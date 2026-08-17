Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

“Necesito un tiempo”: las 7 frases que alertan sobre una relación amorosa que llegó a su fin

Los especialistas explican cuáles son las palabras que, repetidas en la vida cotidiana, pueden advertir que un vínculo afectivo atraviesa una crisis profunda y es momento de replantearlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Detectar y analizar estas frases permite comprender el estado real de la relación y facilita la toma de decisiones sobre el futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cuando una relación comienza a fracturarse, las señales suelen estar en las palabras tanto como en los silencios.

Algunas frases recurrentes, según expertos internacionales en relaciones de pareja, funcionan como verdaderos indicadores de que el vínculo está llegando a su fin. Estas expresiones, lejos de ser simples opiniones pasajeras, encierran patrones de desgaste, evasión o desconexión emocional que pueden anticipar la ruptura.

PUBLICIDAD

1. Resistencia al cambio: “Así soy yo”

Una de las frases más peligrosas para la salud de una relación es: “Así soy yo”. La psicóloga clínica Sabrina Romanoff, formada en Harvard y consultada por CNBC, sostiene que esta expresión revela una negativa a asumir responsabilidades y una cerrazón frente al crecimiento en pareja.

Romanoff explica que cuando una persona se escuda en esta frase, está bloqueando cualquier posibilidad de diálogo o ajuste: “Si tu pareja está convencida de que el comportamiento que te preocupa es un rasgo fijo, cierra cualquier avance y te obliga a aceptar sin conversación”.

PUBLICIDAD

La especialista, subraya que esta actitud coloca todo el peso del cambio sobre el otro, generando frustración y distanciamiento. Romanoff recomienda devolver la responsabilidad al interlocutor y pedir ajustes en los patrones, no en la esencia de la persona.

La resistencia al cambio en una relación suele anticipar dificultades para el crecimiento conjunto (Imagen Ilustrativa Infobae)
La resistencia al cambio en una relación suele anticipar dificultades para el crecimiento conjunto (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Deslegitimar emociones: “Estás exagerando”

Otra frase frecuente que detectan los profesionales es “Siempre haces un drama” o “Estás exagerando”. Según Romanoff, estas expresiones buscan trivializar los sentimientos y desplazar la conversación del problema real a la reacción emocional.

“Quieren que creas que el problema eres tú, así nunca tendrán que evolucionar”, señala sobre la manipulación emocional que subyace a estas frases.

El efecto es que la pareja termina dudando de la validez de sus emociones y la discusión original queda sin resolver. La especialista recomienda separar los temas: primero abordar el comportamiento que causó malestar y después, si corresponde, tratar la reacción emocional.

3. Evasión del conflicto: “Necesito un tiempo”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la terapeuta matrimonial y familiar estadounidense Anita Chlipala, postula que la frase “Necesito un tiempo” suele emplearse como mecanismo para evitar enfrentar el final de la relación.

Chlipala explica que, si bien las pausas pueden servir en crisis puntuales, muchas veces solo posponen una decisión dolorosa y alargan el malestar.

“Una pausa puede aportar claridad, pero muchas veces solo posterga lo inevitable”, afirma la experta. En el fondo, el problema no es el espacio en sí, sino el uso crónico de esta justificación para no abordar el conflicto de fondo. La recomendación de Chlipala es evaluar si la pausa viene acompañada de un verdadero compromiso de cambio, o si simplemente es una excusa para evitar el desenlace.

Ley del hielo
Minimizar o trivializar las emociones del otro genera distanciamiento y dificulta la resolución de conflictos (Freepik)

4. Resignación emocional: “No puedo cambiar lo que siento”

La psicoterapeuta Ivy Kwong, advierte sobre frases como “No puedo cambiar lo que siento” o “No hay nada que pueda hacer”. Para Kwong, estos mensajes reflejan resignación y abandono emocional: “Si el daño es constante y activo, es mejor terminar para evitar mayores consecuencias emocionales”.

Según la especialista, cuando una de las partes deja de invertir energía en el vínculo y se instala la resignación, el camino a la ruptura está prácticamente marcado. Kwong apunta que estas frases suelen aparecer tras múltiples intentos fallidos de diálogo y reconciliación.

Dos manos adultas se acercan pero no se tocan. La mano izquierda lleva un anillo plateado en el dedo anular. El fondo es difuminado.
El uso de excusas para evitar enfrentar problemas puede postergar decisiones importantes y prolongar el malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Negación de la crisis: “Quizás solo estamos pasando por una etapa”

La psicóloga clínica y sexóloga Lori Lawrenz identifica la negación como otro obstáculo frecuente. Frases como “Quizás solo estamos pasando por una etapa” suelen ser, según Lawrenz, mecanismos de defensa para no aceptar el deterioro real del vínculo.

