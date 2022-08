Magaly Chávez ahora trabaja con Carlos Trejo, el enemigo número uno de Alfredo Adame

Carlos Trejo reveló que está dispuesto a defender a Magaly de Alfredo Adame ahora que trabajan juntos (Fotos: gettyimages)

Luego de terminar mal su noviazgo con Alfredo Adame, Magaly Chávez se encuentra trabajando al lado de Carlos Trejo, quien reveló que ella será la reina de su Festival del Terror el próximo noviembre.

Durante el reality Soy famoso, sáquenme de aquí, Magaly Chávez y Alfredo Adame terminaron su noviazgo, por lo que en los últimos meses han dejado ver que su relación actual no es la mejor.

En este contexto, Carlos Trejo reveló que se ha vuelto cercano a la actriz a partir de que ella y Adame terminaron su noviazgo, inclusive quiere ponerla en varios de sus proyectos, esto después de que en meses pasados despotricó contra Magaly.

“Es una excelente mujer, eso es lo que te puedo decir, muy atractiva. Ya tengo planes, ella seguramente va a ser la reina del Festival del Terror que voy a hacer (...) quiero calarla para varios proyectos que tengo”

Carlos Trejo ha compartido varias fotografías en sus redes sociales acompañado de Magaly, con quien ahora está trabajando (Foto: Instagram/@ct_caza)

Acerca del romance que Chávez mantuvo con el ex presentador de Hoy, comentó entre risas que “ella fue muy inteligente al cambiar centímetros, digo, sentimientos”.

El escritor de Cañitas se dijo también defensor de Magaly Chávez ante Alfredo, pues no quiere que el actor siga arremetiendo contra ella.

“Donde lo vea le voy a reventar la mad... otra vez, y se lo digo claro: vuélvete a meter con Magaly y soy capaz de ir hasta tu casa y reventarte la mad..., porque así como el señor anda armado, también hay con qué”

Fue en mayo cuando los actores terminaron su relación, aunque Adame se dijo dispuesto a retomarla si es que Magaly se acercaba a él (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Tan solo el pasado abril el cazafantasmas aseguró que Magaly defendía a Adame de todas sus polémicas porque trataba de “tener hombre” a toda costa, lo que la estaba llevando a “quemarse”.

“Pobre mujer, trata de tener nombre y pobrecita se está quemando. A fin de cuentas la pareja de este señor (Alfredo Adame) es este Fernando que vive con él y con quien siempre ha estado desde hace muchos años”, señaló en entrevista con Venga la Alegría.

Carlos Trejo también aprovechó para asegurar que la broma que Rey Grupero y Fofo Márquez hicieron a Adame no fue completamente real, pues de alguna forma el actor tuvo que colaborar. “Es la farsa más grande”, comentó.





Hace tan sólo unos días Magaly Chávez le pidió a su exnovio que la dejara en paz, pues el actor continua arremetiendo contra ella a través de redes sociales.

Y es que en una fotografía que Adame compartió con edición, escribió: “Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial”, por lo que ella inmediatamente le respondió.

“Ya supérame señor!!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, comentó.

Anteriormente, Magaly mencionó que el histrión le pudo haber sido infiel dentro de Soy famoso, sáquenme de aquí o que había jugado con ella al no querer una relación estable, además de ser una persona violenta.

En su momento, Chávez culpó a Alfredo de que su romance hubiera terminado, pues él no quiso aceptar sus errores y se comportaba de forma violenta en el reality (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Quien terminó la relación fue él y no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que sólo estaba jugando conmigo, que decía las palabras al aire y que no las sentía. Eso es lo único que me dio a entender”, dijo Magaly dentro del reality cuando terminaron su romance.

Por su parte, Adame la ha tachado de ser “grosera”, “caprichuda” y de “poca educación”, pese a que en su momento dijo admirarla por ser una mujer muy educada y que se daba a respetar.

