Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate en plena feria judicial de invierno

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se retomó este martes, segunda semana del receso invernal, en los tribunales federales de Retiro con más testimonios vinculados al rol de la ex AFIP -actual ARCA- en la investigación.

Para esta semana se prevén tres audiencias. Comenzó a declarar Juan Carlos Santos, exfuncionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. Se trata del ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.

Las audiencias continuarán el miércoles y jueves con nuevas declaraciones, en una etapa dedicada a reconstruir la tarea de la AFIP entre 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.