investigativas para establecer dónde se encontraba Santillán.

En ese contexto, los agentes se aproximaron a la propiedad y lograron divisarlo. Al advertir la presencia de los investigadores, Santillán corrió hacia el interior del lugar, por lo que los efectivos realizaron un allanamiento de urgencia y consiguieron capturarlo.

La actuación fue avalada por la la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Natalia Milone, que interviene en el caso.

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Dylan Ezequiel Santillán estaba prófugo desde agosto cuando se escapó de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana

Santillán era buscado desde el 20 de agosto pasado, cuando se conoció que se había evadido de la Unidad Penitenciaria N° 57 de Campana. La fuga había sido detectada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense durante un recuento de internos.

Para entonces llevaba poco más de tres meses detenido por el homicidio de Ceballos. Había sido capturado el 16 de mayo, luego de que los investigadores obtuvieran información de que se encontraba escondido en la casa de una tía en Villa Jardín. En aquella oportunidad también se realizó un allanamiento de urgencia.

Santillán está acusado por el crimen ocurrido el 26 de marzo pasado en Lanús. Ceballos, de 34 años, cabo de la División Talleres de la PFA y padre de una nena de 10 años, circulaba en su moto Honda XR 150 junto a su pareja cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en otras dos motos.

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Matías Ceballos, la víctima

El ataque ocurrió en la zona de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada. Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes abordaron a la pareja con la intención de robarle la moto al policía y efectuaron dos disparos.

Ceballos recibió un balazo en el tórax y otro en la pierna derecha. Los atacantes escaparon con su moto y su arma de fuego en dirección a Villa Diamante.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde murió pese a la asistencia médica.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y diferentes tareas de campo, los investigadores avanzaron en la identificación de los sospechosos.

Video: el asalto que terminó con la muerte de Matías Ceballos

El primero en quedar detenido fue Tiziano Stefano Quiroga, quien el 28 de abril se presentó junto a su abogado ante la Justicia luego de que se ordenara su captura.

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Semanas después cayó Santillán. De acuerdo con la investigación, fue identificado como el autor material del homicidio.

La pesquisa continuó y, a partir del análisis de comunicaciones y teléfonos celulares secuestrados, los investigadores determinaron la participación de Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, señalado como conductor de una de las motos utilizadas durante el ataque.

Facundo Darío Salazar, alias “Flaco”, señalado como conductor de una de las motos utilizadas durante el ataque. Dylan Ezequiel Santillán, en tanto, como el autor material del crimen

Finalmente, el 20 de agosto fueron detenidos Salazar y Miguel Ángel Giménez, alias “Papa”, los dos sospechosos que permanecían prófugos hasta ese momento.

Durante los procedimientos se secuestró una moto Bajaj Rouser roja que, según la investigación, había sido utilizada en el hecho, además de cargadores de armas de fuego, municiones de distintos calibres, una réplica de un revólver, un estuche de una pistola Bersa y tres teléfonos celulares.

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Con esas capturas, los investigadores dieron por esclarecido el homicidio. Sin embargo, ese mismo 20 de agosto se conoció la evasión de Santillán de la cárcel de Campana, por lo que comenzó una nueva búsqueda para dar con él.

Dylan Ezequiel Santillán

Las tareas volvieron a conducir a los policías hasta Villa Jardín. Esta vez, la información indicaba que el acusado estaría participando de un encuentro en la casa de una amiga.

Los investigadores fueron hasta el lugar y lo encontraron en pleno festejo de cumpleaños. Santillán intentó refugiarse dentro de la vivienda cuando vio a los policías, pero fue recapturado tras más de un mes prófugo.

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