Carlos Trejo despotricó contra novia de Alfredo Adame por defenderlo tras pelea: “Trata de tener nombre”

Después de que Alfredo Adame protagonizara un nuevo escándalo al lanzarse a patadas contra el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa, el llamado Cazafantasmas no tardó en arremeter contra su némesis y aprovechó para lanzar un fuerte comentario hacia Magaly Chávez, novia del controversial ex conductor de Hoy.

Y es que en un encuentro con los medios que aconteció después de que Adame intentara golpear al representante legal de su contrincante, pero se tropezara con unas sillas en el intento, Magaly habló de como vivió el momento y defendió a su pareja.

“Ay, pues que te pedo decir, no me gusta verlo así, obviamente siento feo porque tu pareja está ahí peleándose, porque qué puedes hacer como mujer, no puedes meterte, no puedes hacer nada. Pero bueno, lo bueno que lo veo bien y eso es lo que me preocupa, que él esté bien”, dijo.

Ante esto, Carlos Trejo no se quedó callado y en una entrevista con Venga la Alegría mencionó cuál fue su versión de los hechos y puntualizó que todo fue un “fraude” por parte de Adame.

“Querían que nosotros fuéramos a una rueda de prensa de la cual yo no estaba enterado y fue mi abogado a través de una amiga, entró y resulta que ya estaban dando una pelea, que ya estaba listo todo el rollo, estaban haciendo un fraude del cual ni siquiera yo estaba enterado”, comentó.

Respecto a Magaly Chávez, el Cazafantasmas la criticó duramente y aparte puso en duda la orientación sexual del también actor.

“Pobre mujer, trata de tener nombre y pobrecita se está quemando. A fin de cuentas la pareja de este señor (Alfredo Adame) es este Fernando que vive con él y con quien siempre ha estado desde hace muchos años”, señaló.

*Información en desarrollo