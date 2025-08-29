¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

La adopción de motocicletas eléctricas crece cada día en Querétaro. (Cortesía BRP)

El mercado mexicano vive un impulso significativo hacia la movilidad eléctrica, posicionando al país como uno de los líderes en adopción de este tipo de vehículos en América Latina. En ciudades como Querétaro, las autoridades han impulsado programas de movilidad limpia que incluyen incentivos para la adquisición de motocicletas eléctricas como la reducción de impuestos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, durante 2023 se vendieron unas 11.800 motocicletas eléctricas en México, lo que marca un crecimiento sostenido frente a años anteriores.

Entre las ventajas más relevantes de las motocicletas eléctricas destaca la reducción de emisiones contaminantes, el menor nivel de ruido y un costo operativo considerablemente bajo en comparación con los modelos de combustión. Además, diversas ciudades mexicanas han adoptado estos vehículos para servicios públicos y reparto, evidenciando su confiabilidad y eficiencia en el día a día.

En este contexto de innovación y crecimiento, BRP relanza en México la emblemática marca Can-Am con el debut de dos modelos eléctricos: Pulse y Origin. Estos nuevos vehículos ya pueden reservarse en concesionarios nacionales y representan un paso relevante en la estrategia global de electrificación de la compañía. Tanto Pulse como Origin están diseñadas para responder a las necesidades de distintos perfiles de usuarios.

La Can-Am Pulse está orientada al entorno urbano, con dos opciones de potencia (11 kW y 35 kW), autonomía de hasta 160 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos. Dispone de carga rápida refrigerada por líquido (del 20% al 80% en apenas 50 minutos), modos de manejo inteligentes y conectividad avanzada a través de pantalla táctil.

Por su parte, la Can-Am Origin se dirige al segmento dual-sport, ideal para quienes alternan la ciudad con rutas de aventura. Ofrece una autonomía urbana de 145 kilómetros, seis modos de manejo —incluidos dos off-road—, suspensión KYB de largo recorrido y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos, posicionándose como una alternativa versátil y resistente.

Un elemento destacado del relanzamiento es que, desde diciembre de 2024, la planta de BRP en Querétaro produce localmente la Can-Am Origin y la Can-Am Pulse, marcando el regreso industrial de la marca al país tras casi cuatro décadas. Esta iniciativa no solo supone la creación de empleos especializados, sino que la fábrica opera bajo estándares internacionales de sustentabilidad y eficiencia energética, consolidando a México como un centro clave de producción eléctrica para el portafolio global de la compañía.

La transición hacia la movilidad eléctrica en Querétaro abre nuevas posibilidades para sus habitantes: los usuarios no solo acceden a tecnologías que mejoran la calidad del aire y reducen el impacto ambiental, sino que se benefician de menores costos de operación, incentivo fiscal y una infraestructura cada vez más accesible. Adaptar opciones de transporte como las motocicletas eléctricas contribuye directamente a una ciudad más silenciosa, eficiente y orientada al bienestar de su comunidad.