La especialista explica que cuando la comunicación se dificulta y la distancia emocional crece, el recurso de atribuirlo todo a una “fase” puede impedir la toma de conciencia y la búsqueda de ayuda profesional. Lawrenz aconseja observar si los problemas se repiten y si la relación ha dejado de brindar apoyo y bienestar.

6. Miedo a la soledad: “Prefiero esto a estar solo(a)”

La profesora de psicología Theresa E. DiDonato, investigadora sobre relaciones y colaboradora de Psychology Today, sostiene que la frase “Prefiero esto a estar solo(a)” refleja más temor a la soledad que deseo real de continuar el vínculo.

DiDonato afirma que permanecer en pareja por miedo puede ser perjudicial y que el bienestar genuino no surge desde la carencia. La experta señala que esta justificación suele aparecer cuando se ha perdido la conexión emocional y solo queda el hábito.

Primer plano de un hombre y una mujer gritándose mutuamente, con expresiones de enojo, en una sala con un sofá gris al fondo.
La resignación emocional indica una falta de compromiso con el vínculo y puede marcar el inicio de una ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Distancia crónica: “Necesito espacio”

El psicólogo y autor estadounidense Jeffrey Bernstein señala que el pedido reiterado de espacio —“Necesito espacio”— puede activar inseguridades profundas y servir como señal de conflictos no resueltos. Bernstein advierte que cuando la distancia se convierte en norma, indica que uno de los miembros ya no quiere afrontar los problemas de fondo. En estos casos, la distancia emocional y física suele ser el preludio del cierre definitivo.

Detectar estas frases y comprender su trasfondo, según los profesionales, puede ayudar a dimensionar el verdadero estado de la relación y tomar decisiones informadas sobre el futuro del vínculo.

Temas Relacionados

relaciones de parejaparejasoledadmanipulación emocionalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Orden en el placard: 5 criterios simples para reorganizar mejor el espacio, según expertos

La clave suele estar en detectar aquello que permanece por costumbre, culpa o expectativa, aunque hace tiempo haya dejado de tener un uso real

Orden en el placard: 5 criterios simples para reorganizar mejor el espacio, según expertos

Orden en la cocina: qué artículos no deberían ir debajo del fregadero

Fuentes especializadas en organización del hogar señalan que el espacio abajo de la bacha reúne condiciones que pueden afectar la conservación y el acceso a distintos objetos

Orden en la cocina: qué artículos no deberían ir debajo del fregadero

Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate, rápida y fácil

La preparación se arma en moldes de muffins y se hornea a 200°C hasta que el relleno quede aireado y firme

Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate, rápida y fácil

Receta de omelette capresse, rápida y fácil

La versión inspirada en la combinación italiana lleva tres huevos y un relleno cremoso, se cocina en sartén a fuego medio y puede resolverse para un desayuno tardío o una cena liviana sin complicaciones

Receta de omelette capresse, rápida y fácil

Robert De Niro cumple años: las claves de su estilo clásico que marcó una era en la moda de Hollywood

El actor se distingue por su presencia elegante y una coherencia visual que trasciende generaciones. A lo largo de su carrera, supo construir una imagen personal basada en prendas atemporales y colores neutros

Robert De Niro cumple años: las claves de su estilo clásico que marcó una era en la moda de Hollywood

DEPORTES

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

Michael Phelps regresó al agua, pero esta vez en un rol especial: acompaña a su hijo en sus primeros pasos

La jugada viral de una joya de River Plate que fue cedido a otro gigante de Sudamérica: “La pisada es extraordinaria”

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

TELESHOW

Moria Casán llegó a Netflix: el director reveló el secreto detrás de la serie sobre la vida de la diva

Moria Casán llegó a Netflix: el director reveló el secreto detrás de la serie sobre la vida de la diva

La charla viral entre Moria y Sofía Gala que impactó en la serie de la diva: “Quiero vivir con vos, no para vos”

El encuentro íntimo de Charly García y Rubén Blades en la previa del show del artista panameño

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Juan Leyrado habló de su interpretación de Sarmiento con inteligencia artificial: “Es un momento de cambio muy grande”

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

Sicario de la pandilla 18R es capturado tras control vehicular en el occidente de El Salvador

Hombre bajo efectos de drogas intentó asfixiar a su pareja embarazada por "celos" en San Salvador

Asesinan a un brasileño en Bolivia a un día de vigencia del plan “Fronteras Seguras”

Costa Rica revela una nueva familia de coral en las profundidades de la Isla del Coco