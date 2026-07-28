Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el debate en plena feria judicial de invierno

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se retomó este martes, segunda semana del receso invernal, en los tribunales federales de Retiro con más testimonios vinculados al rol de la ex AFIP -actual ARCA- en la investigación.
Para esta semana se prevén tres audiencias. Comenzó a declarar Juan Carlos Santos, exfuncionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. Se trata del ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.
Las audiencias continuarán el miércoles y jueves con nuevas declaraciones, en una etapa dedicada a reconstruir la tarea de la AFIP entre 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.
Fagan concluyó su declaración y comenzó a declarar Pedro Majul
La empleada de ARCA concluyó su declaración luego de responder preguntas de la abogada defensora Marta Nercellas vinculadas a si se sabía cuál era el destino de los fondos que se detectaba eran sacados por empresas en efectivo durante el período investigado en base a los dichos de Clarens. La letrada quiso saber si esos retiros podían ser para viáticos o alquileres y si eran significativos.
Fagan explicó que establecer esas precisiones no formaba parte de la tarea que les encomendó el juzgado.
Luego comenzó a declarar por videoconferencia el testigo Pedro Majul. El contador trabaja en la dirección regional Córdoba en ARCA y en 2018 era jefe de Investigación en esa misma provincia y recibió un oficio que pedía profundizar sobre posibles “financiamientos espurios” sobre dos grupos de empresas Roggio y Electroingeniería.
Comenzó a declarar la testigo Samanta Fagan
Se trata de una contadora, empleada de la hoy ARCA, ex AFIP. En noviembre de 2019 era inspectora en La Plata y la designaron al caso Cuadernos. “Nos asignaban casos” que consistían en cotejar movimientos bancarios según extractos de salidas de dinero en efectivo o cobro de cheques por caja en una fecha determinada o 30 días para adelante e informar si había o no coincidencia, detalló.
El trabajo se basaba en los dichos del arrepentido financista Ernesto Clarens sobre fechas y montos de presuntos pagos de sobornos por parte de empresas a ex funcionarios kirchneristas. “Venía una planilla donde se verificaba que tal empresa había entregado a Clarens una suma de dinero en una fecha determinada”.
Terminó el testigo Santos
“No le voy a hacer más preguntas”, concluyó la fiscal León ante la falta de precisiones. Santos remarcó que su función era gerencial, no técnica en la DGI.
“Mi responsabilidad pasaba por fiscalizar que se cumpla el plazo únicamente”, agregó y dijo que su firma en los informes que se enviaban al juzgado de Claudio Bonadio era solamente una “constancia de remisión” y que si había errores eran responsabilidad del inspector y su supervisor. “Yo no tenía ninguna responsabilidad”.
“Yo superviso que se cumpla la manda judicial, los informes no los miro”, dice el testigo Santos
En medio de contrapuntos con la fiscal de juicio Fabiana León por la falta de precisiones en las respuestas, el testigo Santos explicó que trabajó en la DGI hasta 2020 y que él enviaba los informes sin mirarlos.
“No alcanzo a entender que teniendo un cargo tan alto las respuestas del testigo sean de un desconocimiento total”, advirtió la fiscal. El testigo equiparó su función a la que tenían “los ordenanzas judiciales cuando iban con el carrito y el libro de remisión de efectos”, ejemplificó León.
“No lo recuerdo”, respondió Santos ante las preguntas de la fiscalía. “Haga un esfuerzo”, insistió la parte acusadora.
El testigo explicó que él supervisaba que se cumpla la manda judicial pero no miraba los informes, no los leía. “Yo superviso que se cumpla la manda judicial, los informes no los miro, no los leo. Yo cumplo con los plazos previstos, no intervengo en el informe. El inspector es el que ha tenido los elementos a la vista, esto es en todos los oficios”.
“No tengo elementos para opinar sobre ese informe, para eso tiene su cadena de responsabilidades”, agregó al decir por ejemplo que no recordaba si el acusado Carlos Wagner estaba en la base de Grandes Contribuyentes en esa época. Su rol era funcional y por eso no conocía el contenido de los informes, aclaró.
El juicio se reanuda con la declaración de Juan Carlos Santos
El juicio oral en el caso Cuadernos se reanudó este martes con la declaración de Juan Carlos Santos, un contador que fue subdirector del área Grandes Contribuyentes de la AFIP en 2018.
Al inicio de la audiencia la fiscalía pidió desistir de una testigo convocada por esa parte, la inspectora de la ex AFIP, Miriam De Luca, pero dos defensas solicitaron interrogarla en relación a un informe hecho en base a los dichos del arrepentido financista Ernesto Clarens. Ante lo cual el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori dispuso que sea escuchada en esta jornada.
El primer testigo, Santos, comenzó a explicar de qué se trata el padrón de grandes contribuyentes que reúne a unas 2.000 empresas y 1.000 personas físicas, con variaciones a lo largo de los años que son controladas por un área especial.
El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos retomará esta semana, segunda del receso invernal, con tres audiencias y una nueva tanda de testigos: entre ellos está programada la presencia en Comodoro Py de Juan Carlos Santos, el ex funcionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo en esa audiencia el otro Santos ante el Tribunal Oral Federal 7. Para el próximo martes se convocó al correcto, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.