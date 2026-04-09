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Las claves detrás de Los Mejores Lugares para Trabajar (™) para Mujeres en 2026

El listado anual de Great Place to Work® identifica a las organizaciones mexicanas que abren camino a la equidad de género, destacando experiencias de confianza, orgullo y pertenencia para sus colaboradoras

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Cinco mujeres en una mesa de reuniones revisan planos y un portátil con imágenes de propiedades. Una mujer señala un documento; otra escribe. Se ve un cartel 'SOLD'.
Más de 75,000 mujeres de 100 organizaciones mexicanas participaron en la sexta edición del ranking elaborado por Great Place to Work®. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo laboral se encuentra en un momento de transformación profunda, especialmente en lo que respecta al acceso y desarrollo profesional de las mujeres. En México, miles de colaboradoras valoran cada vez más factores como la equidad, el reconocimiento y el bienestar en su vida profesional.

La importancia de un ambiente laboral justo y seguro se ha convertido en un tema central en las agendas de Recursos Humanos. En este contexto, conceptos como participación plena, maximización del potencial humano y confianza organizacional ganan terreno como indicadores clave de la calidad de vida dentro de las organizaciones.

El crecimiento de iniciativas que buscan medir y reconocer a los mejores espacios de trabajo para las mujeres confirma que la equidad y la inclusión generan impactos positivos en la productividad, la reputación y la atracción de talento.

Un listado que transforma la experiencia laboral de las mujeres

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el esfuerzo por construir espacios laborales más equitativos toma forma en la sexta edición de un listado que, desde 2021, se ha posicionado como referente en la materia. Para su elaboración, Great Place to Work® consideró las voces de más de 75.000 mujeres pertenecientes a 100 organizaciones en México, sometidas a un análisis exhaustivo que va mucho más allá de la simple representación numérica. El objetivo principal es validar que las colaboradoras tengan las mismas oportunidades de desarrollo, bienestar y reconocimiento que cualquier otro profesional dentro de la empresa.

De acuerdo con el Modelo For All™, asegurar una experiencia consistente en el Nivel de Confianza para todos los colaboradores —sin importar puesto, nivel, género, edad o tipo de contrato laboral— constituye un pilar esencial de la evaluación. Esta visión integral busca la maximización del potencial humano, permitiendo que la equidad y el respeto sean vividos por cada integrante de las organizaciones.

El Índice de Confianza, piedra angular de la medición, reveló que, en promedio, el 90% de las mujeres en las organizaciones rankeadas expresan una experiencia positiva y sostenida, basada en dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

El listado distingue a las organizaciones no solo por el número de mujeres empleadas, sino por la calidad de su experiencia y el acceso equitativo a oportunidades de liderazgo, promociones y bienestar. Se analizan variables como la percepción de equidad salarial, la transparencia en los ascensos y la percepción de un entorno donde el mérito y la justicia prevalecen sobre cualquier otro criterio. Las organizaciones seleccionadas muestran diferencias notorias frente a aquellas que no calificaron, con brechas positivas de hasta 17 puntos porcentuales en percepción de remuneración justa y 15 puntos en ascensos otorgados por mérito.

El modelo de evaluación utilizado pondera en un 85% la voz directa de las colaboradoras y en un 15% los valores, el liderazgo efectivo y la innovación. Este enfoque permite identificar prácticas consistentes de inclusión, justicia y reconocimiento, así como áreas de mejora. Por ejemplo, en promedio, el 96% de las colaboradoras afirma que son tratadas con equidad independientemente de su género, y el 97% señala lo mismo respecto a la orientación sexual, lo que confirma la existencia de entornos respetuosos y seguros para la diversidad.

Hallazgos clave y utilidad para las mujeres en el mundo laboral

El sentido de pertenencia y orgullo es otro de los pilares que diferencia a las empresas del listado. En promedio, el 97% de las participantes se siente orgullosa de lo que han logrado como equipo, mientras que el 96% no duda en contar a otros que trabaja en su organización. Este ambiente positivo se traduce en altos niveles de retención, con un 92% de las mujeres deseando permanecer a largo plazo en sus empresas y un 89% dispuestas a realizar un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos colectivos.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sectores como Construcción lideran en niveles de confianza y satisfacción laboral femenina en México.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis por sector revela matices interesantes. Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Construcción lideran el listado con los niveles de confianza más altos (95%, 93% y 93% respectivamente), mientras que sectores como Manufactura, Retail y Servicios Financieros también presentan resultados sólidos, aunque con algunos retos en materia de promociones justas y compensación. Hospitalidad, en cambio, se mantiene por debajo del promedio en todos los rubros, evidenciando la necesidad de estrategias más contundentes para mejorar la experiencia femenina en el sector.

El tamaño de la empresa y la antigüedad de las colaboradoras también influyen en la percepción de equidad y satisfacción. Las compañías con menos de 50 integrantes destacan por sus puntajes elevados, reflejo de una relación más directa entre líderes y profesionales, así como de una comunicación transparente. A medida que crece la organización, los desafíos aumentan, especialmente en la consistencia del liderazgo y la percepción de justicia en las decisiones.

La experiencia positiva no se limita a un grupo selecto, sino que —como destaca Great Place to Work®— se extiende a todos los niveles y perfiles dentro de las empresas reconocidas. Para quienes se integran recientemente a estas organizaciones, la experiencia inicial es especialmente favorable: el 95% afirma que fueron bienvenidas y el nivel de orgullo alcanza su punto más alto en los primeros dos años.

El listado de Los Mejores Lugares para Trabajar(™) para Mujeres en México se convierte así en una herramienta esencial tanto para las profesionales que buscan un espacio laboral alineado con sus valores, como para las organizaciones que desean fortalecer su reputación y atraer talento comprometido con la equidad.

El Listado 2026 será anunciado en el mes de abril, y el acceso a estos resultados es fundamental para quienes desean entender hacia dónde evoluciona el mundo del trabajo. Si deseas consultar los listados completos y toda la información sobre años anteriores, estos están disponibles en la página oficial, donde se publicarán los detalles del evento de lanzamiento y los perfiles de las organizaciones reconocidas.

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