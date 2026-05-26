Sociedad

Actualizaron la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores, el niño que desapareció hace más de un año en Córdoba

La fiscalía de la provincia solicitó reemplazar la imagen del nene de 3 años del cual no se sabe nada desde el 25 de febrero de 2025

Guardar
Google icon
Un cartel del Programa Nacional de Recompensas con la imagen de Lian Gael Flores Soraide y detalles sobre la búsqueda de este niño desaparecido
El Gobierno nacional ofrece una recompensa de $20.000.000 por datos útiles que permitan encontrar a Lian Gael Flores Soraide, mientras que la provincia sumó 10 millones de pesos (Afiche)

La fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores, el niño de 3 años que desapareció del patio de la casa donde vivía con sus padres y hermanos en la provincia de Córdoba, fue incorporada oficialmente al afiche de búsqueda que lanzó el Ministerio de Seguridad.

Por medio de la resolución 467/2026 publicada hoy en Boletín Oficial, la medida responde a una solicitud directa de la fiscalía interviniente, tras la obtención de una nueva imagen generada mediante pericia forense. La causa se encuentra bajo la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville bajo la dirección de la doctora María Virginia Miguel Carmona.

PUBLICIDAD

De la desaparición del menor no se sabe nada desde el 22 de febrero de 2025 cuando estaba en la vivienda de Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión, Córdoba. En diciembre se dispuso la publicación y difusión de un afiche con la imagen del menor y el ofrecimiento de una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan dar con su paradero. La suma está compuesta por $20 millones del Gobierno de la provincia y $10 millones de la Nación.

El documento original incluía una fotografía previa del niño, la cual ha sido sustituida tras el reciente informe de la fiscalía. En la nueva versión se volvieron a reforzar las características físicas de Lian: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.

PUBLICIDAD

Búsqueda Lian Flores
Lian fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión en Córdoba

El cambio había sido implementado por las autoridades de la provincia tras la difusión de la imagen, pero no se había incluido en el afiche. Para la creación también utilizaron inteligencia artificial a partir de fotografías previas, con la intención de mostrar cómo podría verse al día de hoy. De esta manera buscan favorecer su reconocimiento en caso de que la ciudadanía aporte datos, considerando el tiempo transcurrido desde su desaparición.

La investigación se mantiene abierta en dos instancias: una en el ámbito de la Justicia provincial y otra en la Justicia Federal, donde se investiga la posibilidad de un caso de trata de personas. Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero.

Con el objetivo de facilitar el aporte de datos, las autoridades garantizan la reserva de identidad para quienes brinden información. Destacan que cualquier dato, por mínimo que resulte, puede comunicarse al 911, al 03537-450000 interno 52801 (Unidad Judicial Bell Ville) o a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda.

Busqueda de Lian Gael Flores Soraride dia 9
La búsqueda del menor llevó semanas y un gran despliegue, pero siguen sin tener novedades

La última vez que los padres del niño, Plácida Soraide y Elías Flores, hablaron a la prensa, describieron el dolor persistente que atraviesan desde la tarde del 22 de febrero. “Hasta ahora no se sabe nada de mi hijo, no sé qué pasó. Estoy muy triste, preocupada, ya me enfermé muchas veces. Suplico que me vuelva mi hijito. Quiero que toda la gente me ayude. No se puede aguantar”, expresó la madre entre lágrimas.

“Saben bien qué pasó, pero no quieren decir. No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”, sugirió la mujer. “Es muy doloroso todo para nosotros. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Si alguien tiene a mi hijo o sabe dónde está, que lo devuelva, para que este fin de año por lo menos tengamos ese regalo, para que mi hijo esté junto a su papá y a su mamá”.

La investigación se mantiene activa bajo la carátula de secuestro extorsivo, tras la denuncia presentada por la organización Missing Children Argentina, representada por Ana Rosa Llobet.

El Ministerio de Seguridad precisó que la intervención de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos resultó necesaria para la tramitación y registro de la modificación solicitada por la fiscalía. La resolución establece la incorporación formal de la nueva fotografía al afiche de recompensa, su comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y el correspondiente archivo de la documentación.

Temas Relacionados

fotobúsquedaLian Flores SoraideCórdobaBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno dejará de pagarle a las empresas por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

La medida se aplica a empresas de transporte de larga distancia. Estas deberán seguir entregando los boletos sin cargo

El Gobierno dejará de pagarle a las empresas por pasajes gratuitos para personas con condiciones de salud especiales

Continúan las alertas por neblinas en el AMBA: cómo estará el tiempo el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas las advertencias por bancos de niebla, los cuales comenzaron a notarse el fin de semana. La Ciudad de Buenos Aires atravesará días con máximas que no superarán los 17 °C

Continúan las alertas por neblinas en el AMBA: cómo estará el tiempo el resto de la semana

Desfile, locro patrio y Pericón Nacional, así fue la celebración del 25 de mayo en Lomas de Zamora

El intendente Federico Otermín encabezó junto a funcionarios municipales y su familia una celebración que desbordó la Plaza Grigera, con música en vivo, danza y una iniciativa solidaria enmarcada en el programa Compartir Lomas

Desfile, locro patrio y Pericón Nacional, así fue la celebración del 25 de mayo en Lomas de Zamora

Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Diego Martín Durán, de 45 años, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio. Allí, los investigadores secuestraron municiones, un rifle y un par de botas pertenecientes a la denunciante

Detuvieron en Junín a un falso policía acusado de abuso sexual: decía ser subcomisario de la Bonaerense

Un auto cayó dentro de un zanjón y un hombre murió en Mendoza: la particular investigación que desencadenó un DNI

La víctima de 51 años había viajado desde Buenos Aires para pasar el fin de semana largo, cayó con su vehículo a un canal aluvional en Godoy Cruz. Qué pasó luego de las pericias

Un auto cayó dentro de un zanjón y un hombre murió en Mendoza: la particular investigación que desencadenó un DNI

DEPORTES

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

Es dueño de un histórico récord en los Mundiales, desafió a Messi batirlo y casi vende su trofeo más preciado: “Fue la crisis”

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

TELESHOW

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales

Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania

Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga