Se robó un celular y terminó amarrado a un árbol: comunidad capturó a un ladrón en Ibagué

En el barrio Prados del Norte, Ibagué, un joven de 20 años fue atrapado por habitantes de la zona, quien al parecer había participado en el robo de un celular de alta gama.

A través de las redes sociales, la ciudadanía denunció el hurto y los vecinos del sector cansados de la inseguridad que se vive en la ciudad decidió utilizar la justicia por mano propia, pues los dos delincuentes intentaron huir en una moto.

En medio de los hechos, uno de los presuntos ladrones fue amarrado a un árbol de las manos, piernas y cuello; con el fin de generan un castigo al delincuente. De acuerdo con las informaciones, otro joven implicado en el hurto logró evadir al grupo de ciudadanos y huyó rápidamente del lugar.

En las imágenes se puede escuchar cuando una persona dice, “eso no se hace, ¿Su mamá no le pegó?”. A lo que el ladrón pedía que no lo lastimaran más, “Ya brother, no me vaya a reventar socio, yo llamé a mi cuñado que es Policía brother, él hermano de mi novia es Policía”.

Por su parte, el coronel Carlos Germán Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró que “el presunto delincuente fue amarrado a un palo por el posible robo de un celular”.

Además, el coronel agregó que la Policía atendió el caso y halló en su poder un arma blanca, de esta manera se le aplicó un comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. “Sobre el robo del celular no hubo denuncia de parte de la persona afectada, y en consecuencia el detenido quedó en libertad”, confirmó Carlos Oviedo.

Aunque las autoridades del territorio nacional han insistido en que se debe evitar el uso de la justicia por mano propia y recomiendan solicitar apoyo de la Policía Nacional principalmente, ciudadanos de distintas partes del país han hecho caso omiso e insisten en tomar medidas drásticas, como en este caso, cansados de la inseguridad que azota en la actualidad.

Ladrón fue amarrado y arrastrado en una moto por las calles de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar

Los hechos ocurrieron en Santa Rosa del Sur, Bolívar, donde un presunto ladrón fue amarrado a una moto y arrastrado por las calles del municipio.

En video quedó registrado el momento en que un grupo de motociclistas alienta y celebra que se esté castigando de esa manera al presunto ladrón.

Los clips divulgados a través de las redes sociales dejan ver al hombre, que solo viste pantalón y al parecer está descalzo, amarrado de manos y aparentemente también de la cintura, a una moto que iba a una velocidad considerable.

Mientras el sujeto intentaba correr al ritmo de la motocicleta, los demás traseúntes y personas que se movilizaban en otros vehículos, pitaban y gritaban alentando que los presuntos ladrones sean ajusticiados de esa manera.

De acuerdo con algunas versiones divulgadas a a través de las plataformas digitales, el hombre que fue obligado a correr por las vías del municipio fue sorprendido mientras hurtaba al interior de una vivienda de esa localidad.

Aunque en las imagenes se observa a un hombre, algunas versiones en redes sociales y en medios de comunicación indican que realmente fueron dos los supuestos ladrones atrapados por la comunidad, y a quienes obligaron a correr por todo el pueblo.

En información revelada por el diario El Tiempo, se señala que la Policía de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, indicó que no hay ninguna denuncia en contra de los sujetos por hurto. Además, ese medio aseguró que los dos ciudadanos tuvieron que huir de ese municipio pues al parecer sus vidas e integridad corrían peligro.

