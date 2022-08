Alfredo Adame reaccionó a la reunión de Carlos Trejo con Magaly Chávez: “Se recibe cascajo”

(Fotos: gettyimages)

De nueva cuenta el nombre de Alfredo Adame se logró posicionar como tendencia en las redes sociales por sus comentarios a la reunión de su expareja, Magaly Chávez con su conocido enemigo público, Carlos Trejo.

El pasado 10 de agosto el también conocido como “El Cazafantasmas” compartió la polémica fotografía en su cuenta de Instagram y rápidamente se viralizó con burlas hacia Alfredo Adame al verse de manera pública “la traición” de Magaly Chávez.

Asimismo, Carlos Trejo reveló que se ha vuelto cercano a la actriz a partir de que ella y Adame terminaron su noviazgo, inclusive quiere ponerla en varios de sus proyectos, esto después de que en meses pasados despotricó contra Magaly por supuestamente justificar todas las acciones de su entonces pareja.

“Es una excelente mujer, eso es lo que te puedo decir, muy atractiva. Ya tengo planes, ella seguramente va a ser la reina del Festival del Terror que voy a hacer (...) quiero calarla para varios proyectos que tengo”, remarcó el novelista de 59 años.

Como era de esperarse, Alfredo Adame no contuvo las ganas de opinar del tema y compartió una fotografía en su cuenta de Instagram haciendo burla de la reunión entre Magaly Chávez y Carlos Trejo: “Jajajajajajajaja se recibe cascajo”, escribió el expresentador de Hoy.

Dentro de la barra de reacciones algunos usuarios dividieron opiniones sobre la reacción de Adame, pues señalaron que lo hacían quedar como “ardido”, aunque otro sector más apegado al exparticipante de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, lamentaron la postura de Magaly Chávez.

“Pues tú puro bla bla mi Adame y a la mera hora ni te rifas”. “A bueno era de esperarse… ni te inmutes Alfredo! No vale la pena”. “Que triste Querido después que por Ti voló tan alto que gacho es caer tan bajo”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Cabe recordar que tan solo el pasado abril el cazafantasmas aseguró que Magaly defendía a Adame de todas sus polémicas porque trataba de “tener hombre” a toda costa, lo que la estaba llevando a “quemarse”.

“Pobre mujer, trata de tener nombre y pobrecita se está quemando. A fin de cuentas la pareja de este señor (Alfredo Adame) es este Fernando que vive con él y con quien siempre ha estado desde hace muchos años”, señaló en entrevista con Venga la Alegría.

Durante la primera semana de agosto Magaly Chávez le pidió a su exnovio que la dejara en paz, pues el actor continúa hostigándola de manera pública cada vez que puede y a través de redes sociales.

Y es que en una fotografía que Adame compartió con edición, escribió: “Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial”, por lo que ella inmediatamente le respondió. “Ya supérame señor!!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, comentó.

Anteriormente, Magaly mencionó que el histrión le pudo haber sido infiel dentro de Soy famoso, sáquenme de aquí o que había jugado con ella al no querer una relación estable, además de ser una persona violenta.

“Quien terminó la relación fue él y no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que sólo estaba jugando conmigo, que decía las palabras al aire y que no las sentía. Eso es lo único que me dio a entender”, dijo Magaly dentro del reality cuando terminaron su romance

