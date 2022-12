Paso a paso para tener el celular asegurado contra robos, golpes y otros daños

Una pantalla estrellado, el problema más común para los usuarios de Apple Shutterstock 163

Existen dos situaciones recurrentes por las cuales los usuarios no pueden continuar utilizando su celular; por ende, surge la necesidad de tenerlo protegido para reparar la pantalla, o bien, obtener uno de reemplazo.

La primera, son los daños físicos por golpes, caídas o exposición al agua, dejando como resultado teléfonos que no encienden o con una pantalla hecha trizas. Esta situación es tan común que según un informe realizado por SquareTrade, solo en el año 2021 a nivel mundial, se presentó un gasto de 3.400 millones de dólares en la reparación de pantallas de celulares.

La segunda, más común y riesgosa, son los robos de teléfonos, que en términos numéricos, según Asomóvil, el gremio de operadores móviles en Colombia, a nivel nacional representa unos 3.400 celulares al día, lo que equivale a 102.000 al mes. Las regiones más afectadas son Cundinamarca con el 58 % (Bogotá representa el 89 %), Antioquia (17 %), Valle del Cauca (13%), Santander (6 %) y Atlántico (5 %). Sin embargo, estas cifras no son exactas, dado que muchos usuarios no hacen la denuncia de hurto porque esta no garantiza que vayan a recuperar su teléfono.

¿Qué opción tiene el usuario para asegurar el equipo?

El operador Claro en Colombia, explica que a la fecha hay 200.000 personas en el país que accedieron al seguro que en la actualidad Claro ofrece a sus clientes en alianza con Liberty Seguros S.A. El seguro celular de Claro up, ofrece tranquilidad a los clientes de Claro dado que ofrece la posibilidad de reparar la pantalla en caso de daño o de recibir un equipo de reemplazo de iguales características. El seguro tiene el deducible del 25% en caso de daño o falla y del 40% en caso de hurto.

Además, tiene vigencia mensual y se paga en la factura del servicio de telefonía celular de Claro. El valor de la prima mensual va desde $16.000 hasta $38.000 y depende del precio de venta del teléfono sin aplicar subsidios, descuentos, promociones y/o rebajas. El seguro cubre daño físico, hurto simple, hurto calificado y falla eléctrica y/o mecánica y tiene un límite de dos reclamaciones al año.

Sin importar la marca del equipo, actualmente con el servicio de Claro up, es posible mantener asegurado el teléfono móvil.

El seguro celular incluye el beneficio de renovación anticipada

Con el ánimo de convertirse en un lugar conveniente para comprar el equipo móvil, Claro no solo ofrece a sus clientes toda una cartilla de opciones y marcas para comprar equipos, sino que también, a través del mismo servicio de seguro, otorga a sus clientes la oportunidad de renovación anticipada.

“Este beneficio les permite renovar anticipadamente el teléfono sin tener que concluir el plazo de financiación de capital del teléfono adquirido a cuotas. Es aplicable a todos los modelos de teléfonos de todas las marcas. Sin embargo, es importante mencionar que el usuario debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, cumplir con un plazo mínimo de financiamiento y de contratación del seguro.”, explican los voceros.

Eso quiere decir que quienes financien su móvil de 18 a 24 cuotas, podrán acceder al beneficio de renovación anticipada. Para ello, el cliente debe entregar su equipo usado en buenas condiciones y una vez este sea evaluado por Claro, obtener un equipo nuevo será una realidad.

El seguro cubre daño físico, hurto simple, hurto calificado y falla eléctrica y/o mecánica y tiene un límite de dos reclamaciones al año.

Seguir leyendo