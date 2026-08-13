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La Corte Interamericana abre proceso contra Nicaragua por el caso Puracal, símbolo de abusos bajo el régimen de Ortega

El tribunal internacional analiza la responsabilidad estatal en la detención arbitraria y tortura de un ciudadano estadounidense durante el primer mandato consecutivo del actual jefe de Estado, en un proceso que expone graves fallas judiciales

Balanza con hombre en jaula, emblema de globo terrestre con ramas de olivo, banderas de Nicaragua y Estados Unidos, y una llave dorada.
Una balanza de la justicia ilustra el caso de Jason Puracal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las banderas de Nicaragua y Estados Unidos en el fondo y una llave. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) abrió el proceso internacional contra el Estado de Nicaragua por el caso de Jason Puracal, un ciudadano estadounidense que fue condenado y encarcelado durante el primer mandato consecutivo de Daniel Ortega.

El comunicado de prensa del tribunal regional da cuenta de graves violaciones de derechos humanos, detención arbitraria y tortura sufridas por Puracal, en una causa que expone la utilización del sistema penal como herramienta de control bajo el régimen de Ortega.

Según la información oficial, Puracal fue arrestado en noviembre de 2010 por la Policía Nacional, sin orden judicial y en un contexto de fuerte represión estatal. El país era gobernado desde enero de 2007 por Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien había consolidado su poder mediante reformas constitucionales y el control progresivo de las instituciones clave.

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Jason Puracal, esposado durante una entrevista en Nicaragua, tras ser arrestado bajo el régimen de Daniel Ortega en 2010 (Cortesía: Brandi Kruse﻿).
Jason Puracal, esposado durante una entrevista en Nicaragua, tras ser arrestado bajo el régimen de Daniel Ortega en 2010 (Cortesía: Brandi Kruse﻿).

La Corte IDH y organismos internacionales han advertido que el caso de Puracal no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de detenciones arbitrarias, uso abusivo de la prisión preventiva y condiciones carcelarias inhumanas bajo el régimen de Ortega.

El expediente ingresado por la comisión acredita que Puracal fue incomunicado, agredido físicamente, privado de sus bienes y sometido a una prisión preventiva prolongada sin fundamento.

Por lo que, este día 13 de agosto, el tribunal internacional analiza si el Estado violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, además de determinarán si debe ordenar a Nicaragua compensar a la víctima, restituir su patrimonio y transformar su legislación y prácticas penitenciarias.

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Encarcelamiento, vida familiar y ruptura forzada en el contexto del régimen sandinista

Jason Puracal llegó a Nicaragua como ex voluntario del Peace Corps y se estableció en San Juan del Sur, donde se dedicó al sector inmobiliario. Allí formó una familia junto a Scarlet Flores, ciudadana nicaragüense, y su hijo Jabu.

El arresto de Puracal se produjo en un momento en que el régimen de Daniel Ortega intensificaba la persecución de opositores y el control sobre el poder judicial,

Durante el operativo de 2010, agentes armados de la Policía irrumpieron en la oficina y el domicilio de Puracal, lo detuvieron sin orden judicial y confiscaron bienes y documentos. La defensa fue obstaculizada por la imposibilidad de presentar pruebas y la ausencia de un traductor competente, en un proceso que, de acuerdo con la CIDH, vulneró garantías judiciales básicas.

El Juez Rodrigo Mudrovitsch, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lee los puntos resolutivos de la sentencia en el Caso Puracal y otros. La Corte encontró al Estado responsable por la detención ilegal y arbitraria y los tratos crueles e inhumanos sufridos por el señor Jason Zachary Puracal.

La condena de 22 años de prisión se dictó en un juicio marcado por irregularidades y presiones políticas. Por lo que, el impacto sobre la familia fue inmediato. Scarlet Flores y su hijo Jabu quedaron expuestos a la incertidumbre y la separación, mientras la defensa, respaldada por organizaciones de derechos humanos, presionaba por la liberación.

La Corte reconoció a la esposa y al hijo de Puracal como víctimas directas, al considerar que la deportación forzada y la confiscación de bienes afectaron sus derechos fundamentales.

La presión internacional incluyó cartas y declaraciones de 43 congresistas estadounidenses dirigidas explícitamente a Ortega en su calidad de jefe de Estado.

La anulación de la sentencia y la liberación de Puracal en septiembre de 2012 constituyeron un giro en el caso. La Corte de Apelaciones de Nicaragua ordenó su excarcelación y, ante la inminente deportación, Scarlet Flores y su hijo viajaron con él a Estados Unidos, donde la familia se estableció tras la crisis. La CIDH subraya que la salida del país y la pérdida de patrimonio no fueron voluntarias, sino consecuencia directa de las acciones estatales bajo el régimen de Ortega.

El penal La Modelo, uno de los centros donde Jason Puracal estuvo encerrado, fue señalado por organismos internacionales por sus condiciones inhumanas (Cortesía: Confidencial).
El penal La Modelo, uno de los centros donde Jason Puracal estuvo encerrado, fue señalado por organismos internacionales por sus condiciones inhumanas (Cortesía: Confidencial).

El traslado del caso al sistema interamericano representa la búsqueda de justicia más allá de la excarcelación. El caso de Jason Puracal se ha convertido en símbolo de la instrumentalización del sistema penal bajo gobiernos autoritarios y en precedente para la protección de ciudadanos extranjeros, el derecho a la familia y la revisión de las condiciones carcelarias en América Latina.

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