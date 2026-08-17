Sector automotor advierte riesgo de desabastecimiento de vehículos nuevos en el Perú por falta de decisión sobre Euro 6

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ausencia de una decisión inmediata sobre la implementación del estándar Euro 6 en el Perú mantiene en alerta al sector automotor, ante el riesgo de un eventual desabastecimiento de vehículos nuevos en los próximos años.

El gremio automotor ha planteado la necesidad de que el Gobierno defina, sin dilación, el cronograma de aplicación del estándar Euro 6, que incluye la obligación de comercializar gasolinas y gasoholes con contenido de azufre no mayor de 10 ppm, requisito clave para su implementación.

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), si bien el sector respalda la transición hacia combustibles más limpios, esta debe alinearse con la capacidad real de abastecimiento del país. En ese sentido, advirtió que Petroperú no podrá cumplir con el cronograma previsto, lo que haría inviable la aplicación del estándar Euro 6 en los plazos establecidos.

AAP - Asociación Automotriz del Perú

Esta situación genera incertidumbre en el mercado automotor, ya que las casas matrices asignan vehículos en función de la normativa vigente en cada país, lo que podría afectar la disponibilidad de vehículos nuevos en el Perú.

De no adoptarse una señal regulatoria clara, el país podría enfrentar un desabastecimiento de vehículos nuevos, con efectos sobre la renovación del parque automotor, las inversiones y la disponibilidad de unidades hacia 2027.

Asimismo, se advierte que una implementación sin respaldo operativo podría incrementar la dependencia de combustibles importados, en un contexto en el que el Perú ya registra una alta exposición a la volatilidad de precios internacionales. Recurrir a esta alternativa implicaría mayores costos de adquisición y logística, con una presión sobre el precio del combustible, que afectaría directamente a transportistas, empresas y consumidores finales.

Advertencias desde el Estado y limitaciones técnicas

En paralelo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) expresó su preocupación por el cronograma vigente y planteó evaluar su adecuación a la capacidad operativa nacional.

De acuerdo con su análisis técnico, ninguna de las unidades de refinación de Petroperú está en capacidad de producir combustibles con 10 ppm de azufre, requisito indispensable para cumplir con el estándar Euro 6.

En ese contexto, Proinversión ha solicitado suspender la implementación del Euro 6 hasta 2036, condicionado a que la Refinería de Talara alcance una producción de 95,000 barriles por día.

El debate sobre el Euro 6 en el Perú se da en un escenario más amplio de transición energética del transporte, marcado por la necesidad de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Entre las alternativas destacan el Gas Natural Vehicular (GNV), la electromovilidad y los biocombustibles, opciones que permitirían reducir costos operativos, emisiones y la dependencia de combustibles importados.

Necesidad de una hoja de ruta

En ese contexto, el sector considera que la discusión no debe limitarse a una prórroga, sino a la definición de una hoja de ruta clara para la implementación del Euro 6, que garantice el abastecimiento de combustibles adecuados y una transición ordenada hacia estándares ambientales más exigentes.

Asimismo, se advierte que el país aún está a tiempo de evitar una crisis en el mercado automotor, siempre que se adopte una decisión regulatoria en el corto plazo.