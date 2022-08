Magaly Chávez arremetió contra Alfredo Adame tras ser insultada por el actor: “Ya supérame, señor”

La joven respondió al actor (Foto: Instagram @magaly_chavezoficial / CUARTOSCURO)

La relación entre Magaly Chávez y Alfredo Adame parecía ir tomando un buen rumbo, pues incluso, ambos tenían intenciones de unirse en matrimonio. No obstante, desde que los dos fueron elegidos para participar en el reality Soy famoso, ¡Sácame de aquí!, el romance llegó a su fin.

Ante esta situación, la ex concursante de Enamorándonos en enviarle un contundente mensaje a Adame, después de que este se burlara de ella desde sus redes sociales.

Todo comenzó en Instagram, donde el enemigo de Carlos Trejo subió una selfie y etiquetó a su ex novia en la descripción de la publicación.

“Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial”, mencionó.

Al ser expuesta, la joven influencer se defendió y le pidió a Alfredo que ya la dejara en paz de una vez por todas, pues no le interesaba que la relacionaran más con él.

“Ya supérame señor!!!! O ya no tiene de otra cosa que hablar? Alguna peleita por ahí??? No? Ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama jajajajaja”, comentó.

Adame mencionó a Magaly en un comentario (Foto: captura de pantalla/IG @adamereacciona)

Tras la breve disputa, Alfredo ya no dijo nada más al respecto, pero usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron al encontronazo de los artistas y dividieron las opiniones.

“@magaly_chavezoficial Se lleva y no se aguanta ....”. “@magaly_chavezoficial diga lo que diga el viejito tu estás bien sabrotsaaaaaa”, fueron algunas menciones.

Pero la situación no quedó ahí, ya que algunos internautas hicieron más evidente su molestia hacia el ex galán de telenovelas.

“Ya viejillo guango ya le cuelga todo, ya supere a Magaly ella ya ni siquiera toca su Nombre. Cómo cree que Magaly se iba a fijar en usted siendo en viejillo así y si lo utilizo lo supo hacer muy bien ya deje de andar publicando cada cosa. Magaly tiene valores para no andar subiendo ni etiquetándolo en nada”, escribió una usuaria.

A esto, Alfredo Adame no se quedó callado y le respondió: “No recuerdo haberte pedido tu opinión de empleada doméstica”

Asimismo, a un cibernauta que aseguró no conocer al actor previo a su relación con Magaly, el controversial ganador de Soy famoso, ¡Sácame de aquí! arremetió contra él:

“Pues sí, has de ser un naco que ni tele tiene”, colocó.

Magaly y Adame ya no son pareja (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

La ruptura de Alfredo Adame y Magaly Chávez

Cabe recordar que, antes de que ingresaran al reality show, Alfredo Adame y Magaly Chávez protagonizaron un fugaz romance que curiosamente finalizó días antes a que fueran confirmados como participantes en Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!.

Sin embargo, dentro del reality enfrentaron algunas diferencias, y es que el también actor en más de una ocasión arremetió contra su ex pareja, uno de los casos más recientes fue cuando la tacho de “grosera” y “corriente” por no apoyarlo en sus decisiones cuando todavía se encontraban como una relación.

Una semana antes de la salida de la influencer, el histrión crítico duramente a Magaly por algunas actitudes pese a que habían quedado, supuestamente, en buenos términos: “Lo que me sorprendió fue que se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado. (Es) Grosera, de poca educación, vamos, corriente”, indicó en una charla con algunos integrantes de su equipo.

La también empresaria de 36 años ya había sentenciado que prefería mantenerse distante del protagonista de Más allá del puente, pues además de que él había terminado su noviazgo porque no quería disculparse por romper una de sus promesas, se estaba portando grosero con ella.

SEGUIR LEYENDO