Destiny’s Child prepara el lanzamiento de remixes inéditos con colaboraciones estelares

Las nuevas remixes de Destiny’s Child incluirán versiones dance y urban, además de artistas invitadas como Missy Elliott - REUTERS/Jeff Haynes/File Photo

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Mathew Knowles anunció que Destiny’s Child lanzará nuevas remixes inéditas en los próximos 30 días, con la participación de Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams y artistas invitadas como Missy Elliott.

El padre y exmanager del grupo reveló la noticia en una entrevista con SiriusXM’s Page Six Radio el miércoles pasado. “Estamos a punto de lanzar un montón de nuevas remixes. Algunas nunca las han escuchado antes de Destiny’s Child”, dijo Knowles en declaraciones al programa. El empresario aclaró que las tres integrantes del trío tendrán un rol protagónico en los temas, y no el de artistas secundarias. “Hay algunas que son dance mixes, y otras que son simplemente urban mixes regulares. Tenemos tanta música que todavía no se había publicado de Destiny’s Child”, agregó.

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Entre los “raperos invitados” que participan en las remixes, Knowles mencionó a Missy Elliott antes de detenerse. El anuncio llega en un momento en que los seguidores del grupo aguardan con expectativa nuevo material del trío, que se separó oficialmente en 2006.

Mathew Knowles confirmó que Destiny’s Child publicará remixes inéditas en los próximos 30 días con Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams - REUTERS

Una banda fundada en Houston con décadas de historia

Destiny’s Child nació en Houston, Texas, a comienzos de los años 90 bajo el nombre Girl’s Tyme, cuando Beyoncé Knowles y LaTavia Roberson se conocieron en una audición. Kelly Rowland se sumó poco después, y en 1993 se incorporó LeToya Luckett. El grupo fue moldeado desde sus inicios por Mathew Knowles, quien asumió la dirección artística y reformó su alineación varias veces antes de lograr el despegue.

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En 1996 adoptaron el nombre definitivo de Destiny’s Child y firmaron con Columbia Records. Su primer sencillo de impacto, “No, No, No”, llegó en 1997 junto a un contrato que los catapultó a la escena del R&B. Al año siguiente publicaron su álbum debut homónimo, aunque fue con The Writing’s on the Wall (1999) que la banda alcanzó la masividad internacional, impulsada por hits como “Bills, Bills, Bills” y “Say My Name”, que se convirtió en uno de los sencillos más reconocidos de su carrera.

Previo al lanzamiento de ese sencillo, Roberson y Luckett abandonaron el grupo en circunstancias que generaron controversia pública. En su reemplazo ingresaron Michelle Williams y Farrah Franklin, aunque esta última se fue a los pocos meses. Desde el año 2000, Destiny’s Child quedó consolidado como trío con Beyoncé, Rowland y Williams.

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The Writing’s on the Wall llevó a Destiny’s Child a la masividad internacional con éxitos como “Bills, Bills, Bills” y “Say My Name” - (Foto AP/Nick Ut, archivo)

Cinco álbumes y más de 60 millones de discos vendidos

El tercer álbum de estudio, Survivor (2001), fue el más exitoso de la banda en términos comerciales e incluyó la canción homónima que se transformó en un himno generacional. Le siguió 8 Days of Christmas (2001), un álbum navideño, y tras un período de pausa en el que cada integrante desarrolló proyectos solistas, el grupo regresó con Destiny Fulfilled (2004), su quinto y último disco de estudio.

En 2005 publicaron la recopilación #1’s y anunciaron la disolución formal del grupo, que se hizo efectiva en marzo de 2006. A lo largo de su trayectoria, Destiny’s Child vendió más de 60 millones de discos en el mundo, posicionándose como uno de los grupos femeninos más vendidos de todos los tiempos, según datos de Britannica.

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Survivor fue el álbum más exitoso de Destiny’s Child y formó parte de una discografía de cinco discos de estudio con más de 60 millones vendidos - (Foto AP/Nick Ut, archivo)

Reencuentros esporádicos desde el cierre

Pese al fin oficial del grupo, las tres integrantes se reunieron en distintas ocasiones a lo largo de los años. La más recordada fue su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl 2013, en el que Beyoncé era la artista principal. Volvieron a actuar juntas en el festival Coachella 2018, dentro de la célebre presentación de Beyoncé. El reencuentro más reciente ocurrió el 26 de julio de 2025, en el último concierto de la gira Cowboy Carter de Beyoncé en Las Vegas.

El anuncio de nuevas remixes también llega mientras los fans aguardan el tercer álbum solista de Beyoncé, que completaría una trilogía junto a Renaissance y Cowboy Carter. El 4 de julio pasado, la artista lanzó “Morning Dew (Donk)”, que formará parte de la edición del vigésimo aniversario de su álbum B’Day, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

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