Historial crediticio en México: cómo empezar a construirlo y acceder a mejores créditos

Los expertos recomiendan empezar con créditos de montos manejables, planificar el préstamo y pagar en fecha para construir historial crediticio. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

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En México, acceder a un crédito formal continúa siendo un desafío para una parte importante de la población. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), solo el 37,3 % de los mexicanos cuenta con al menos un crédito formal.

Para millones de personas, especialmente jóvenes, trabajadores independientes y quienes participan en la economía informal, la falta de historial crediticio se convierte en la principal barrera para acceder a financiamiento.

“Para quienes nunca han tenido un crédito, iniciar puede convertirse en un círculo difícil de romper: no tienen historial porque no han accedido a financiamiento y, al mismo tiempo, las instituciones requieren ese historial para evaluar una solicitud”, explican expertos de MexiCash.

La falta de historial crediticio limita el acceso a financiamiento para jóvenes, trabajadores independientes y personas de la economía informal en México. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

¿Por qué el historial crediticio es tan importante?

El historial crediticio representa el registro de pagos y obligaciones financieras que una persona ha adquirido, como tarjetas, préstamos y algunos servicios. En México, esta información es administrada por las Sociedades de Información Crediticia, entre ellas Buró de Crédito y Círculo de Crédito.

Contrario a una creencia común, aparecer en Buró de Crédito no significa tener una mala calificación. Formar parte de este registro indica que una persona participa en el sistema financiero formal. Lo relevante es el tipo de comportamiento registrado: quienes cumplen puntualmente con sus pagos construyen un perfil positivo, el cual es valorado por las instituciones financieras.

Según especialistas de MexiCash, un historial sólido puede facilitar el acceso a mayores montos de financiamiento, mejores condiciones y productos financieros de mayor alcance, como créditos automotrices o hipotecarios.

En México, solo el 37,3 % de la población cuenta con al menos un crédito formal, según la ENIF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco claves para empezar a construir un historial financiero saludable

Construir un perfil crediticio no depende de solicitar grandes cantidades de dinero, sino de mantener hábitos constantes. Expertos financieros recomiendan:

1. Empezar con montos manejables: un primer crédito debe ajustarse a la capacidad real de pago. Solicitar más dinero del necesario puede aumentar el riesgo de sobreendeudamiento.

2. Cumplir siempre con las fechas de pago: la puntualidad es uno de los factores más importantes para demostrar responsabilidad financiera. Los retrasos pueden afectar la percepción del usuario ante futuras solicitudes.

3. Tener un plan antes de solicitar un préstamo: antes de adquirir una deuda es importante analizar ingresos, gastos fijos y la capacidad disponible para cumplir con las cuotas.

4. Revisar periódicamente el reporte de crédito: la ley reconoce el derecho a solicitar el Reporte de Crédito Especial de forma gratuita una vez cada 12 meses, tanto en Buró de Crédito como en Círculo de Crédito. Revisarlo permite conocer la propia posición, identificar posibles errores y detectar cualquier uso indebido de identidad.

5. Mantener una conducta constante: un buen historial se construye con el tiempo. La disciplina en varios pagos es más relevante que una sola operación de alto valor.

Los expertos recomiendan empezar con créditos de montos manejables, planificar el préstamo y pagar en fecha para construir historial crediticio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las plataformas digitales en la inclusión financiera

Ante estas barreras, las plataformas digitales han ganado espacio como una alternativa para personas que buscan iniciar su camino dentro del sistema financiero.

Modelos como el de MexiCash permiten solicitar préstamos personales en línea desde el teléfono, con procesos más ágiles y requisitos simplificados. La plataforma ofrece créditos desde $1.000 hasta $50.000, con plazos de pago entre 91 y 360 días, utilizando la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) como uno de los principales documentos de identificación.

El enfoque está basado en el crecimiento progresivo: un usuario que cumple con sus pagos puede fortalecer su perfil dentro de la plataforma y acceder posteriormente a mejores condiciones.

MexiCash ofrece préstamos personales en línea de $1.000 a $50.000, con plazos de 91 a 360 días, para impulsar la inclusión financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un crédito debe entenderse como una herramienta financiera, no como un ingreso adicional. La clave está en solicitar únicamente lo necesario, conocer las condiciones y cumplir con los compromisos adquiridos”, señalan expertos de MexiCash.

Para más información los interesados pueden revisar la página web de MexiCash.