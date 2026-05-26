Actualizaron la foto del afiche de búsqueda de Lian Flores, el niño que desapareció hace más de un año en Córdoba

El Gobierno nacional ofrece una recompensa de $20.000.000 por datos útiles que permitan encontrar a Lian Gael Flores Soraide, mientras que la provincia sumó 10 millones de pesos (Afiche)

La fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores, el niño de 3 años que desapareció del patio de la casa donde vivía con sus padres y hermanos en la provincia de Córdoba, fue incorporada oficialmente al afiche de búsqueda que lanzó el Ministerio de Seguridad.

Por medio de la resolución 467/2026 publicada hoy en Boletín Oficial, la medida responde a una solicitud directa de la fiscalía interviniente, tras la obtención de una nueva imagen generada mediante pericia forense. La causa se encuentra bajo la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville bajo la dirección de la doctora María Virginia Miguel Carmona.

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De la desaparición del menor no se sabe nada desde el 22 de febrero de 2025 cuando estaba en la vivienda de Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión, Córdoba. En diciembre se dispuso la publicación y difusión de un afiche con la imagen del menor y el ofrecimiento de una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan dar con su paradero. La suma está compuesta por $20 millones del Gobierno de la provincia y $10 millones de la Nación.

El documento original incluía una fotografía previa del niño, la cual ha sido sustituida tras el reciente informe de la fiscalía. En la nueva versión se volvieron a reforzar las características físicas de Lian: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.

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Lian fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión en Córdoba

El cambio había sido implementado por las autoridades de la provincia tras la difusión de la imagen, pero no se había incluido en el afiche. Para la creación también utilizaron inteligencia artificial a partir de fotografías previas, con la intención de mostrar cómo podría verse al día de hoy. De esta manera buscan favorecer su reconocimiento en caso de que la ciudadanía aporte datos, considerando el tiempo transcurrido desde su desaparición.

La investigación se mantiene abierta en dos instancias: una en el ámbito de la Justicia provincial y otra en la Justicia Federal, donde se investiga la posibilidad de un caso de trata de personas. Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero.

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Con el objetivo de facilitar el aporte de datos, las autoridades garantizan la reserva de identidad para quienes brinden información. Destacan que cualquier dato, por mínimo que resulte, puede comunicarse al 911, al 03537-450000 interno 52801 (Unidad Judicial Bell Ville) o a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda.

La búsqueda del menor llevó semanas y un gran despliegue, pero siguen sin tener novedades

La última vez que los padres del niño, Plácida Soraide y Elías Flores, hablaron a la prensa, describieron el dolor persistente que atraviesan desde la tarde del 22 de febrero. “Hasta ahora no se sabe nada de mi hijo, no sé qué pasó. Estoy muy triste, preocupada, ya me enfermé muchas veces. Suplico que me vuelva mi hijito. Quiero que toda la gente me ayude. No se puede aguantar”, expresó la madre entre lágrimas.

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“Saben bien qué pasó, pero no quieren decir. No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”, sugirió la mujer. “Es muy doloroso todo para nosotros. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Si alguien tiene a mi hijo o sabe dónde está, que lo devuelva, para que este fin de año por lo menos tengamos ese regalo, para que mi hijo esté junto a su papá y a su mamá”.

La investigación se mantiene activa bajo la carátula de secuestro extorsivo, tras la denuncia presentada por la organización Missing Children Argentina, representada por Ana Rosa Llobet.

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El Ministerio de Seguridad precisó que la intervención de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y la Dirección General de Asuntos Jurídicos resultó necesaria para la tramitación y registro de la modificación solicitada por la fiscalía. La resolución establece la incorporación formal de la nueva fotografía al afiche de recompensa, su comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial y el correspondiente archivo de la documentación.