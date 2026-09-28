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Avianca fortalece su experiencia premium en más de 80 destinos de América y Europa

La propuesta Business Class se divide en dos experiencias según la ruta: INSIGNIA by Avianca y Business Class Américas, con servicios adaptados a cada tipo de vuelo y avión

La experiencia INSIGNIA opera en aviones Boeing 787 hacia Europa y Nueva York con asientos reclinables a 180 grados.
La experiencia INSIGNIA opera en aviones Boeing 787 hacia Europa y Nueva York con asientos reclinables a 180 grados. (Avianca)
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La red de una aerolínea determina mucho más que los destinos a los que puede llegar un pasajero. También define qué productos están disponibles en cada ruta y cómo se conciben experiencias consistentes y acordes a la duración de los vuelos.

En Avianca, la oferta premium está organizada alrededor de dos experiencias Business Class que cubren mercados distintos dentro de la red. INSIGNIA by Avianca se concentra en los vuelos operados en Boeing 787 desde y hacia destinos en Europa (Londres, París, Madrid y Barcelona) y Nueva York, mientras que Business Class Américas tiene presencia en las rutas internacionales y nacionales dentro del continente, operados por aviones de la familia Airbus A320.

Esta estructura permite que la experiencia premium de la aerolínea esté presente tanto en vuelos transatlánticos como en trayectos regionales dentro de las Américas.

INSIGNIA: la experiencia para las rutas de largo alcance

Actualmente, INSIGNIA by Avianca ofrece acceso a un asiento flatbed con reclinación de 180°; un amenity kit diseñado en colaboración con Mola Sasa, inspirado en el trabajo artesanal de las mujeres de Chimichagua y con productos de Loto del Sur; un set de pijama y pantuflas diseñado por Maaji; y, en los vuelos operados en Boeing 787, audífonos Meridian con cancelación de ruido.

Los asientos de reclinación total en INSIGNIA se complementan con kits de viaje diseñados por Mola Sasa y Loto del Sur.
La experiencia se complementa con amenity kits diseñados por Mola Sasa en colaboración con artesanas de Chimichagua, Cesar, con productos de Loto del Sur. (Avianca)

Además, incluye una propuesta gastronómica inspirada en los sabores e ingredientes de Latinoamérica, creada por los chefs Álvaro Clavijo y Rafael Buitrago para los vuelos hacia Europa. La experiencia se complementa con el concepto anytime meal, que permite a los pasajeros disfrutar durante todo el vuelo de opciones como hamburguesas de Home Burgers & Shakes en las rutas desde Bogotá y Medellín, y pizzas de Castello Monte Vibiano en los vuelos desde Europa.

A partir de 2027, Avianca incorporará suites con puerta corrediza, divisor, pantallas 4K de 19 pulgadas y conectividad Bluetooth, para ofrecer más confort y privacidad.

Business Class Américas: cobertura regional y nacional

Está disponible en todas las rutas dentro del continente, así como en los vuelos nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala, lo que la convierte en la experiencia Business Class con mayor cobertura dentro de la red de Avianca.

Business Class Américas ofrece cobertura en trayectos continentales y en vuelos nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala.
Business Class Américas ofrece cobertura en trayectos continentales y en vuelos nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala. (Avianca)

Los pasajeros cuentan con asientos ubicados en las primeras filas del avión, con mayor espacio y reclinación, además de una oferta gastronómica que varía según la ruta: desde menús diseñados por Álvaro Clavijo hasta snacks y bebidas en los trayectos más cortos. En los vuelos de más de cuatro horas, la experiencia también incluye un amenity kit.

Los elementos que conectan ambas experiencias

Aunque INSIGNIA y Business Class Américas operan en redes diferentes, comparten varios componentes, con la experiencia de cada pasajero en el eje las dos propuestas.

Los servicios prioritarios y la inclusión de equipaje forman parte de la experiencia antes del vuelo. A esto se suma una red de salas VIP en Colombia, El Salvador y Estados Unidos.

La red de salas VIP de la empresa abarca terminales aéreas ubicadas en Colombia, El Salvador y Estados Unidos.
La red de salas VIP de la empresa abarca terminales aéreas ubicadas en Colombia, El Salvador y Estados Unidos. (Avianca)

La estrategia también incorpora beneficios asociados a Lifemiles. Entre ellos se encuentra Magno, el nivel más alto del programa, que incluye acceso a salas VIP, Fast Track, atención personalizada y oportunidades de ascenso a Business Class en rutas seleccionadas.

La conectividad y el entretenimiento constituyen otro punto común. Avianca continúa desplegando Wi‑Fi en su flota Airbus y ampliando el contenido disponible en Avianca On Air, plataforma que reúne producciones de HBO Max, Sony Entertainment, Warner Bros., Paramount, A24, Formula 1 TV y LEGO, entre otros sellos.

Una red premium con dos alcances

Más que dos productos aislados, INSIGNIA by Avianca y Business Class Américas funcionan como dos niveles de una misma propuesta.

Vistas en conjunto, ambas experiencias permiten entender cómo Avianca distribuye su oferta premium a través de la red: una propuesta de largo alcance para rutas transatlánticas y hacia Nueva York, complementada por una cobertura regional que conecta ciudades y mercados dentro de las Américas bajo la misma lógica de servicio.

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