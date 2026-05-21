La inteligencia artificial está cambiando la publicidad digital y Bogotá será escenario del debate en el IAB Day

Más de 900 asistentes internacionales analizarán la integración de tecnología, creatividad y datos para el éxito en la industria publicitaria. (IAB)

La publicidad digital en Colombia siguió consolidándose como uno de los principales canales para conectar marcas y audiencias, en medio de un mercado impactado por el avance de la tecnología, los cambios en el consumo de contenidos y la adopción de herramientas como la inteligencia artificial.

En ese marco, el IAB Day 2026 se realizará el 28 y 29 de mayo en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. El encuentro reunirá a más de 900 asistentes entre líderes de medios, agencias y anunciantes de México, España, Argentina, Perú, Chile, Italia y Venezuela para analizar desafíos del sector, desde inteligencia artificial y privacidad hasta medición y modelos de negocio.

La agenda de esta edición estará atravesada por debates sobre inteligencia artificial, privacidad, medición de audiencias, creatividad y los modelos de negocio que están cambiando la relación entre marcas, plataformas y consumidores.

Durante el IAB Day 2026 se discutirán desafíos como inteligencia artificial, privacidad, medición de audiencias y modelos de negocio innovadores. (IAB)

El crecimiento de la publicidad digital en Colombia

El auge del ecosistema digital en Colombia impulsó nuevas formas de comunicación y consumo de contenidos. Según cifras de IAB Colombia, durante 2025 los formatos de branded content y contenidos emergentes registraron un crecimiento superior al 60%, mientras que el video digital creció más del 13%, lo que lo mantuvo entre los principales motores de inversión publicitaria.

Esos indicadores reflejaron un mercado cada vez más orientado a estrategias que integran creatividad, tecnología y análisis de datos para obtener resultados medibles.

“Estamos viendo una industria mucho más sofisticada, en la que las decisiones ya no pasan solo por inversión, sino por cómo se integran la tecnología, los datos y la creatividad para generar resultados. Ese es el tipo de conversación que hoy necesita el mercado”, afirmó Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia.

La publicidad digital en Colombia creció con fuerza en 2025, destacando el branded content y el video digital como motores clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA, medición y retos de la industria

La edición 2026 también marcará los 15 años del IAB Day, durante las dos jornadas, la agenda académica incluirá:

Inteligencia artificial aplicada al marketing

Nuevos centros de poder publicitario

Privacidad e identidad digital

Datos y medición

Cultura del marketing

Creatividad disruptiva

Regulación y transformación del consumidor

El encuentro contará con expertos nacionales e internacionales como Alejandro Prieto, Deb Slabodsky, Natalia Serna, Ana María Molina, Iván Mejía, Pancho González, Andrea Ballesteros, Camilo Plazas, Rodrigo Reyes, Ginna Paola Vargas, Luis Badillo, Juan González Martín, Tor Rueda y Daniel Valencia.

Entre las participaciones anunciadas se incluyen las conferencias magistrales de Neil Patel y Juan Merodio, además de una intervención especial del comediante Andrés López sobre creatividad y comunicación.

El IAB Day 2026 en Bogotá congregará a líderes de publicidad digital, inteligencia artificial y medios de siete países. (IAB)

Actividades, aliados y cómo asistir

Además de conferencias y paneles, el IAB Day 2026 incluirá workshops, espacios de networking y una muestra comercial centrada en innovación tecnológica y herramientas digitales para la industria.

El evento tendrá el respaldo de compañías como MIQ, Similarweb, Dynata, Taptap, Depositphotos, CESA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Indexcol, Rompoy, Latinad, MobileCiti, Samy, AtomChat, Ole Interactive y Mercado Libre, entre otras.

“El IAB Day no solo es un espacio de actualización, es donde la industria se alinea frente a los grandes retos. Este año queremos que las empresas salgan con una visión más clara sobre cómo competir en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la regulación y la transformación del consumidor”, agregó Restrepo.

La participación estará abierta al público general y las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales de IAB Colombia. Los asistentes podrán acceder a la agenda académica, la muestra comercial y los espacios de networking diseñados para fortalecer el relacionamiento entre empresas, agencias, plataformas y anunciantes.