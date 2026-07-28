Las imágenes de 940 artistas centroamericanos reunidos en festival de Honduras

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La organización Poder Ciudadano Guatemala reúne 5,000 firmas para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia La agrupación prevé presentar el 28 de septiembre una iniciativa que modifica más de 20 artículos y solo avanzará si obtiene 107 apoyos en el Legislativo y luego es ratificada en consulta popular

Ejecución presupuestaria de El Salvador supera el 41% en los primeros cinco meses de 2026 El monto comprometido entre enero y mayo sumó USD 4,384 millones, por encima del 39.8% registrado un año antes, de acuerdo con cifras oficiales de Hacienda

La demanda eléctrica nacional marca un nuevo récord de 4,203 MW en República Dominicana El nuevo pico de potencia instantánea abastecida se registró a las 8:56 pm de este lunes, en una racha de récords durante julio que, según las autoridades, refleja un alza sostenida del consumo

El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con expertos en innovación en salud La cita se realizará el 18 y 19 de agosto en San Salvador y reunirá a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer el marco normativo y la formación en esta disciplina en la región