Crimen y Justicia

Acusaron a dos soldaditos de la banda narco de “Sapo” Saravia, vinculado a Los Monos, por el crimen de un policía federal en Rosario

Luis Miguel Muñoz (42) y Mario Ezequiel Peralta (25) fueron imputados por el enfrentamiento en el que fue asesinado el agente Rodolfo Manfredi (30) y resultó herido su compañero Emilio G. (34) el jueves de la semana pasada. Ambos delincuentes forman parte de la presunta organización que opera en Villa Banana, en la zona oeste

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La víctima en Villa Banana, Rosario, fue un oficial de 30 años, que murió tras ser herido a la altura del abdomen
La víctima en Villa Banana, Rosario, fue un oficial de 30 años, que murió tras ser herido a la altura del abdomen

Dos presuntos integrantes de una organización vinculada a Los Monos dedicada al narcomenudeo en Villa Banana, en la zona oeste de Rosario, fueron acusados este lunes por haber protagonizado el enfrentamiento en el que fue asesinado el policía federal Rodolfo Manfredi (30) y resultó gravemente herido su compañero Emilio G. (34). Se trata de Luis Miguel Muñoz (42), que habría sido uno de los tiradores, y Mario Ezequiel Peralta (25), quienes quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de un año.

Ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, un cuerpo de fiscales federales —integrado por Matías Scilabra de la Procunar, Diego Iglesias, titular de la Procunar, y Gonzalo Ruggeri de la Unidad Fiscal Rosario— y una fiscal provincial —María Laura Riccardo— expusieron detalles del caso que ocurrió en la noche del 11 de junio, aproximadamente a las 23.30, en un pasillo con escasa iluminación, situado en 27 de Febrero y Gutenberg.

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De acuerdo a las tareas llevadas a cabo, Luis Muñoz y Mario Peralta forman parte de la presunta banda encabezada por Eduardo Rodolfo Muñoz (prófugo) y tres delincuentes apodados “Diente de lata”, “Mojarra” y “Colombiano”. Para los fiscales, dicha estructura es la readecuación de la organización que supo tener allí Dalmacio “Sapo” Saravia (57), quien en enero pasado recibió una condena a 8 años de cárcel por regentear el narcomenudeo en Villa Banana y en Vía Honda, en el distrito suroeste.

Luis Muñoz y Peralta fueron sindicados como los presuntos lugartenientes de Eduardo Muñoz, ya que su rol era el de custodiar los puntos de venta de droga, colaborar con el acopio y fraccionamiento de la marihuana y cocaína.

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Un camión blanco refrigerado estacionado de noche en una calle urbana con edificios de ladrillo. Varias personas, una con traje protector, están presentes.
Peritos en la escena del crimen el pasado 11 de junio

A la presunta banda se le atribuyó la tenencia de 187 gramos de cocaína, 2,5 gramos de marihuana, un revólver calibre 22 corto, una pistola calibre 22 y un revólver calibre 44 magnum. Todos esos elementos fueron incautados el viernes por la Policía Federal en los allanamientos realizados después del enfrentamiento.

La mecánica expuesta por los investigadores federales y provinciales indicó que el enfrentamiento se dio luego de que los agentes Rodolfo Manfredi y Emilio G. fueran de civil a un pasillo de Gutenberg y 27 de Febrero, donde fueron identificados como agentes por los presuntos miembros de la pandilla que estaba en ese lugar. En primer término, se inició una discusión, y posteriormente comenzaron a balear a los policías, que llegaron a efectuar algunos disparos.

Producto del tiroteo, Luis Muñoz, sindicado como uno de los gatilleros, recibió cuatro disparos. Por ese motivo, su hermano lo trasladó en un auto particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó preso.

Por su parte, Mario Peralta fue imputado como presunto miembro de la gavilla, pero también por haber robado el celular y el arma reglamentaria al policía Manfredi una vez que cayó muerto al suelo.

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