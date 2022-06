Magaly Chávez aseguró que Alfredo Adame le habría sido infiel

Magaly Chávez destapó por qué piensa que su exnovio le fue infiel durante su romance (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Luego de que Alfredo Adame se coronó como el primer Rey de la Jungla en Soy famoso, sácame de aquí, su exnovia, Magaly Chávez, reveló que ha sospechado que el polémico actor le fue infiel durante el reality.

El pasado 10 de junio Alfredo Adame se coronó como ganador del reality Soy famoso, sácame de aquí y regresó a México con la esperanza de reconquistar a Magaly Chávez, con quien terminó su romance semanas antes de que terminara el programa en el que ambos participaron.

No obstante, la actriz no estaría dispuesta a retomar su noviazgo con Adame, pues en Venga la Alegría confesó que vio actitudes muy extrañas por parte de él en el concurso, inclusive, sospecha de una infidelidad con Jessica Díaz.

Adame y Jessica se disputaron la corona en la final de "Soy famoso, sácame de aquí", pero él se llevó el gran premio (Foto: Instagram/@soyfamososacamedeaqui)

Y es que, según argumentó, hubo momentos en los que Díaz le exigía al ex presentador de Hoy cosas que ni ella como su novia le pedía, lo que le llamó la atención.

“Le exigía Jessica cosas a Alfredo como si fuera su pareja también (...) Me da comida a mí Alfredo y decía ella: ‘¿Y a mí qué?’, y lo le decía: ‘Jessica, pero pues es mi pareja, no la tuya’. Eran pequeñas cositas que no me agradaban. ‘Pero, ¿por qué a ella sí le das y a mí no?’, le decía”

Es por ello que, al ser cuestionada acerca de si piensa que Alfredo y Jessica pudieron consumar su supuesto romance en medio de la selva de Soy famoso, sácame de aquí, ella respondió que no lo dudaría, pero tampoco lo confirmó.

Alfredo Adame terminó su noviazgo con Magaly en medio del reality por diferencias en su relación (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Hay diferentes puntitos en los que ya, todos somos muy inteligentes y veíamos. ‘Ay, aquí no se ve’, no rotaban algunas (cámaras). Entonces había puntos ciegos en donde sí podías hacer algo, obvio. Y luego, no sé si ellos se volvieron a ver fuera de, no sabemos”, expuso.

Al final de la entrevista, la presentadora quiso enviarle un mensaje a Jessica, quien dentro del programa fue su amiga más cercana:

“A mí, quien me traiciona, lo único que puedo hacer es alejarme de esa persona. Yo no te voy a hacer lo mismo porque caería en la misma porquería que esa persona”

Jessica se volvió muy cercana a Magaly, así como también a Alfredo, lo que no le gustó a Chávez (Foto: Instagram/@jessicadiazmx)

No obstante, Díaz no quiso quedarse callada y respondió a las suposiciones de Magaly. La actriz cuestionó el porqué su amiga ahora estaría hablando así de ella, si durante todo el reality tuvieron una muy buena relación e, inclusive, Chávez le había relatado cómo fue que comenzó su romance.

“Si yo tuve algo con Alfredo antes de la jungla, no coincide, porque ellos entraron siendo novios, ellos entraron su relación. Como Magaly y yo fuimos mejores amigas, me contó que en febrero le llevó con serenata, que bailaron. Entonces, no sé en qué momento pude yo haber tenido una relación con Alfredo”, comentó.

Los presentadores de Venga la Alegría fueron insistentes con el tema, por lo que Jessica dijo de forma contundente que nunca ha mantenido algún tipo de amorío con el histrión, ya que su relación se reduciría a una amistad que asemeja a la de hija-padre.

También aprovechó para enviarle un mensaje a Chávez, reafirmando que no la traicionaría.

“Alfredo para mí es mi apá, mi rey de la jungla. Yo le digo papá porque está igualito a mi papá (...) Entonces, no entiendo nada, no sé (...) Jamás tuve una relación con Alfredo Adame, jamás traicioné a Magaly, jamás he tenido algo que ver con Alfredo”

