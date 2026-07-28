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Las imágenes de 940 artistas centroamericanos reunidos en festival de Honduras

El XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026) ha reunido a 940 artistas centroamericanos de distintos rubros como la música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Integrantes del grupo folclórico de Panamá celebran la inauguración del XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026) en Honduras. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
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XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
El festival se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Son doce universidades públicas de Centroamérica las que participan con una programación que busca resaltar la cultura como parte esencial de la formación superior. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Serán 11 escenarios habilitados para distintas actividades de música, danza, teatro, literatura y artes visuales. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Gustavo Amador)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
El Salvador fue representado por la única universidad pública del país, la UES. (Infobae Centroamérica/Cortesía Universidad Nacional Autónoma de Honduras)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Estudiantes y artistas de Guatemala celebran su llegada al recinto donde se desarrollará el festival durante cuatro días. (Infobae Centroamérica/Cortesía Universidad Nacional Autónoma de Honduras)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Anfiteatro principal que recibirá a cientos de universitarios, artistas y profesionales de la cultura en sus distintas formas de expresión. (Infobae Centroamérica/Cortesía Universidad Nacional Autónoma de Honduras)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
En la inauguración, las danzas folclóricas es una de las principales muestras culturales del país catracho. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
Este espacio también busca fortalecer la integración centroamericana mediante las expresiones artísticas y culturales. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)
XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026)
La anterior edición del festival se desarrolló en Panamá. En esta ocasión, los panameños llenaron de música y color el escenario. (Infobae Centroamérica/EFE/ Gustavo Amador)

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