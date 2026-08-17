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Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Las entidades financieras ajustan sus tasas para colocaciones a corto plazo en un rango de 16% a 22,5%, lo que impacta en los rendimientos que puede obtener un ahorrista en el sistema bancario

Los plazos fijos pelean la rentabilidad frente a una inflación todavía alta.
Los plazos fijos pelean la rentabilidad frente a una inflación todavía alta.
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El panorama de los plazos fijos en pesos muestra diferencias notables entre bancos, tanto tradicionales como digitales, al momento de definir la rentabilidad para sus clientes y no clientes. La tasa nominal anual (TNA) ofrecida varía según la entidad, y este factor determina el rendimiento final de un depósito a 30 días. Un relevamiento realizado sobre las tasas disponibles para un plazo fijo de $1 millón permite comparar las opciones más relevantes del sistema financiero argentino.

Los principales bancos tradicionales presentan una dispersión en las tasas ofrecidas. El Banco de la Nación Argentina propone una TNA de 19%, generando un rendimiento de $1.015.616 tras 30 días. Por su parte, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fija la tasa en 17,5%, lo que se traduce en $1.014.384 al vencimiento del plazo. El Banco BBVA Argentina S.A. alcanza el 18,25%, con un monto resultante de $1.015.000.

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En el caso del Banco Santander Argentina S.A., la tasa se ubica en 16%, lo que otorga $1.013.151. El Banco de la Provincia de Buenos Aires sobresale entre los bancos generales con una TNA de 21% para no clientes, que equivale a un rendimiento de $1.017.260 para el mismo período y monto invertido. Para clientes, la entidad estatal bonaerense ofrece una TNA de 19 por ciento.

Entre los bancos de capital nacional, el Banco Macro S.A. paga el 18,5% anual, por lo que el depósito rinde $1.015.205 en 30 días. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. publica una tasa de 17,7%, lo que representa $1.014.561. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires fija la TNA en 17%, con $1.014.000 como resultado del plazo fijo. El Banco Patagonia S.A. también mantiene la tasa en 16%, igualando el rendimiento de $1.013.151. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado establece una TNA de 17,5%, elevando el monto final a $1.014.384.

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Los bancos digitales exhiben propuestas superiores a las de la banca tradicional en términos de interés anual

El segmento de bancos que informan tasas para no clientes y operan de forma digital incluye propuestas que superan el 20% anual. El Banco BICA S.A. y el Banco CMF S.A. ofrecen una TNA de 22%, permitiendo alcanzar $1.018.082 tras 30 días. El Banco Voii S.A. paga 21,75% de TNA.

El Banco Comafi Sociedad Anónima publica una tasa de 18%, que arroja $1.014.795 de rendimiento. El Banco de Comercio S.A. da una tasa de 19%, resultando en $1.015.616 cada uno. El Banco de Formosa S.A. y el Banco del Chubut S.A. coinciden en una TNA de 18,5%, con un resultado de $1.015.205.

El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. cuenta con una tasa a 30 días en 20,75% nominal anual y el resultado en $1.017.054. El Banco del Sol S.A. sube hasta el 21%, igualando el rendimiento de $1.017.260. El Banco Dino S.A. paga el 20%, lo que significa $1.016.438. El Banco Hipotecario S.A. llega al 20,5% para no clientes, lo que se traduce en $1.016.849 al finalizar el plazo, y 17% ara clientes. El Banco Julio Sociedad Anónima, el Banco Masventas S.A. y el Banco Provincia de Tierra del Fuego mantienen la tasa en 19%, con $1.015.616 como rendimiento.

Dentro del listado, el Banco Mariva S.A. ofrece una de las tasas más elevadas entre las entidades privadas, con 21,5% anual, lo que permite alcanzar $1.017.671. El Banco Meridian S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. superan a la mayoría con una TNA de 22,25%, llegando a $1.018.287 en un mes. El Bibank S.A. también se suma a los bancos con tasas del 21,5% anual, igualando un rendimiento de $1.017.920. Reba Compañía Financiera S.A. ofrece una TNA de 22%, situando el rendimiento mensual en $1.018.082 para un plazo fijo de un millón de pesos.

La fórmula utilizada para calcular cada rendimiento toma la tasa nominal anual y la ajusta al período de 30 días. De esta manera, cada ahorrista puede conocer exactamente cuánto genera su inversión en función de la oferta de cada entidad. La diferencia entre las tasas más bajas y las más altas representa más de $5.000 de ganancia neta en un mes sobre el mismo capital inicial. Este monto puede cobrar relevancia para quienes buscan optimizar sus decisiones de ahorro en contextos de tasas variables y alta inflación.

En el extremo inferior de la tabla se encuentran bancos que ofrecen tasas del 16% anual, como el Banco Santander Argentina S.A. y el Banco Patagonia S.A., que permiten obtener $1.013.151 luego de 30 días. En el extremo opuesto, las entidades financieras especializadas proponen tasas que superan el 22%, como en los casos de Banco Meridian S.A. y Crédito Regional.

El relevamiento expone una dispersión significativa entre las propuestas de bancos tradicionales y digitales, así como entre bancos y financieras. Si bien varias entidades permiten la constitución de plazos fijos de manera online para no clientes, los montos y las condiciones pueden variar. La rentabilidad efectiva de cada opción depende exclusivamente de la tasa ofrecida y del capital invertido.

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