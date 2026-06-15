Jornada financiera: la euforia de Wall Street por el acuerdo en Medio Oriente impulsó a los activos argentinos

Wall Street alcanzó nuevo récord y el petróleo cayó 4%.

En el día siguiente al 80 cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hubo optimismo y celebración en los mercados internacionales ante el avance de las negociaciones de paz en Medio Oriente que auguran una resolución del conflicto en el corto plazo tras casi cuatro meses de hostilidades.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York avanzaron este lunes en un rango de 0,9% a 3,1%, con los valores tecnológicos al frente, nuevamente en máximos.

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El progreso de las negociaciones de paz en Oriente Medio durante el fin de semana inyectaron optimismo a la operatoria, que se contagió a la vez a los activos argentinos, a pesar del feriado en el mercado local.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en las bolsas de Nueva York predominaron las alzas, encabezadas por Corporación América (+6,4%), Edenor (+3,9%), Mercado Libre (+3,6%) y Satellogic (+3,2%).

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Del lado perdedor, ante un escenario de amplia caída de las cotizaciones del petróleo crudo en torno al 4% en el día, ceden los títulos vinculados al rubro energía, como YPF (-6%) y Vista (-4,9%). También destacó el descenso de Adecoagro (-6,4%).

Los precios del petróleo cayeron 4,1%, con los futuros del crudo Brent del Mar del Norte a los 83,79 dólares por barril para las posiciones con entrega en agosto.

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En los EE.UU., el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 3,9%, hasta USD 81,59 el barril con entrega en julio, después de que país norteamericano e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los bonos soberanos argentinos retomaron las ganancias próximas al 0,6% en promedio para las emisiones dolarizadas -Bonares y Globales-, dinámica que redundó en un renovado descenso del riesgo país de JP Morgan, que restó 11 unidades para la Argentina, en los 425 puntos básicos, un mínimo desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

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La baja del riesgo país argentino se complementó en el día con un sensible descenso de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU, debido a la suba de precios de estos títulos de deuda norteamericanos, en torno a cuatro puntos básicos, producto de un mejor escenario inversor.

“Wall Street arranca la semana con tono muy positivo a partir del acuerdo entre EEUU e Irán, lo cual desinfla de inmediato al petróleo y a las tasas, el cual se traslada -con moderación- a los activos domésticos, a excepción de las acciones energéticas, ante el aún incierto clima político”, comentó el economista Gustavo Ber.

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El principio de acuerdo en Medio Oriente impulsó a los activos argentinos que cotizan en el exterior (Europa Press).

Ber añadió que el “riesgo país que se aproxima a los 420 puntos básicos en busca de extender el camino hacia la convergencia con emergentes, e incluso expectativas que de continuar esta dinámica podría acercarse el regreso a los mercados internacionales”.

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana.

Los contratos del Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, lideraron las ganancias, al dispararse un 3,1%, mientras que los del S&P 500 subieron un 1,7%. El Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,9% tras las sólidas ganancias del viernes en las acciones de Wall Street.

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El presidente norteamericano Donald Trump declaró el domingo por la noche que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo de alto el fuego con Irán, calificando el acuerdo de “completo” en una publicación en Truth Social. Se espera que las conversaciones para ultimar el acuerdo de paz comiencen en un plazo de 60 días.

SpaceX saltó otro 20%

La empresa aeronáutica SpaceX comunicó este lunes que puso a la venta acciones adicionales tras la alta demanda de su salida a bolsa y elevó los ingresos de su oferta pública de venta (OPV) a unos 85.700 millones de dólares, según informó la compañía.

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Fuente: Finance Yahoo.

La empresa de Elon Musk anunció el cierre de su OPV tras colocar un total de 638.888.888 acciones ordinarias, incluida la sobreasignación de los suscriptores para adquirir 83.333.333 títulos adicionales.

La sobreasignación, conocida comúnmente como greenshoe, en la jerga financiera de Wall Street, permite a los bancos colocadores vender un paquete de acciones adicional cuando la demanda supera las previsiones iniciales.

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Entre las entidades colocadoras figuran Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JP Morgan; mientras que Santander, ING o Societe Generale actúan como cogestoras.

Las acciones de SpaceX sumaron un 19,6% respecto al cierre del viernes, hasta superar los 192,50 dólares por acción. Desde un precio inicial objetivo en los USD 135 en su debut el viernes 12, la acción SpaceX anota una suba de 42,6 por ciento.

A la vez, la capitalización bursátil de la compañía aeroespacial trepó a USD 2,52 billones y se situó como la séptima mayor cotizada del mundo, por detrás de Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y TSMC.