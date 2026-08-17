America Inhouse
Agregar Infobae enGoogle

Sector automotor advierte riesgo de desabastecimiento de vehículos nuevos en el Perú por falta de decisión sobre Euro 6

La falta de una definición regulatoria inmediata podría afectar la disponibilidad de unidades en el mercado y generar presiones en los costos del transporte y los combustibles

Un surtidor de combustible con tres mangueras de colores azul, amarillo y púrpura; una mano enguantada sujeta la manguera amarilla.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La ausencia de una decisión inmediata sobre la implementación del estándar Euro 6 en el Perú mantiene en alerta al sector automotor, ante el riesgo de un eventual desabastecimiento de vehículos nuevos en los próximos años.

El gremio automotor ha planteado la necesidad de que el Gobierno defina, sin dilación, el cronograma de aplicación del estándar Euro 6, que incluye la obligación de comercializar gasolinas y gasoholes con contenido de azufre no mayor de 10 ppm, requisito clave para su implementación.

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), si bien el sector respalda la transición hacia combustibles más limpios, esta debe alinearse con la capacidad real de abastecimiento del país. En ese sentido, advirtió que Petroperú no podrá cumplir con el cronograma previsto, lo que haría inviable la aplicación del estándar Euro 6 en los plazos establecidos.

AAP - Asociación Automotriz del Perú
AAP - Asociación Automotriz del Perú

Esta situación genera incertidumbre en el mercado automotor, ya que las casas matrices asignan vehículos en función de la normativa vigente en cada país, lo que podría afectar la disponibilidad de vehículos nuevos en el Perú.

De no adoptarse una señal regulatoria clara, el país podría enfrentar un desabastecimiento de vehículos nuevos, con efectos sobre la renovación del parque automotor, las inversiones y la disponibilidad de unidades hacia 2027.

Asimismo, se advierte que una implementación sin respaldo operativo podría incrementar la dependencia de combustibles importados, en un contexto en el que el Perú ya registra una alta exposición a la volatilidad de precios internacionales. Recurrir a esta alternativa implicaría mayores costos de adquisición y logística, con una presión sobre el precio del combustible, que afectaría directamente a transportistas, empresas y consumidores finales.

Advertencias desde el Estado y limitaciones técnicas

En paralelo, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) expresó su preocupación por el cronograma vigente y planteó evaluar su adecuación a la capacidad operativa nacional.

De acuerdo con su análisis técnico, ninguna de las unidades de refinación de Petroperú está en capacidad de producir combustibles con 10 ppm de azufre, requisito indispensable para cumplir con el estándar Euro 6.

En ese contexto, Proinversión ha solicitado suspender la implementación del Euro 6 hasta 2036, condicionado a que la Refinería de Talara alcance una producción de 95,000 barriles por día.

El debate sobre el Euro 6 en el Perú se da en un escenario más amplio de transición energética del transporte, marcado por la necesidad de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Entre las alternativas destacan el Gas Natural Vehicular (GNV), la electromovilidad y los biocombustibles, opciones que permitirían reducir costos operativos, emisiones y la dependencia de combustibles importados.

Necesidad de una hoja de ruta

En ese contexto, el sector considera que la discusión no debe limitarse a una prórroga, sino a la definición de una hoja de ruta clara para la implementación del Euro 6, que garantice el abastecimiento de combustibles adecuados y una transición ordenada hacia estándares ambientales más exigentes.

Asimismo, se advierte que el país aún está a tiempo de evitar una crisis en el mercado automotor, siempre que se adopte una decisión regulatoria en el corto plazo.

Temas Relacionados

Euro 6 en el PerúEuro 6Asociación Automotriz del PerúAAP

Más Noticias

Daniel Quintero hizo balance de la Supersalud y lanzó una dura advertencia sobre el futuro de las EPS

En diálogo con Infobae Colombia, Daniel Quintero presentó el balance de la Supersalud al cierre del Gobierno Petro y habló de las EPS intervenidas y los retos que vienen

Daniel Quintero hizo balance de la Supersalud y lanzó una dura advertencia sobre el futuro de las EPS

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

Omoda & Jaecoo desarrolló activaciones en sus sedes de Lima durante el mundial de fútbol 2026 como parte de su estrategia para posicionar sus puntos de atención y fortalecer el vínculo de la marca con el público

Marca automotriz convierte sus tiendas en espacios de entretenimiento para conectar con clientes durante el Mundial

IA en los gobiernos: por qué el open source gana protagonismo para reducir riesgos

Mientras las administraciones públicas aceleran su transformación digital, expertos advierten que la confianza en los sistemas será clave para aprovechar todo su potencial

IA en los gobiernos: por qué el open source gana protagonismo para reducir riesgos

La silleta gigante que sorprende en la Feria de las Flores: mide 64 metros cuadrados

La creación fue desarrollada por KFC Colombia junto a silleteros de Santa Elena, combinando el conocimiento artesanal del oficio con una propuesta inspirada en la Feria de las Flores

La silleta gigante que sorprende en la Feria de las Flores: mide 64 metros cuadrados

La inteligencia artificial avanza en América Latina, pero la región enfrenta un nuevo desafío: la soberanía digital

La región busca reducir su dependencia tecnológica con mayor infraestructura, gobernanza de datos y el impulso del código abierto como camino hacia la soberanía digital

La inteligencia artificial avanza en América Latina, pero la región enfrenta un nuevo desafío: la soberanía digital

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán y murió una mujer

Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán y murió una mujer

“Necesito un tiempo”: las 7 frases que alertan sobre una relación amorosa que llegó a su fin

Inflación: tras el 2,1% de julio, cuál fue el ritmo de los precios al consumidor en la primera mitad de agosto

La excepción en el mapa productivo: cuál fue la única provincia en la que se crearon empresas en el último año

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

Sicario de la pandilla 18R es capturado tras control vehicular en el occidente de El Salvador

Hombre bajo efectos de drogas intentó asfixiar a su pareja embarazada por "celos" en San Salvador

Asesinan a un brasileño en Bolivia a un día de vigencia del plan “Fronteras Seguras”

Costa Rica revela una nueva familia de coral en las profundidades de la Isla del Coco

ETRETENIMIENTO

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Viola Davis, Selma Blair y más estrellas de Hollywood despiden a Hayden Panettiere: “Esto no puede ser real”

La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

Así luce Robert De Niro a los 83 años